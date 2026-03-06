PDF処理とAIでWinActorの自動化を進化させる「MSYS Smartライブラリ」の提供開始

丸紅I-DIGIOホールディングス株式会社

丸紅I-DIGIOグループ・デジタルソリューションセグメント（セグメントCEO：山中 茂生）の丸紅情報システムズ株式会社（代表取締役社長：佐藤 由浩 以下、MSYS）は、PDF処理と生成AIを利用してRPAツール「WinActor(R)」による業務の自動化を進化させる独自ライブラリ群「MSYS Smartライブラリ」の提供を開始します。MSYSからWinActorライセンスを新規にご導入いただくお客様、および既にご導入済みのお客さまには特典として無償提供します。

MSYS Smartライブラリは、従来WinActorと他のアプリケーションを組み合わせることで実現していた高度なPDF処理をWinActor単体で処理完結する機能を含むWinActor用追加ライブラリです。座標取得支援機能を利用し、PDFに含まれる文字データの直接抽出、範囲切り出し、捺印（画像貼付）、画像化、連結・分割、ページ情報取得など、PDFを設計者が望む形で操作するための機能をノーコードで提供します。また、QRコードの読み取りと、任意文字列からのQRコード画像の作成機能を実装し、帳票仕分・受付・在庫・書類管理などの現場自動化に対応します。生成AI連携により、画像や文書の内容把握・問い合わせを利用することで、帳票データの内容把握・仕分け判断といった知的タスクなどを自動化し、単なる画面操作を超えた業務自動化を実現します。具体的なユースケースとして、請求書・見積書・契約書の項目抽出、押印、連結・分割、台帳CSV化の完全自動化、画像付き問い合わせの分類・内容判定・振り分け、店舗・イベントのQRコード発行・読み取り処理、棚卸・入退室ログの自動集計などが想定されます。

MSYSは、MSYS Smartライブラリの提供を通じてお客さまの管理業務の自動化、効率化を支援し、DX推進に貢献します。

製品サイト：https://www.marubeni-sys.com/winactor/library.html

連携アダプター／ライブラリ一覧：https://www.marubeni-sys.com/winactor/msys-library/

< MSYS Smartライブラリ機能一覧>

・PDF情報解析

・PDF範囲切り出し

・PDF文字抽出

・PDF捺印

・CSVによるPDF文字抽出

・PDF画像化

・PDFページ連結

・PDF情報取得

・PDF分割

・QRコード読み取り

・QRコード画像作成

・Geminiチャット・画像解析（Google）

・AzureOpenAIチャット・画像解析

・OpenAIチャット・画像解析

・CSV化

【丸紅I-DIGIOグループについて】

丸紅I-DIGIOグループは、丸紅株式会社のICT領域における事業会社グループとして、以下の4事業セグメントに注力し、商社の強みである幅広い顧客基盤とネットワークを生かした成長戦略を推進しています。

製造ソリューションセグメント：製造業向けソリューション

流通・産業ソリューションセグメント：システム開発およびコンタクトセンターソリューション

デジタルソリューションセグメント：ネットワーク・ストレージ・クラウド・セキュリティ領域のソリューション

IT基盤サービスセグメント：IT基盤領域の設計・構築・運用

ホームページ: https://www.marubeni-idigio.com/

＜お問い合わせ先（プレス関係者窓口）＞

丸紅I-DIGIOホールディングス株式会社

管理本部 マーケティング＆コミュニケーション部 広報課

〒112-0004東京都文京区後楽2丁目6番1号 住友不動産飯田橋ファーストタワー

電話：03-4243-4040

＜製品に関するお問い合わせ＞

丸紅I-DIGIOグループ デジタルソリューションセグメント

CXディレクション事業本部 RPA事業部

電話：03-4243-4320

メール：support.winactor@marubeni-sys.com

*「WinActor」は日本国内におけるNTTアドバンステクノロジ株式会社の登録商標です。

*文中の製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です。

*ニュースリリース記載の情報は発表日現在の情報であり、予告なく変更される場合があります。