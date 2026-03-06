＜イオンモバイル＞日本初上陸の韓国ＡＬＴ社製スマホ_「ＭＩＶＥ ケースマ」販売開始

イオン株式会社

イオンリテールが提供する格安通信サービス「イオンモバイル」は、２０２６年３月６日（金）より、韓国発のモバイルデバイスメーカー「ＡＬＴ」（アルト）の日本法人である「株式会社ＡＬＴ ＪＡＰＡＮ」が提供する「ＭＩＶＥ ケースマ」（マイブ ケースマ）を、イオンモバイル公式オンラインショップとイオン葛西店にて販売します。

「ＭＩＶＥ ケースマ」は、スマホの利便性と従来のケータイの操作性を両立したケータイスタイルのスマートフォンです。スマホのようにタッチ操作ができる約４.３インチに画面に加え、使い慣れたボタン操作ができる物理キーを搭載することで、フィーチャーフォンでは利用できなかったＬＩＮＥやＳＮＳ、地図アプリや動画配信アプリなど、様々なアプリをケータイスタイルで利用できます。

【製品特長】

１．タッチ操作とボタン操作を両立したケータイスタイルのスマホ

・約４.３インチのメインディスプレイはタッチ操作に対応しており、地図アプリや動画配信アプリなど、スマホならではのアプリを直観的な操作で利用できます。

・電話やＳＭＳ、メッセージアプリなどは、使い慣れたボタン操作で利用できます。

・電話の発話や終話だけでなく、カメラや連絡先などのショートカットキーを搭載。本体を閉じたままでも通知が確認できるサブディスプレイや、画面タッチをオフにしてボタン操作だけで利用できるなど、フィーチャーフォンに近い操作でスマホを利用できます。

２．お客さまとご家族に安心の機能

・受信相手を連絡先に登録された相手のみとする設定や、特定の電話番号からの受信を遮断する設定ができます。

・一定時間、本体の開閉や物理キーの入力などの操作がなかった場合に、あらかじめ登録した相手に位置情報を含めた安否確認を促すメッセージを送信できます。

・ＳＯＳボタンを５秒以上長押しすると、あらかじめ登録した相手に位置情報をＳＭＳで送信できます。

３．ご自宅でもお出かけ先でも便利な機能

・本体はＩＰＸ４／ＩＰ５Ｘの防水・防塵で、約８００万画素のカメラを搭載。

・２,１００ｍＡｈのバッテリーは、１日持ち歩いても充電の心配がありません。

・ＦＭラジオチューナー内蔵。有線イヤホンを接続してプリインストールされた「ＦＭラジオ」アプリを起動するだけでＦＭラジオをお楽しみいただけます。

製品の詳細は、下記のイオンモバイル公式オンラインショップをご確認ください。

https://aeonmobile.jp/product/alt-mive-garaho/

【販売概要】

発売日：２０２６年３月６日（金）

販売店舗：イオンモバイル公式オンラインショップ https://aeonmobile.jp/product/alt-mive-garaho/

イオン葛西店（江戸川区）

価格：本体価格３０,８００円（税込３３,８８０円）

【ご参考】 モバイルデバイスメーカー「ＡＬＴ」（アルト）について

「ＡＬＴ」（アルト）は、２０１７年に設立された韓国のＩＣＴ（情報通信技術）企業です。「Ａｌｌ Ｌｉｆｅ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」（すべての人の生活を豊かにする技術）を企業理念として掲げ、多様なデバイスとソリューションを提供しています。２０２６年にはスマートフォンなどのモバイル製品を中心に、日本市場への本格的な展開を始めています。

【ご参考】 イオンモバイルについて

「格安スマホ」のパイオニアとして２０１４年４月から「イオンスマホ」の販売を開始。２０１６年２月には、イオンリテール株式会社自身がＭＶＮＯとなり、格安通信サービス「イオンモバイル」の提供を開始しました。

２０２６年はイオンモバイルにとって、サービス開始から１０周年を迎える節目の年です。通信費の安さだけではなく、お客さまに安心して気軽にスマートフォンを利用いただけるよう、当初から一貫して「最低利用期間なし」「解約金なし」でのサービス提供を継続してきました。

また、お客さまからの格安ＳＩＭの通信やスマートフォンの操作への不安にお応えするため、契約前にＳＩＭカードやスマートフォンをお試しいただける「イオンモバイル無料貸し出しサービス」を提供しています。

２０２２年には、ご契約後も安心してご利用いただくために、スタッフがお客さまのご利用状況にあわせた料金の見直しやスマホの状態の確認・改善を提案する無料のサポートサービス「イオンのスマホメンテナンス」※１）の提供を始めています。

これからもイオンモバイルは、お客さまの通信やスマートフォンに関する様々な課題にお応えできるようサービスの拡充を図るとともに、快適で楽しいスマートライフを応援します。

【 イオンモバイル通信サービスの特長 】

１ＧＢごと、１０ＧＢごとに選べる料金体系

イオンモバイルの料金は、１ＧＢ～１０ＧＢまでが１ＧＢ：税込１１０円ごとに、１０ＧＢ～２００ＧＢまでは１０ＧＢ：税込５５０円ごとに選べる料金体系のため、お客さまがご自身に必要な分だけを契約いただくことで無駄がなくなり、毎月の通信料金を節約できます。

家族まとめて国内最安級

１契約で最大８人までご利用いただける「シェアプラン」は、家族全員で毎月のデータ通信容量をわけあってご利用いただけるため、たくさん使う方もちょっとしか使わない方も、家族でまとめて契約いただくことで無駄がなくなり、おひとりあたりの通信料金をさらに節約できます。

契約後も何度でも料金プランが見直せる

イオンモバイルは、契約後も毎月の料金プランを何度でも変更して見直せます。大きめのデータ通信容量を選んで余ったら、翌月はより小さなデータ通信容量を選んで、前月分の残りとあわせて使い切れるため、毎月のデータ通信容量に余裕をもって安心してご利用いただけます。

いまのスマホも、電話番号もそのまま、日本全国で利用できる

ＮＴＴドコモ回線※２）ａｕ回線※３）対応するＳＩＭカードを提供しているイオンモバイルなら、国内で販売されているほとんどのスマホがそのままご利用いただけます。ＳＩＭカードをご利用いただける通信エリアや、電波のつながりやすさは、ＮＴＴドコモやａｕと同じ※４）です。

全国のイオンで契約＆手厚いサポート

全国のイオンでご契約いただけるイオンモバイル※５）なら、ご契約前に実際のＳＩＭカードやスマホをお試しいただくこともできます。ＳＩＭカードの初期設定※６）をはじめ、ご契約前からご契約後まで、直営スタッフによる様々な手厚いサポートサービス※７）を提供しています。

※１：本州・四国のイオンモバイル取扱店で提供しております。また、法人専用プランを除きます。

※２：「ＮＴＴドコモ回線」とは、ＮＴＴドコモの５Ｇ／ＬＴＥ（４Ｇ）を利用したイオンモバイルの高速通信サービスです。

※３：「ａｕ回線」とは、ａｕの５Ｇ／４Ｇ ＬＴＥ回線を利用したイオンモバイル高速通信サービスです。

※４：通信エリアや電波のつながりやすさは同じですが、通信速度は異なります。

※５：一部取り扱いのない店舗もございます。

※６：スマートフォンのご購入とセットでご契約の場合、通信サービスのご利用に必要なアクセスポイント（ＡＰＮ）を設定し、すぐに使える状態でお渡しします。本州・四国のイオンモバイル取扱店では、ＳＩＭカードのみをご契約の場合も、ご希望に応じて無料で初期設定を承ります。

※７：地域や店舗により提供しているサービスが異なりますので、ご利用の店舗でご確認ください。

以上