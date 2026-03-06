延べ3,000名を指導する学習塾代表が主宰。オンラインサロン「みんなの学びLOGOS」がFANTSで3月9日スタート

株式会社スタジアム

株式会社スタジアム（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役：森川智仁）が提供するオンラインコミュニティプラットフォーム「FANTS（ファンツ）」にて、学習塾LOGOSのCOO（最高執行責任者）・森安統一氏が主宰する「みんなの学びLOGOS」が、2026年3月9日（月）よりスタートいたします。

森安氏は、30年にわたり教育現場での指導実績を持ち、これまでに延べ3,000名の子どもや保護者と向き合ってきました。学力の向上はもちろん、「考える力」や「学ぶことへの前向きな気持ち」を育むことを大切にし、子どもから大人まで、自分に合った学び方を見つけられる場づくりに取り組んでいます。

FANTSの導入により、勉強の悩みに答える質問箱、セミナー開催、ライブ配信などの機能を活用したリアルタイムで学べるオンラインサロンが実現。3月9日～3月31日までは無料体験期間として、参加希望者から注目を集めています。

■「みんなの学びLOGOS」の特徴

「みんなの学びLOGOS」は、学びたい人を応援する場所として生まれたオンラインサロンです。

京都で長年、地域密着の学習塾として子どもたちと向き合ってきた経験をもとに、講師一人ひとりが「最高の伴走者」となり、学ぶ人の悩みに寄り添う姿勢を大切にしています。

今の時代、「多様性」が重視される一方で、教育の現場ではいまだに一律のやり方や成果主義が根強く残っています。みんなの学びLOGOSは、そうした課題に対して「もっと自由に、もっと個に合った学びがあっていい」という思いからスタートしました。

オンラインサロンという新しい形を通して、ただの教育論ではなく、日々の具体的な勉強の悩みに一緒に向き合い、最適な学び方を一緒に見つけていく。そして、子どもも大人も、自分らしく学ぶことができる場をつくる。みんなの学びLOGOSは、新しい時代だからこそ、「教育の根っこ」を大切にしながら、多様な学び方を提案し続けていきます。

■主宰者プロフィール

森安 統一（もりごん）

学習塾LOGOS COO／塾講師

京都を拠点に教育支援を行う学習塾LOGOSのCOO（最高執行責任者）。2026年で講師歴30年目を迎え、これまでに延べ3,000名以上の子どもの学習指導に携わってきました。LOGOSは「ひとりひとりの勉強と向き合うこと」を大切にする塾として地域に根差した活動を展開しており、森安氏はその理念のもと、子どもたちの学習支援と伴走型の指導に取り組んでいます。

・Instagram：https://www.instagram.com/jukulogos.nkdk

・ホームページ：https://juku-logos.jp/

・コミュニティ入会サイト：https://juku-logos-salon.fants.jp/

■もりごんからのメッセージ

皆さん、こんにちは！

学習塾LOGOSという塾で代表を務めております森安と申します。

みんなには「もりごん」と呼んでもらっています。

皆さんも僕のことは「もりごん」と呼んでもらえたらと思います。

僕はこれまで古都・京都で塾の先生一筋にやってきました。

その中で培った授業力、そして講師の人間力にはいつも誇りを持っております。

そして、そのたくさんのご縁をさらに大きな輪として、大きな「学びのコミュニティ」をつくれたら。

そして、その輪はきっとまだ見ぬ誰かの背中をそっと押してくれるものになると思い、この場をつくりました。

大きな「学びの輪」が皆さんを、そして世界のどこかのだれかを支える「ご縁」となれますように。

■主なコンテンツ

■料金プラン

- 授業動画・ライブ配信日々の学校の授業のフォローに。受験に向けての基礎学力を身につけるために。わかりやすい動画がどんどんアップされていきます。テスト前などにはライブ配信でコツを伝授！学校の勉強のみならず「お金の講座」も開講！- 学びのセミナーさまざまな勉強に関する情報セミナー、異業種クロストーク、社会勉強会など、大人も子どもも学びになるセミナーを開催していきます！アーカイブもあるので安心！！- 合格戦略会議志望校合格・目標達成に向けて、必要な戦略をもりごんと練っていきましょう！百戦錬磨(?)のもりごんがお手伝いします！- お悩み相談室塾長もりごんとお悩み相談会。つらいことも楽しかったことも共有しながら、未来へ伴走していきます。秘密厳守のアマヤドリだけのオンライン相談ルームです。- 読みトレ・脳力道場パソコン・タブレットで取り組むステップアップ式のトレーニング。神経科学の世界には「Use it or lose it.」という原則があります。読解力・ワーキングメモリのトレーニングを使って「頭がスッキリした」「疲れた」は、まさに「Use it.」のあらわれ。この「Use it.」の習慣化の手段の一つとして。目や耳を使い、記憶力、集中力、情報処理能力、そして何より自身の自己肯定感が高まります。- 学習塾LOGOS ONLINE：月額 7,480円（税込）- 大人のLOGOS-juku：月額 3,980円（税込）- LOGOSのアマヤドリ：月額 1,480円（税込）- LOGOSのホームルーム：月額 980円（税込）

お申し込みはこちら(https://juku-logos-salon.fants.jp/)

※ページに遷移していただき、月額利用費を確認し、【入会する】をクリックしてください。

■FANTSで広がる教育×交流型のコミュニティ

FANTSでは近年、教育分野での導入が急増しています。特に、学力だけでなく「学ぶ姿勢」や「考える力」など、目には見えにくい力を育む場として、オンラインコミュニティの活用が注目されています。

「みんなの学びLOGOS」は、子どもから大人までが参加できる設計で、知識を伝えるだけでなく、「一緒に考え、支え合う」学びを大切にしたオンラインコミュニティです。

リアルタイムでのライブ配信やチャット、アーカイブ視聴など、FANTSの機能を活かしながら、年齢や立場を問わず参加できる柔軟な学びの形を実現。教育における新しいつながり方として、今後もFANTSを活用した「交流型教育コミュニティ」の広がりが期待されています。

■FANTS（ファンツ）について

FANTSは、クリエイターが自分らしく生きられることを支援し、クリエイターがファンと文化を作っていく世界を作っていきます。

クリエイターや事業者が自身のスキルやコンテンツをオンラインで提供・販売し、ビジネスとして継続的に運営していくためのビジネス統合プラットフォームです。ノーコードで利用でき、販売・決済・顧客管理・コンテンツ提供といったオンラインビジネスに必要な機能を一つの基盤で提供しています。

FANTSでは、「FANTSオンラインコミュニティ」と「FANTSサービス販売」の2つを展開しており、クリエイタービジネスをより一層サポートします。FANTSは今後も、クリエイターが、無理なく・長く活動を続けられる環境づくりを目指し、サービスの拡張を進めていきます。

FANTSブランドサイト：https://biz.fants.jp/

FANTSコミュニティ：https://community.fants.jp/

FANTSサービス販売：https://servicesales.fants.jp/

■株式会社スタジアムについて

株式会社スタジアム は、「めぐる情熱で、組織とひとが輝く世界をつくる。」を理念に、個人や事業者が情熱をビジネスとして継続的に発揮できる環境づくりに取り組んでいます。

これまで、オンラインコミュニティプラットフォームとして継続的な関係構築を支援し、500以上のコミュニティを運営サポートし、累計決済金額は25億円を突破しています。教育、美容、フィットネス、キャリア支援など、多様な分野において個人から法人まで幅広い事業のオンライン展開を支えてきました。

株式会社スタジアムでは、クリエイターが自分らしく好きを継続して創作活動ができる世界を目指して、プロダクト開発を進めていきます。

所在地：〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1丁目13番23号 HARVEY FUSHIMI 3F

代表者：代表取締役 森川智仁

会社HP：https://stadium.fan/

株主：株式会社スタメン（東証グロース上場）100%