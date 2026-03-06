Spark+と東武トップツアーズ、旅行・観光分野におけるAIエージェントに関する技術開発パートナー契約を締結

株式会社SparkPlus

株式会社SparkPlus（スパークプラス、本社：東京都文京区、代表取締役CEO：本田純平、以下「Spark+」）と東武トップツアーズ株式会社（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：百木田康二、以下「東武トップツアーズ」）は、このたび「AIエージェントに関する技術開発パートナー契約」を締結いたしましたのでお知らせします。

Spark+は創業以来、“AIで産業課題解決に挑む”企業として、大手製造業・金融機関を中心にAIソリューションの開発から運用まで一気通貫で支援しています。東武トップツアーズは、Spark+の培った複雑な帳票や非構造化データのAIエージェントによる活用技術を旅行・観光分野に応用することで、属人化していた営業ナレッジや情報管理を支援し、全社員がより創造的な業務に集中できる環境を整えてまいります。

契約に至る背景と概要

東武トップツアーズの現場の業務においては、企画提案資料の作成時間の増大やバックオフィスにおける入力負荷や転記工数が多く存在し、付加価値創造に十分な時間を割けられない状況にありました。また、経営管理においては、膨大なデータの統合作業が毎月・毎期発生することが意思決定の遅延につながる一因と認識するなか、「営業現場の提案力強化」や「経営管理の高度化」、さらには「社内情報基盤の最適化」を重要課題として掲げていました。

今回の契約により、これらの課題を包括的に解決するため、Spark+のSaaSソリューションである高精度RAG基盤「ORION（オリオン）」を導入し、営業支援・経営管理・社内ポータルを横断するAIエージェント群を開発・実装する共同プロジェクトを開始いたします。

※ RAG（Retrieval-Augmented Generation：検索拡張生成）とは、AI（大規模言語モデル）が回答を作成する際に、外部のデータベースや文書から関連する情報を「検索」し、その情報をベースにして精度の高い回答を「生成」する技術のこと。

取り組み内容

次の3つのユースケースを中心に共同開発を進め、旅行・観光分野における社内業務のAIエージェント化を業界に先駆けて実施して参ります。

１.社内ポータル統合

部署ごとの横断的な問い合わせ対応をAIに集約し、 全社的な情報検索・共有を加速することで問い合わせ対応工数の50%削減を目指します。さらに、定型的な既存の社内ワークフローを自動化するAIエージェントを複数構築し、繰り返し業務の自動化を実現します。

２.経営管理の高度化

全国各拠点のExcelによる収支管理を統合し、AIが予算シミュレーションを自律的に実施のうえ、月次経営会議資料を自動作成。集計や分析プロセスの自動化及び迅速化により、スピーディに意思決定ができる経営管理体制の実現を目指します。

３.営業効率化・提案力強化

過去の商談データや企画書をAIエージェントが参照し、顧客ニーズに即した提案資料を自動生成。これにより、営業担当者の見積作成業務や提案準備に費やす時間を大幅に短縮し、顧客への更なる価値提供に集中できる環境を構築します。

今後の方向性について

今後は、社内ポータルのA2A（Agent-to-Agent）化や営業活動におけるナレッジマネジメントの高度化などのマスト領域を優先的に推進し、業務全体を俯瞰したAIエージェント群の導入を段階的に拡大していきます。

従来、旅行業界におけるDXはインバウンド強化や観光支援といった外部向けの取り組みが中心でした。本取り組みは社内業務の根本的な変革を実現し、従業員の働き方の革新を行うとともに、旅行・観光業界におけるAI活用の先進モデルの構築と、日本の観光産業の次なる成長ステージを牽引してまいります。

代表取締役CEO 本田 純平 コメント

この度、東武トップツアーズ株式会社様とAIエージェントに関する技術開発で協働できることを大変光栄に思います。Spark+はこれまで製造業を中心にAIの社会実装を進めてまいりましたが、人口減少や人手不足などの課題は旅行・観光分野においても同様に深刻です。今回の協働を通じて、観光分野においても社会課題の解決に挑み、日本全体の産業成長を後押ししてまいります。そして、その成長が人々の暮らしをより豊かにし、未来を明るいものへと導くと信じています。

代表取締役副社長執行役員 脇坂 克也 コメント

旅行業界のDXは、インバウンド強化や観光支援にとどまらず、当社の業務プロセスや意思決定のあり方を見直し、業務構造そのものを変革する取り組みであると捉えています。今回のSpark+様との提携では、特定部門にとどまらず、全社的な視点で業務課題を俯瞰しながらAIを活用する方針をとっています。 属人化していた営業ナレッジや情報管理をAIエージェントで支援し、全社員がより創造的な業務に集中できる環境を整えていきたいと考えております。

■ 東武トップツアーズ株式会社 会社概要

所在地：東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリーイーストタワー

事業内容：旅行業、法人・団体向けMICE・教育旅行、地域創生支援ほか

創業：1956年1月

URL：https://www.tobutoptours.co.jp/

■ 株式会社Spark+ 会社概要

Spark+は東大 松尾研発スタートアップとして、最先端AI技術を活用したソリューションを提供しています。創業約2年で、三菱重工、豊田自動織機、ライフネット生命保険 などをはじめとした数多くの大手企業との協働プロジェクトを実施するなど、AIを活用したDXサービスを提供しています。

法人名：株式会社SparkPlus（通称：Spark+）

代表者：代表取締役社長 本田 純平

所在地：東京都文京区本郷6-17-9 本郷綱ビル6階

設立：2024年2月

URL：https://sparkplus.co.jp/

【お問い合わせ先】

株式会社Spark+ 広報係

Email：pr@sparkplus.co.jp