強力マグネットと雷ガードを搭載した縦横差し込み構造のスリムタップを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、縦も横も間でも差込める画期的な構造「車輪差し構造」を採用したスリムタップ「TAP-SPSLIM4MG-2BK/W（4個口）」「TAP-SPSLIM6MG-2BK/W（6個口）」「TAP-SPSLIM8MG-2BK/W（8個口）」を発売しました。

本製品は、お客様の要望にお応えするかたちで、追加機能を搭載した製品になります。

強力ネオジムマグネットを新たに搭載し、デスクサイドなどにしっかり固定できます。

また雷ガード機能も追加され、内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷サージを吸収し、接続機器を守ります。

【掲載ページ】

品名：スリムタップ（マグネット付き・雷ガード付き）

品番：TAP-SPSLIM4MG-2BK（4個口・ブラック）/TAP-SPSLIM4MG-2W（4個口・ホワイト）/

TAP-SPSLIM6MG-2BK（6個口・ブラック）/TAP-SPSLIM6MG-2W（6個口・ホワイト）/

TAP-SPSLIM8MG-2BK（8個口・ブラック）/TAP-SPSLIM8MG-2W（8個口・ホワイト）

標準価格：3,520円（税抜き 3,200円）～5,280円（税抜き 4,800円）

製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=TAP-SPSLIM4MG-2BK

強力マグネットでしっかり固定

強力な磁力のネオジムマグネットを使用しています。

スチール製の机脚、ラック、棚の裏などにピタッと固定できます。

雷サージから機器を守る

内蔵されたサージ吸収素子（バリスタ）が雷サージを吸収し、接続機器を守ります。

サンワサプライの技術とノウハウを詰め込んだ夢のタップ

縦横どちらの向きでもプラグを差込める独自設計で、間のスペースも有効活用できる自由度が高いタップです。

向きを揃えて差せて、スッキリまとまる

アダプタの向きが揃うことでコードが乱雑にならず、スッキリとした配線が可能です。

壁際やデスクの隅への設置に最適です。

効率よく差せるから、小さくまとまる

ACアダプタの向きに合わせて柔軟に調整しながら最大限まで差込むことができるため、

限られたスペースを効率的に活用できます。

ACアダプタに挟まれた間の個口も有効活用

隣のアダプタとの干渉による差込み不能の問題を解消し、スムーズに最大限まで差込むことが可能です。

※ACアダプタの形状によっては差せない場合もあります。

接続機器の多いシーンで活躍

ACアダプタが多数必要な環境でも、スペースを無駄にせず効率的に差込めます。

電気用品安全法（PSE）適合

電気用品安全法（PSE）の技術基準に適合しており、安心・安全にご使用いただけます。

使いやすいシンプル×スリム設計

スリムなデザインで省スペース設置が可能。デスク周りやリビングでもすっきりと使えます。

マットで高級感のあるデザイン

主張しすぎないミニマルなデザインで、空間に調和し圧迫感を与えません。

スイングプラグでスッキリ配線

180°スイングプラグを採用しているため、狭い場所でも無理なく差込めて取り回しもスムーズです。

トラッキング火災対策の絶縁キャップ

絶縁キャップ付きプラグにより、トラッキング火災のリスクを低減し、安全性をしっかり確保しています。

ラインアップ

カラーはブラックとホワイトの2色展開で、差込口数は4個口「TAP-SPSLIM4MG-2BK(https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=TAP-SPSLIM4MG-2BK)/W(https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=TAP-SPSLIM4MG-2W)」、6個口「TAP-SPSLIM6MG-2BK(https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=TAP-SPSLIM6MG-2BK)/W(https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=TAP-SPSLIM6MG-2W)」、8個口「TAP-SPSLIM8MG-2BK(https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=TAP-SPSLIM8MG-2BK)/W(https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=TAP-SPSLIM8MG-2W)」からお選びいただけます。

TAP-SPSLIM4MG-2BK（ブラック/4個口）TAP-SPSLIM4MG-2W（ホワイト/4個口）TAP-SPSLIM6MG-2BK（ブラック/6個口）TAP-SPSLIM6MG-2W（ホワイト/6個口）TAP-SPSLIM8MG-2BK（ブラック/8個口）TAP-SPSLIM8MG-2W（ホワイト/8個口）

また、USB充電対応タイプの「TAP-SLIM6UC-15BK(https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=TAP-SLIM6UC-15BK)/W(https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=TAP-SLIM6UC-15W)」、「TAP-SLIM6UC-3BK(https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=TAP-SLIM6UC-3BK)/W(https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=TAP-SLIM6UC-3W)」も好評発売中です。

TAP-SLIM6UC-15BK（USB充電対応/6個口）TAP-SLIM6UC-3W（USB充電対応/6個口）

