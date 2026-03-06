農業AI通信、新規就農者向け特集を開始

株式会社農情人

農業×新技術を推進する農家支援コミュニティ「Metagri研究所」（運営：株式会社農情人、本社：千葉県船橋市、代表取締役：甲斐雄一郎）が展開する農家向け特化型AIメディア『農業AI通信』にて、新規就農者向け特集を開始します。開始を記念して、申込者全員に今日から活用できるWebページ形式の特典「新規就農AIスタートキット」を提供。さらに、希望者から3名限定で、無料の個別AIコンサルティングも実施します。

キャンペーン期間：2026年3月6日（金）～ 3月31日（火）

背景：担い手減少が止まらない日本の農業

2025年農林業センサス（概数値）によると、全国の農業経営体は82.8万経営体と5年前比23.0％減。基幹的農業従事者は102.1万人、平均年齢は67.6歳に達しています。（※1）

令和5年の新規就農者数は4万3,460人で前年比5.2％減少。うち49歳以下は1万5,890人と前年比5.8％減少し、若手の入口も細り続けています。（※2）

一方、制度支援は存在します。農林水産省は新規就農者育成総合対策事業として、49歳以下の認定新規就農者に経営開始資金を交付しています。（※3）

しかし現場で立ち止まるのは、栽培技術よりもむしろ認定申請、補助金、農地手続き、記帳、販路開拓、作業記録といった"実務の壁"です。制度を使う前段階の「整理・作成・記録・提出」に大きな負荷がかかっています。

総務省「令和7年版 情報通信白書」（2025年7月公表）によれば、個人の生成AI利用経験率は26.7%で、前年の9.1％から大きく上昇しています。しかし農業の現場では、繁忙期に「AIが便利らしい」と聞いても、自分の課題に合った情報を探す余裕がないのが実情です。（※4）

『農業AI通信』は、この"最初の詰まり"に対し、生成AIを難しい技術としてではなく、実務を前に進める道具として届けます。

新規就農者向け特集について

「守り＝事務」「攻め＝経営」「継続＝現場」の3本柱をベースに、"5分で試せるアクション" を各記事に実装したシリーズ企画です。

主な特集テーマ- 新規就農の"詰まり"を整理する入口ガイド- 補助金・融資の事業計画をAIで骨子化する方法- 認定新規就農者・営農計画・農地関連書類の整理- 領収書・請求書・納品書・記帳の下ごしらえ- 作付け別採算、価格設計、週次レビュー- 作業日誌、SNS発信、問い合わせ対応の型化

各記事にはコピー＆ペーストで使えるテンプレ、入力例、失敗パターン、次に読むべき記事までを一体化。読むだけで終わらず、すぐ試せる設計です。

キャンペーン概要

申込者全員に、今日から使えるWebページ形式の特典を提供します。

申込者のうち希望者の中から3名を選定し、無料の個別AIコンサルティングを実施します。

- 就農前後の課題整理- AIで優先的に改善すべき業務の洗い出し- AI活用のテンプレート作成の個別提案- 今後3か月の実務改善アクション設計

「自分の場合はどこから始めるべきか」 まで伴走し、新規就農者の実装を後押しします。

『農業AI通信』について

農業AI通信は、2026年1月に公開した農家向け特化型の生成AI活用メディアです。公開から約2ヶ月で 累計訪問者数は約2,000人、ChatGPT・Gemini等の AI検索エンジンからの流入も多く、AI時代の情報流通に対応したメディアです。

掲載コンテンツは70本以上、次の3カテゴリで記事を配信しています。

- 実践テンプレート：確定申告の勘定科目仕分け、家事按分計算、補助金申請書ドラフトなど、コピー＆ペーストで使えるプロンプト集- 農家インタビュー連載：酪農家・畑作農家など複数の現場を取材し、AI導入のリアルな体験を連載形式で紹介- AI基礎知識：ハルシネーション解説、ツール比較ガイドなど初心者向けリテラシー記事

全記事に「5分で試せるアクション」を設置し、PCが苦手な方でもすぐに実践できる内容を提供しています。

サービス提供会社

(1)商号 ： 株式会社農情人

(2)URL ：https://noujoujin.com/

(3)提供サービス（一部）：農業マーケティング支援、農業×新技術の企画開発、AIコンサルティング、書籍出版

(4)本件についてのお問い合わせ ：info@noujoujin.com

本リリースについてのお問い合わせは、メールでのみ受け付けております。ご了承ください。