【株式会社デイトナ】RESO独自開発のMESH技術「ユニシンク」搭載。大人数でも遅延のないバイク用インカム「RESO PILOT NEO」を、大阪・東京・名古屋モーターサイクルショーで初公開

株式会社デイトナ（静岡県周智郡森町一宮4805 代表取締役 織田哲司、以下「デイトナ」）は、MESH技術「ユニシンク」を搭載したバイク用インカム「RESO PILOT NEO」を、2026年の大阪・東京・名古屋モーターサイクルショーで初お披露目いたします。

PILOT NEOは、独自開発のハードウェアメッシュ技術を搭載し、最大15人まで接続可能。大人数でのツーリングでも遅延の少ない快適な通話を実現します。さらに、急速充電に対応した大容量バッテリーにより、最大24時間の連続稼働が可能。使いやすさと高性能を両立した、RESOバイク用インカムのスタンダードモデルです。

Reso独自のハードウェアメッシュ通信技術「UniSync(TM)（ユニシンク）」

- ボタン1つで繋がるシンプルな操作性- 大人数でも遅延のない強力なMesh通信- 最長2km(1:1)の距離でも、安定した通信品質- メンバーの離脱や順序変更に強く、近づくだけで自動復帰する

UniSync(TM)とは：

RESO独自のハードウェアメッシュ通信技術。ボタン1つで繋がるシンプルな操作性と、大人数でも遅延のない強力なインカム通信を体験できます。最長2km（1：1）の通信距離でも途切れることなく安定した品質のメッシュ通話が可能。最大15人まで同時接続が可能です。

大人数でも遅延のない強力なインカム通信／最大15人まで同時接続可能

Reso独自のハードウェアメッシュ通信技術「UniSync(TM)（ユニシンク）」により、メッシュ通信ながら、大人数でも遅延のない強力なインカム通信を実現。最長2km（1：1）の通信距離でも途切れることなく安定した品質のメッシュ通話が可能。最大15人まで同時接続が可能で、上位モデルPILOT PROとの接続も可能です。

通話人数 最大15人／通信距離2,000ｍ

RESOアプリを使用してツーリング前に遠隔で通信チームを結成。集合前に自宅でペアリングが完了します。メッシュ通信により最大15人まで同時接続が可能。メッシュ通信時の通信距離2,000ｍ ※NEO同士1：1の場合

急速充電対応／最大24時間連続稼働

5分の充電で2時間使える急速充電対応。最大24時間連続稼働の大容量バッテリーが、旅先の電池切れを防ぎます。

本体はマグネットで簡単脱着／AIノイズキャンセルで会話もスムーズ

本体はIP67の防水・防塵設計。マグネットベースで簡単に脱着できます。

Reso独自開発のAIノイズキャンセルが高速走行時などの騒音をカット。低遅延で会話もスムーズです。アクションカメラとの音声連携も可能です。

PILOT PRO／PILOT NEO 機能比較表

2026モーターサイクルショー開催日程

第42回 大阪モーターサイクルショー2026

期間：2026年3月20日(金)、21日(土)、22日(日)

場所： インテックス大阪 2号館 小間番号B34

https://www.motorcycleshow.jp/index.html

第53回 東京モーターサイクルショー2026

期間：2026年3月27日(金)、28日(土)、29日(日)

場所：東京ビッグサイト 西4ホール 小間番号4-01

https://www.motorcycleshow.org

第5回 名古屋モーターサイクルショー

期間：2026年4月10日（金）、11日（土）、12日（日）

場所：愛知県国際展示場

https://motorcycle-show.jp/

※入場チケット等については、各モーターサイクルショーオフィシャルサイトにてご確認ください。

株式会社デイトナについて

株式会社デイトナ本社・テストコース

株式会社デイトナは、静岡県周智郡森町に本社を置くオートバイアフターパーツメーカーです。昭和47年（1972年）の設立以来、バイク文化の創造企業としてチャレンジを続け、独自の企画開発力でバイクライダーのニーズに対応する商品・サービスを提供することで、世界のライダーに支持されるブランドを目指しています。

株式会社デイトナ

所在地 ：静岡県周智郡森町一宮4805

代表者 ：代表取締役社長 織田 哲司

URL ：https://www.daytona.co.jp