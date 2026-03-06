「地元に全力！」琉球ゴールデンキングスファンの声をかたちに【3月限定】選手のスマホケースを販売

沖縄セルラー電話株式会社

沖縄セルラーは、琉球ゴールデンキングスとコラボレーションしたスマホケースを3月6日（金）12:00 から3月31日（火）23:59までの期間限定で販売致します。選手の画像入りのデザインやユニフォームを再現したデザインのスマートフォンケースで、iPhone、Xperia、Google Pixel、Samsung Galaxyなど160機種以上の幅広い機種に対応しており、お手持ちの端末に合わせた最適なデザインをお選びいただけます。

■デザイン例

現在所属の14名の選手に対応しております。

■沖縄セルラーの取り組み

「地元に全力！」をスローガンに、通信サービスの提供にとどまらず、自治体と連携した地域共創プロジェクトや子ども基金、沖縄セルラー感謝祭など沖縄の課題解決をはじめとした、沖縄県民を応援する取り組みを継続的に行っています。

沖縄県内でも人気のプロバスケットボールチームである琉球ゴールデンキングスのトップオフィシャルパートナーとして、試合観戦チケットを活用したキャンペーン等で、沖縄県民の皆さまに喜んで頂けるよう活動を行なっています。

■琉球ゴールデンキングス選手デザインにこだわった理由

琉球ゴールデンキングスのアパレルグッズは、ファンの皆さまに親しまれ、応援シーンを彩ってきました。その中で、「推し選手をより身近に感じながら応援したい」「個人にフォーカスしたアイテムも楽しみたい」といった声が広がってきたことを受け、ファン一人ひとりの想いに寄り添い、応援の楽しみ方をさらに広げる新たな選択肢として、選手個人にフォーカスしたデザインを取り入れています。ファンそれぞれの想いを“かたち”にすることで、応援の時間が日常の中でも続き、今後の応援の後押しし、更なる熱いエールが試合にも届くようにと想いを込めています。

■販売概要

コラボデザインケース受注期間：2026年3月6日（月）12:00 ～3月31日（火） 23:59

購入用プリペイドカード販売金額：税込3,780円

※プリペイドカードは、通年販売しております。キングスコラボデザイン以外のデザインもご注文可能です。

■購入方法

STEP１

以下、いずれかのチャネルにてプリペイドカード（税込3,780円）を購入頂きます。※1

１.au Style/auショップ/UQスポット（店頭）

２.au Online Shop

URL：au Online Shop(https://onlineshop.au.com/disp/CSfLastGoodsPage_001.jsp?GOODS_NO=12516&dispNo=001001005032)

STEP2

CASEPLAYサイトで機種とデザインを選択しご注文ください。

URL：CASEPLAY購入サイト(https://4d7406eb.isolation.zscaler.com/profile/ea040b80-74ed-4302-8d82-8a46eb055646/zia-session/?controls_id=7fc2766a-0343-4350-a388-d6bf59306efc®ion=osa&tenant=99f46bbfcffa&user=88c438c1cc3fa5deaf51b7be307af88b1753523649189a2b0594ec9844b60fb1&original_url=https%3A%2F%2Fcaseplay.shop%2Fpages%2Fgoldenkings-01%3Futm_source%3Dreferral%26utm_medium%3Dflyer%26utm_campaign%3Dgoldenkings-01&key=sh-1&hmac=b3bc568abe8a071f9763e8c51fcb453ef5dc496118c47790ab033cacad165c9a)

※上記のQRコードからもアクセスいただけます。

ご注文の際に、STEP1にてご購入いただきましたプリペイドカードに記載のクーポンコードをご入力ください。

※詳細なご購入の流れにつきましては、CASEPLAYサイトに掲載がございます

STEP3

ご自宅へケースが直送されます。

■提供サービスCASEPLAY

株式会社FOXが運営するCASEPLAYは、独自に開発した受発注システムにより受注した商品のみを、オンデマンド印刷で都度生産し、無駄なものを作り出さない、多くの機種×多くのデザイン×多くのアイテムの在庫を抱えることなく販売可能なプラットフォームです。（ビジネスモデル特許出願済）

日本で最もシェアの大きなiPhoneシリーズに加えて、人気のAndroidスマートフォンユーザーにも自分らしい好きなデザインのスマートフォンケースをはじめとするテックアクセサリーを提供しています。国内スマホアクセサリー領域において、機種数/アイテム数/コラボ数の“3冠”※2を獲得しています。

CASEPLAY ：【業界最大規模】スマートフォンアクセサリーショップ｜caseplay(https://4d7406eb.isolation.zscaler.com/profile/ea040b80-74ed-4302-8d82-8a46eb055646/zia-session/?controls_id=09a7af8b-7dec-433f-96c3-3c88b3876f25®ion=osa&tenant=99f46bbfcffa&user=88c438c1cc3fa5deaf51b7be307af88b1753523649189a2b0594ec9844b60fb1&original_url=https%3A%2F%2Fcaseplay.shop%2F&key=sh-1&hmac=2ec1da5cf56cf9e066fcfe5c53f860288cd0702990193ee66aaf966fef523dce)

株式会社FOX 公式HP：FOX.INC | デジタルテクノロジーで彩られた快適な生活を提供する(https://foxinc.jp/)

■担当者紹介

営業統括本部 パーソナル営業企画部 パーソナル営業推進グループ 金城 樹人

2020年沖縄セルラー電話(株)入社。

営業やカスタマーサービス管理・企画に

3年間従事したのち、2023年より

現所属のパーソナル営業企画部へ異動。

ガジェット好きであることを活かし、

スマートフォンやタブレット、アクセサリーの

調達・採算管理・販売促進企画を担当。

■会社概要

沖縄セルラー電話株式会社

代表取締役社長：宮倉 康彰

本社所在地：沖縄県那覇市松山一丁目二番一号

沖縄県を事業基盤とする総合通信事業者です。県民の暮らしと地域社会を支えるインフラを提供しています。通信事業に加え、ヘルスケア・教育・観光など新たな事業への参画を通じて、沖縄ならではの価値創出と地域活性化に積極的に取り組んでいます。

「地元に全力！」という想いのもと、これからも沖縄に根ざし、信頼され続ける企業を目指してまいります。

※1_ １つの商品カードにて１点の注文が可能です。複数ご注文希望の場合は注文数分の商品カードが必要です。CASEPLAYウェブサイトでは、一度のお会計で注文できるのは1点のみです。複数ご注文希望の場合はお会計を分けてご注文いただく必要がございます。

※2_2025年2月_期指定領域における市場調査 調査機関 日本マーケティングリサーチ機構