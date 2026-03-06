ラボルが建設事業者の資金繰り課題に向け、ツクリンク株式会社との協業を開始

株式会社ラボル

株式会社ラボル（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：建部 大、以下：ラボル）は、建設事業者のための受発注マッチングプラットフォーム「ツクリンク」を運営するツクリンク株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：内山 達雄、以下：ツクリンク、サービス名は「ツクリンク」と記載）と、「ツクリンク」を利用する建設事業者に対し、資金繰りの支援を行うことで合意し、テスト期間を経てこのたび正式に協業を開始いたしました。

この協業により、ラボルは「ツクリンク」の利用者向けにAIファクタリングサービス「labol（ラボル）」の特典サービスを通じて、建設事業者（個人事業主含む）への支援を強化してまいります。

これまでラボルは、フリーランスやSMB（小規模事業者）向けに請求書買取をおこなうAIファクタリングサービス「labol（ラボル）」と、事業費用の支払いをクレジットカードで先延ばしができるカード決済サービス「labol（ラボル）カード払い」を通じて、フリーランスやSMB（小規模事業者）の資金繰り改善をサポートしてまいりました。

一方のツクリンクは、「産業構造を変え、豊かな未来をつくる」をパーパスに、建設業界の受発注を効率化するマッチングプラットフォーム「ツクリンク」、Ｍ&Ａ仲介サービス「ツクリンクＭ&Ａ仲介」、人材紹介サービス「建設キャリアプラス」をはじめ、テクノロジーの力で業界の課題解決に取り組んでいます。

今回の協業により、「ツクリンク」の利用者である建設事業者（個人事業主含む）は、「labol（ラボル）」を特別な割引手数料でご利用いただけるようになります。

今後もラボルは、「「新しい金融の力」で世の中の「働く」を変える」というパーパスのもと、テクノロジーを生かした金融サービスの開発・運営を通じ、利用者みなさまの事業成長を後押ししてまいります。

＜ツクリンク サービス概要＞

・「ツクリンク」：https://tsukulink.net/

＜「labol（ラボル）」サービス概要＞

「labol（ラボル）」は、フリーランス・個人事業主やSMB（小規模事業者）への資金調達手段として、Webで完結できる「請求書買い取りファクタリングサービス」です。独自開発のAIが行う機械学習により、請求書の買い取り可否を正確かつ即座に判定することで、会員登録から入金完了までが完全オンライン、かつ最短30分での資金調達を実現できます。

・「labol（ラボル）」URL：https://labol.co.jp/

＜「labol（ラボル）カード払い」サービス概要＞

「labol(ラボル)カード払い」は、カード決済を行いたい事業者と、カード決済を受け付けていない取引先（カード非加盟店）の橋渡しを行う金融サービスです。会員登録後、24時間365日、時間・場所を選ばずにWeb上でお申込みいただけます。ご希望の振込先にラボルが最短60分で振込払いを実施し、利用者はクレジットカードで本サービスを利用することで最大60日間※1におよぶ支払いの先延ばしが可能となります。

・「labol（ラボル）カード払い」URL: https://labol.co.jp/lp/bpsp

※1 ご利用カードのお支払いサイクルによって延長できる日数は異なります。

■ツクリンク 会社概要

会社名：ツクリンク株式会社

代表者：代表取締役社長 内山 達雄

所在地：東京都渋谷区代々木1-4-1

ＵＲＬ：https://tsukulink.net/

■ラボル 会社概要

会社名：株式会社ラボル

代表者：代表取締役CEO 建部 大

所在地：東京都渋谷区道玄坂一丁目20番8号 寿パークビル 7階

ＵＲＬ：https://labol.co.jp/corp/

お問い合わせ先：

株式会社ラボル 広報担当

E-mail: info@labol.co.jp