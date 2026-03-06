コンパクトホットプレートシリーズ累計388万台(※1)突破！BRUNO初、ホーローのようなつややか＆やさしい光沢の春限定カラー〈ホーローホワイト〉〈ホーローブルー〉(※2)新登場

BRUNO株式会社

ライフスタイル商品の企画／開発／販売を行う BRUNO 株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：塩田徹）は、“たのしい”をつなぐ。 ライフスタイルブランド「BRUNO（ブルーノ）」より、2026年の春を彩る限定カラー〈ホーローホワイト〉〈ホーローブルー〉※2のコンパクトホットプレートを発売いたしました。

※1 2026年1月末時点

※2 ホーローブルーは直営店限定

特設LP：https://bruno-onlineshop.com/category/SH_BR_FE_2026SS/?g=n

BRUNO初、ホーローライクな限定カラー×ウッドパーツ

シリーズ累計販売台数388万台（2026年1月末時点）を誇るBRUNOコンパクトホットプレートから、春の新生活にぴったりな限定カラーが登場。

清潔感のあるつややかな質感と、どこか懐かしくも新しいホーロー鍋を思わせる美しさを再現した、〈ホーローホワイト〉〈ホーローブルー〉の2色展開で、新しい朝を彩ります。

こだわりが光る、映えるホーローライクなデザイン

ホーロー鍋のようなつややかさとやさしい光沢のある色合いは、「きちんと整えたい日」も「時間を気にせず過ごしたい日」も、やさしく包み込みながら暮らしに寄り添います。

本体のフチ部分には、ホーロー鍋を思わせるワンポイントカラーをプラス。

調理中もそのつややかな美しさが食卓を引き立てます。

毎朝のひとときと、新しい暮らしに温もりを

持ち手・つまみ部分に天然木を採用。手に触れるたび木の温もりを感じられます。

手に取るたび、優しい風合いでキッチンやダイニングをあたたかく演出します。

「春からの新生活」や「毎朝の食卓」を、特別なひとときへと変えてくれる限定カラー。

心地よさと上質なデザインを、BRUNOでお愉しみください。

新生活にぴったり！マルチプレートで広がる、時短＆華やかごはん

「つくる・選ぶ・食べる」がもっと愉しくなる、オプションのマルチプレート。

6つの丸型で、アレンジ自在の新しいおうちごはんが愉しめます。

一人分ずつ焼きたてを味わっても、みんな好みの具材でシェアしてもOK。

忙しい朝も、おもてなしの食卓も、いつものホットプレート料理がもっと特別にアップデート！



■もっちりパンケーキのベーコンエッグサンド

白玉粉入りのパンケーキ生地は、驚くほどもっちり＆ふんわり新食感。焼きたてパンケーキにベーコンエッグ、スライスチーズやレタスを贅沢にサンド！ホットケーキミックスでこね・発酵いらずで、忙しい朝にもぴったり。

マヨネーズ＆ケチャップで間違いなしのおいしさは朝食やブランチに最適です。

■3種のお手軽キッシュ（スモークサーモン・ベーコン・えび）

パイシートを使えば、特別な下準備もなくあっという間！

サーモン、ベーコン、えび、それぞれ違う味が一度に愉しめて、飽きずに食べられます。濃厚なクリームチーズが溶け合う、なめらかで贅沢な味わいが魅力。

冷凍食材で手軽につくれるので、急なおもてなしや朝食にも大活躍。

■3種のチヂミ(ニラにんじん・オニオンチーズ・納豆キムチ)

マルチプレート一つで「ニラにんじん」「オニオンチーズ」「納豆キムチ」と3つの食べ比べ！

ごま油の香ばしさと外はカリッと中はもちもちの食感がたまらないひと品です。マルチプレートに具材をそのまま混ぜて焼くだけだから、均等に丸く焼けて裏返すのもかんたん。特製だれを付ければごはんにもお酒にもよく合い、みんなでワイワイ愉しめます。

「コンパクトホットプレート」でつくるレシピは、BRUNOオンラインショップ レシピページで公開中！

【BRUNO公式レシピ】 https://bruno-onlineshop.com/ext/recipe/recipe.html

商品概要

【商品名】 コンパクトホットプレート

【価格】 12,100円（税込）

【カラー】 ホーローホワイト、ホーローブルー（直営店限定色）

【発売日】 2026年2月26日（木）

【サイズ】 W375×H140×D235mm

【重量】 約2.3kg

【材質】 本体：スチール/フェノール樹脂/天然木、プレート：アルミニウム合金（内面ふっ素樹脂塗膜加工）

【スペック】 定格消費電力：1,200W

【機能】 プレート取り替え式、温度調節

【付属品】 平面プレート、たこ焼きプレート、木べら、マグネット式脱着電源コード

【コード長】 約1.8m

【URL】 https://bruno-onlineshop.com/item/07761216.html

■アイディア広がる！おすすめオプションプレート「マルチプレート」

【商品名】 コンパクトホットプレート用 マルチプレート

【価格】 3,080円（税込）

【サイズ】 W300mm×H32mm×D205mm

【重量】 約450g

【材質】 アルミニウム合金（内面ふっ素樹脂塗膜加工）

【URL】 https://bruno-onlineshop.com/item/07760263.html

※本製品は「コンパクトホットプレート」専用です。「ホットプレート グランデサイズ」には対応しておりませんので、ご確認の上お買い求めください。

※本製品単体では使用できません。「コンパクトホットプレート」本体（いずれも別売り）が必要です。

BRUNO（ブルーノ）について

BRUNO（ブルーノ）

“たのしい”をつなぐ。

愉しみ上手な大人が集い、生まれた

ライフスタイルブランド「BRUNO」。

キッチン・インテリアをはじめとした、暮らしのアイテムを展開しています。

ご自宅用はもちろん、ギフトとしても選べる多彩なアイテムを揃えています。

日常のさまざまなシーンに寄り添い、あなたの一日を、ちょっとたのしく

【BRUNO オンラインショップ】 https://bruno-onlineshop.com/BRUNO/

【BRUNO Instagram】＠bruno_enjoy（https://www.instagram.com/bruno_enjoy/）

【BRUNO X】@bruno_enjoy（https://x.com/bruno_enjoy）

【BRUNO TikTok】@bruno_enjoy_official（https://www.tiktok.com/@bruno_enjoy_official）

