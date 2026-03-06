冷水・常温・温水を1台で！BRITA Japan初の「家電」『ブリタ キューブ クール』が誕生

BRITA Japan株式会社

ドイツ生まれの家庭用浄水器メーカーBRITA Japan株式会社（東京都中央区、代表者：マイケル・マギー）は、初の家電製品となる据置型ウォーターディスペンサー『ブリタ キューブ クール』を、2026年6月初旬より全国で一般発売いたします。これに先立ち、2026年3月6日(金)11時より、クラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」にて最大25%OFFとなる先行予約プロジェクトを開始することをお知らせいたします。

GREEN FUNDING：https://greenfunding.jp/lab/projects/9265 (https://greenfunding.jp/lab/projects/9265)

BRITA Japan初の家電、冷水からお湯までワンタッチで『ブリタ キューブ クール』

ブリタはこれまで、ポット型やボトル型浄水器を通じて「手軽でおいしい水」を提供してきました 。このたび、BRITA Japan初の家電製品として『ブリタ キューブ クール』を発売いたします 。本製品は、拡大を続けるウォーターサーバー市場において、「契約の縛り」や「ボトルの保管場所」といった従来の課題を解決する、新しい選択肢のウォーターディスペンサーです 。

『ブリタ キューブ クール』は、水道管との接続工事や契約、解約料の心配がない給水型で、コンセントさえあれば設置場所を選びません。タンクに水道水を注ぐだけで、5℃の冷水から95℃のお湯まで、6段階の温度をワンタッチで選択可能。お湯は約5秒で抽出でき、「冷水・常温・温水」を用途に応じてお使いいただけます。

浄水にはブリタ定番の浄水フィルターカートリッジ「マクストラプロ」を採用。また、UV-Cランプが水中の細菌を99.999％（※）除去します。内部チューブ（お湯用回路）と冷水タンクには自動クリーニングプログラムを備え、日常的なメンテナンス負担を軽減します。

（※）テスト機関：TUV SUD Chinaによる試験

利便性と安全性を追求！『ブリタ キューブ クール』の特徴

■お好みの温度で、ろ過された水を素早く提供＞

・5℃、常温、45℃、70℃、85℃、95℃から、ワンタッチで温度を選べる

- 5℃：冷たい水でリフレッシュを

- 常温：好きな時にいつでも

- 45℃：少しぬるめのお湯、はちみつドリンクなどにも

- 70℃：緑茶やココアにぴったり

- 85℃：コーヒーの理想的な味わい

- 95℃：紅茶の香りを楽しみたい人へ

・急速冷却システムにより、電源を入れてからわずか20分で5℃の冷水を実現

・ボタンを押してからわずか5秒で待たずにお湯を抽出可能

■UV-C技術による優れた安全性

・２つのUV-Cランプ（冷水チューブ内、温水チューブ内）が作動し水中の大腸菌を99.999%*除去 *テスト機関：TUV SUD Chinaによる試験

・冷水タンク内のUV-Cランプが殺菌の繁殖を防ぎ、衛生状態をキープ

■スマートな自動クリーニングプログラム

・内部チューブ（お湯用回路）と冷水タンク、2種類のクリーニングプログラムを搭載

・ワンプッシュ操作： 表示されたクリーニングボタンを押すだけで、あとは機械が自動で実行

■高性能「マクストラプロ」浄水フィルターカートリッジによるろ過

・塩素、鉛、銅、30μm以上の微粒子を除去

・水道水をおいしい水に

・水アカの蓄積を防ぎ、家電を長持ちさせます

・フィルターの寿命は使用時間と使用量の両方で（*1）計算

・PFAS (PFOS/PFOA**) （*2）除去できます。

（*1）4週間または150リットルごとに交換が必要です

（*2）ブリタの浄水フィルターカートリッジ 「マクストラプロ ピュアパフォーマンス」及び「マイクロ ディスク」は、

*JWPAS B.210 基準でテストを実施し、PFAS (有機フッ素化合物) の一種であるPFOS及びPFOAを80％以上除去で

きることが確認されました。

■German Design Award 2026 優秀製品デザイン賞受賞

・快適さ・衛生面・サステナビリティを統合したスマートな操作性が高く評価

・透明感があり、時代に左右されないデザインと熟考された機能性

・高品質な浄水性能。直感的な操作性・細部まで配慮されたデザインが生む一体感

・飲水体験を新たな視点で再構築し、デザインと技術を高い次元で両立

最大25%OFF！GREEN FUNDINGでのクラウドファンディング詳細

『ブリタ キューブ クール』商品概要- 商品名 ：ブリタ キューブ クール- カラー展開 ：ホワイト- 本体サイズ ：幅240mm × 奥行440mm × 高さ321mm- 容量 ：ろ過水容量：2.15L / 全容量：4.3L- 重量 ：約11.1kg- タンク容量 ：給水タンク容量4.3L、冷水タンク1.0L（ろ過水容量2.15L）- 主な販売先 ：オンラインショップ、家電量販店など- 参考価格 ：73,000円（税抜）- 発売日 ：一般発売 2026年6月初旬GREEN FUNDINGで2026年3月6日(金)11時より先行支援受付

『ブリタ キューブ クール』は、2026年6月初旬の一般発売に先駆け、2026年3月6日(金)よりクラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」にて先行支援の受付を開始します。GREEN FUNDINGでは、一般発売に先行して本製品をご支援いただけるほか、数量限定で早期支援特典（超早割・早割等）をご用意しています。先行予約プロジェクトの詳細は、プロジェクトページをご確認ください。

『ブリタ キューブ クール』GREEN FUNDINGプロジェクト概要- プラットフォーム ：GREEN FUNDING（グリーンファンディング）- プロジェクト期間 ： 2026年3月6日 11時～ 2026年5月10日23時59分- 先行特典 ：超超早割（最大25%OFF）、早割で交換用「マクストラプロ ピュアパフォーマンス」浄水フィルターカートリッジ7個付きなどをご用意- プロジェクトページURL： https://greenfunding.jp/lab/projects/9265- 展示情報 ：クラウドファンディング期間中、下記店舗にて実物がご確認いただけます。・SHIBUYA TSUTAYA 4階 「GREEN FUNDINGタッチ＆トライ」ブース展示期間：2026年 3月6日(金)～営業時間：8:00～22:00住所：東京都渋谷区宇田川町21-6 SHIBUYA TSUTAYA 4階SHARE LOUNGE内URL：https://shibuyatsutaya.tsite.jp/・蔦屋家電＋展示期間：2026年 3月4日(金)～5月10日(日)展示場所：二子玉川 蔦屋家電 1階 「蔦屋家電＋」営業時間：10:00～20:00住所：東京都世田谷区玉川1丁目14番1号 二子玉川ライズ S.C.テラスマーケット 二子玉川 蔦屋家電 1階URL：https://store.tsite.jp/tsutayaelectricsplus-futako/

※展示情報についてはプロジェクトページ内活動報告でも随時情報を更新してまいります

ブリタ グループについて

1966年にドイツで設立され、2026年に創業60周年を迎えた家庭用ポット型浄水器メーカーのブリタは、家庭用途だけでなく、商業施設や衛生管理が必要なケア分野向けにも、革新的で最適な飲料水提供ソリューションを幅広く開発、製造、販売しています。

2023年の事業年度には、総売上高6億9100万ユーロを達成し、2024年末時点で世界に2,433人の従業員を擁し（うち1,296人はドイツ国内勤務）、ブリタグループは個々に最適な飲料水を提供するリーディングカンパニーのひとつとして誇りを持っています。

ブリタは世界の浄水器市場でリードし、本社はドイツのヴィースバーデン近郊のタウヌスシュタインにあり、5大陸・69か国に29社の子会社や支店を展開しています。また、ドイツ、英国、イタリア、中国に生産拠点を有しています。

ブリタ グループのサステナブルな取り組みについて

ブリタ グループは、環境への影響を低減する責任があると考え、「バランスの取れたインパクト」をテーマにしたサステナビリティ・プロジェクトにコミットしています。

「バランスの取れたインパクト」は、全社の二酸化炭素を管理することを目指しています。これにより事業活動に起因するCO2排出量の測定を行い、たとえば製造工場やオフィスビル、設備のエネルギー効率の改善に向けて対策を講じています。また、電気自動車の使用を促す社用車方針を定め、エネルギー効率の良いLED照明への変更を行い。さらに、社内外で意義のあるプロジェクトへの投資を思索しています。

二酸化炭素の排出を防ぎ、地球に対する当社の影響を最低限に抑えることを目指し続けています。

BRITA Japan株式会社について

BRITA Japanは2005年に設立され、2025年末の時点で、約30人の従業員を抱えています。主力であるポット型浄水器に加え、2017年に発売を開始して以来堅調に成長しているボトル型浄水器の輸入・販売を行っています。当社は、環境保全に積極的に取り組む企業として、今後もプラスチックごみ削減を始め環境保護に貢献していきたいと考えています。

会社名 ：BRITA Japan株式会社

本社 ：東京都中央区銀座3-15-10 JRE銀座3丁目ビル

HP ：www.brita.co.jp

【お客様からのお問い合わせ先】

ブリタカスタマーセンター 0570-001-179

(平日10:00～17:00、土日祝日、年末年始を除く)