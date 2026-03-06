ALLDOCUBEが「Rakuten esports cup 第12回」に公式協賛！

Shenzhen Alldocube Science and Technology Co.,Ltd.

コンパクト高性能タブレットの先駆者 ALLDOCUBE は、eスポーツの新たな可能性を広げるべく、「Rakuten esports cup 第12回」への公式スポンサー就任を発表いたしました。

2026年3月7日(土) 18:00より開始されるライブ配信にて、次世代ゲーミングミニタブレット「iPlay 80 mini Ultra」が、ついに世界初公開の瞬間を迎えます。

8.8インチの黄金サイズに、超高性能SoC「MediaTek Dimensity 8300」を凝縮しています。5G対応の「iPlay 80 mini Ultra」は、圧倒的な処理能力と究極の携帯性を両立し、モバイルゲーマーへ未体験の興奮を届けます。

Rakuten esports cupについて

楽天グループが主催する「Rakuten esports cup」は、日本屈指の注目度を誇るエンターテインメント型eスポーツイベントです。大人気なゲーム配信者、VTuber、プロゲーマーが勢ぞろいし、熱い対戦と交流をオンラインで展開します。その圧倒的な集客力とエンタメ性で、若年層を中心とした幅広いゲームファンから絶大な支持を集めています。

eスポーツと高い親和性を持つ製品ラインナップを持つALLDOCUBEだからこそできる、最高峰の競技シーンへのバックアップ

ALLDOCUBEがRakuten esports cupに協賛する理由は、ゲームを愛するすべての人に、場所を選ばない最高の環境を届けたいという想いにあります。

スマートフォンの画面では物足りない、しかし大型デバイスでは重すぎる。そんなゲーマーの葛藤に応えるのが、ALLDOCUBEのコンパクト高性能タブレットです。

5G対応の最新フラッグシップモデルと共に、私たちはeスポーツの新しい熱狂を、プレイヤーの皆様と共に創り上げていきます。

新製品「iPlay 80 mini Ultra」をライブ配信で初公開

「iPlay 80 mini Ultra」が、ついにそのベールを脱ぎます。

大会当日のライブ配信では、本製品の世界初公開を記念したスペシャルプログラムを実施します。ゲストよる実機を用いたゲームプレイデモンストレーションや、没入感溢れるプロモーション映像の放映を予定しています。

視聴者は、激しいバトルシーンでの応答速度や操作性をリアルタイムで目撃し、その圧倒的なポテンシャルを「自分自身のプレイ」に重ねて体感することができます。

5G通信と圧倒的な処理性能が融合し、かつてないストレスフリーなゲーム体験を実現しました。モバイルゲーミングの未来を切り拓く「iPlay 80 mini Ultra」の実力を、ぜひその目で確かめてください。

主な仕様

■ MediaTek Dimensity 8300 搭載

■ 8.8インチ / 144Hz 高リフレッシュレート

■ Android 16 / ALLDOCUBE OS 5.0L

■ 5G対応 (Dual SIM) / Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.3

■ 7200mAh大容量バッテリー / PD 33W 急速充電対応

■ バイパス充電 対応（発熱抑制・バッテリー保護)

■ USB 3.0 Type-C (DP映像出力対応)

■ Widevine L1 対応

■ PSE認証 取得済み

ゲーミングミニタブレット市場における継続的なイノベーションと、ユーザー体験の向上に向けた揺るぎない取り組み

ALLDOCUBEはこれまで、コンパクト高性能タブレットの領域で市場をリードし続けてきました。

2025年に発売した「iPlay 70 mini Ultra」は、Snapdragon 7+ Gen 3搭載の画期的なモデルとして初回販売分がわずか5分で完売しました。日本国内のテック系YouTuberや専門メディアからも絶賛され、名実ともに「ミニタブレット旋風」を巻き起こしました。

今回発表する「iPlay 80 mini Ultra」は、その正統な後継モデルとしてさらなる進化を遂げました。

「Dimensity 8300 × 5G通信」という強力な組み合わせにより、モバイルゲームに最適化された究極のプラットフォームを提供します。ALLDOCUBEは今後も、この分野のリーディングブランドとして、性能・携帯性・エンターテインメントの常識を塗り替える製品開発に邁進してまいります。

Rakuten esports cup 第12回 配信情報

■ 日時： 2026年3月7日（土）18:00 ～ 20:00

■ 視聴方法： YouTube 公式配信(https://www.youtube.com/@Rakuten_esports) / Twitch公式配信(https://www.twitch.tv/rakuten_esports)

■ 特別企画：大会配信開始（18:00）に合わせて、新製品「iPlay 80 mini Ultra」を限定200台で特別販売。

■ 詳細につきましては、イベント公式ページ(https://rakuten-esports.studio.site/rakutencup/202602)よりご確認ください。

ALLDOCUBE

ALLDOCUBEは、2004年に設立された中国発のテクノロジーブランドです。タブレットやノートPCを中心に、高品質で革新的な製品を提供し続けています。日本市場においても、その優れた性能とコストパフォーマンスで多くの支持を得ています。

----------------------------------------

最近の主な実績:

・2023年、2024年、2025年、「Amazon販売事業者アワード」受賞

・2023年12月、日本の有名雑誌「週刊SPA!」に紹介

・2024年2月、タイムズスクエアでの広告キャンペーンを実施

----------------------------------------

公式SNSアカウント

・LINE：https://t.co/q6NA7qxpBN

・X（旧Twitter）：https://x.com/AlldocubeJapan

・Facebook：https://www.facebook.com/alldocube

・YouTube：https://www.youtube.com/@alldocube

----------------------------------------

公式店舗とサイト

・公式サイト : https://www.alldocube.com/jp/

・アマゾン店：https://www.amazon.co.jp/alldocube

・楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/alldocube/

----------------------------------------

お問い合わせ先

会社名: Shenzhen Alldocube Science and Technology Co., Ltd.

部署名: 海外マーケティング部

担当者: Olivia

メールアドレス: marketing@alldocube.com

電話番号: +86 13501907522