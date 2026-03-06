ミガログループの DXYZがホームページに株式会社ブロードジャパンの「FreeiD」導入事例インタビュー公開

ミガロホールディングス株式会社

「デジタル」と「リアル」の融合で新たな価値を創造する企業、ミガロホールディングス株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中西 聖、証券コード：5535、以下「ミガロ HD」) のグループ会社であり、顔認証IDプラットフォーム「FreeiD（フリード）」を展開するDXYZ 株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役：中西 聖、以下「DXYZ」) は、全国で導入が進む顔認証マンションのブロードジャパンの導入事例を公開いたしました。

2021年1月に1棟目の顔認証マンションが竣工してから2026年2月末時点で344棟竣工という実績、顧客からのリアルな評価、そこに暮らす入居者の声などを体系的に整理し、“顔ダケで、暮らす。”という新しい生活様式がスタートしているという事実を、広く共有してまいります。

-導入経緯-

2年前に最新設備としてスマートロックを導入した時ですが、不具合時の問い合わせ対応などに違和感がありました。他に何か違うプロダクトがないか検討している時に出会ったのがFreeiDでした。

顔認証だと他人の顔で開いてしまう、写真画像で開いてしまう心配がありましたが、FreeiDであれば画像で開かないなど認証精度が高く、建物のメインターゲットである女性に安心感を与えることができると思いました。

また、営業の方が何かあれば現地に来て顔を出してくれるなどの熱心さもあって、FreeiDを導入するに至りました。

※株式会社ブロードジャパン導入事例インタビューページ：https://freeid.dxyz.co.jp/works/works-4875/

ミガロホールディングスグループは、グループ会社 DXYZ と今後も顔認証プラットフォームを使用したスマートシティソリューションの提供など、リアルとデジタルの融合を加速する新しいビジネスを創造し、リアルな世界の様々なサービスをデジタルの世界で繋げていきます。

【DXYZ 株式会社 会社概要】

代表者：代表取締役社長 中西 聖

所在地：東京都新宿区西新宿 6-5-1 新宿アイランドタワー41 階

事業内容：顔認証 ID プラットフォーム事業、DX 推進支援事業、システム受託開発事業

HP：https://dxyz.co.jp/

「FreeiD」HP：https://freeid.dxyz.co.jp/

【ミガロホールディングス株式会社 会社概要】

代表者：代表取締役社長 中西 聖

所在地：東京都新宿区西新宿 6-5-1 新宿アイランドタワー41 階上場市場：東京証券取引所プライム市場

事業内容：グループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務

HP： https://www.migalo.co.jp/