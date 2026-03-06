Back Market、「期間限定 新生活セール」のお知らせ

Back Market Japan株式会社

世界最大級のリファービッシュ電子機器に特化したマーケットプレイスであるBack Market Japan株式会社（本社：東京都渋谷区、以下、Back Market）は、2026年3月13日（金）0時から2026年3月20日（金）23:59までの8日間限定で新生活セールを開催することをお知らせします。今年の新生活セールでは、

Back Marketに掲載しているリファービッシュ品のスマートフォン、タブレット、PC、ウェアラブル、ゲーム機など全ての商品が対象となります。本セールの詳細は、後日あらためてご案内します。

新生活セールの特設ページ：https://www.backmarket.co.jp/ja-jp/e/back-to-school

新年の買い替え需要が高まるこの時期に、品質基準の明確なリファービッシュ品を、より手に取りやすい価格でご購入いただける機会を提供します。リファービッシュ品とは、中古品として回収された電子機器を専門家が検査・クリーニング・修理し、全ての機能で正常作動が確認されている整備済製品です。Back Marketは、品質・価格・環境配慮を両立した選択肢として、スマートフォンやPC、タブレットなど幅広いカテゴリの製品を取りそろえています。

■Back Market Japan株式会社について

Back Marketは、2014年11月にフランスで設立されたユニコーン企業であり、携帯電話やパソコンなどの電子機器のリファービッシュ品（整備済製品）を取り扱う世界最大級のマーケットプレイスです。日本を含むアジア、欧州、米国など世界17ヶ国で事業を展開しており、販売業者に対する厳格な審査、新しい機器のリファービッシュ方法に関するノウハウ共有、品質と価格の最適なバランスに基づいて販売商品を提供する独自のアルゴリズムの開発などを通じて、リファービッシュ品の高い品質の維持に努めています。購入者に対しては、より安心してリファービッシュ品を購入できるように、1年間の動作保証と30日間の返金保証を無料で自動付帯しており、新品以下の価格かつ、中古品以上の品質と保証を持ち合わせたリファービッシュ品の普及に取り組んでいます。Back Marketでは、サステナブルで環境に優しい事業・活動を続けていくことを企業ミッションとして掲げており、2023年4月には「B Corporation（B Corp）」認証を取得しています。リファービッシュ品は新品と比較した場合、製造プロセスにおける原材料の使用量、水の使用量、電子廃棄物の発生量、大気中への二酸化炭素排出量の全項目において約10分の1となることから、リファービッシュ品の市場拡大を通じて、環境への負荷を低減することを目指しています。https://www.backmarket.co.jp/ja-jp