AVerMedia、新生活のゲーム実況・配信環境をアップグレード！初心者から本格配信まで対応するキャプチャーボード全シリーズ対象「新生活応援キャンペーン」開催_最大32%OFF

アバーメディア・テクノロジーズ株式会社（本社：東京都千代田区）は、新生活シーズンに合わせ、キャプチャーボード全シリーズを対象とした「新生活応援キャンペーン」を開催いたします。

近年、ゲーム実況やライブ配信、動画制作などのクリエイター活動はますます身近なものとなり、配信環境への関心も高まっています。本キャンペーンでは、これから配信を始めたい初心者の方から、より高品質な配信環境へステップアップしたいユーザーまで、幅広いニーズに対応するAVerMediaのキャプチャーボードを特別価格でご提供いたします。

PCでの本格的な配信はもちろん、タブレットやモバイルデバイスを活用した柔軟な配信スタイルにも対応し、新生活のスタートとともに、より自由で快適な配信環境づくりをサポートします。

新生活応援キャンペーン概要

AVerMediaでは、新生活を迎えるこの季節に合わせ、配信や動画制作をこれから始めたい方、または配信環境をアップグレードしたい方を応援するキャンペーンを実施いたします。

初心者向けのエントリーモデルから、本格的なゲーム実況やライブ配信に対応する高性能モデルまで、幅広いラインアップを取り揃え、用途や配信スタイルに応じて最適なキャプチャーボードを選ぶことができます。

Live Gamer 4K 2.1 - GC575(https://www.avermedia.co.jp/product-detail/GC575)ハイエンド配信環境を構築したい方に

HDMI 2.1に対応したAVerMediaの最上位モデル。4K/144fpsパススルーに対応し、PS5やXbox Series Xなど次世代ゲーム機の性能を活かした高画質なゲーム配信を実現します。

【おすすめユーザー】

高画質配信にこだわるストリーマーや、自作PC環境で本格的な配信・録画を行いたいユーザー。

高画質配信を手軽に始めたい方に

4K60HDR録画に対応した高性能な外付けキャプチャーボード。

USB接続で簡単に導入でき、PCゲーム配信や動画制作など幅広い用途に対応します。

【おすすめユーザー】

高画質配信へステップアップしたい配信者や、手軽に本格的な配信・録画環境を整えたいクリエイター。

Live Gamer ULTRA S - GC553Pro(https://www.avermedia.co.jp/product-detail/capture-card-GC553Pro)StreamLine MINI+ - GC311G2(https://www.avermedia.co.jp/product-detail/capture-card-GC311G2)配信デビューをこれから始めたい方に

プラグアンドプレイ対応で、複雑な設定なしですぐに使えるスタンダードキャプチャーボード。

コンパクトな設計で、新生活の限られたデスクスペースでも快適に使用できます。

【おすすめユーザー】

これからゲーム実況やライブ配信を始めたい初心者ユーザー。

モバイル配信を始めたい方に

PC不要で、スマートフォンやタブレットなどのモバイルデバイスを使ったライブ配信が可能。

自宅だけでなく、外出先やイベント会場など、さまざまな配信シーンに対応します。

【おすすめユーザー】

モバイルゲーム配信や、外出先でのライブ配信を行いたいクリエイター。

LIVE GENERATOR POCKET - GC313Pro(https://www.avermedia.co.jp/product-detail/charging-dock-GC313Pro)

期間：2026年3月6日（金）～ 2026年4月17日（金）

対象店舗：

主なECサイト（Amazon.co.jp(https://www.amazon.co.jp/stores/page/183AD2AB-368F-4888-BAFE-605756BF742B?ingress=0&visitId=ce60c9f2-b2a3-4f72-97c1-24e487fd2872)、楽天(https://search.rakuten.co.jp/search/mall/AVerMedia/?l-id=shoptop_shopmenu_search_bar&sid=249362)、Yahoo!）

主要家電量販店（ビックカメラ、ヨドバシカメラ、ユニットコム） ほか全国の販売店

対象製品：キャプチャーボード全シリーズ（GC553G2、GC553Pro、GC313Pro 等）

割引率：最大32%OFF！

AVerMedia TECHNOLOGIES社概要

AVerMedia TECHNOLOGIES社は、台湾に本社を構え、ビデオキャプチャー、ストリーミング、オーディオ製品を中心に、現在、世界75ヶ国でグローバルに事業展開しております。

技術、品質を重視する技術集団のもと自社にて設計、製造、品質管理を徹底し、自社“AVerMedia“ ブランド商品の市場導入に加え、OEM/ODM製品の提供を通じて多くのパートナー様から高い評価をいただいております。

URL：http://www.avermedia.co.jp/