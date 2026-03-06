いつもにも、もしもにも。防災セットキャンペーン

リズム株式会社

リズム株式会社（取締役社長 湯本武夫）は、フォロー&コメントで、もしもの時も給電できる、くつろぎのワイヤレススピーカー「 CRANKSPEAKER 」と、もしもの時も灯る、くつろぎのランタンクロック「 LANTERNCLOCK 」のセットが当たるSNSキャンペーンを、2026年3月6日（金）～3月27日（金）の期間で実施します。

いつもにも、もしもにも。防災セットキャンペーン概要

《プレゼント賞品》

下記２商品をセットでプレゼントいたします。

1,「 CRANKSPEAKER 」 （ブラックorライトグレー）

2,「 LANTERNCLOCK 」 （ライトグレー）

《対象人数》

各色10名 計20名さま

1, 「 CRANKSPEAKER 」

もしもの時も給電できる、くつろぎのワイヤレススピーカー

もしもの時に手回し発電して使用できる防災ラジオを、ふだんから使用できるインテリアに調和したBluetooth(R)スピーカーとして丁寧に見直しました。

くらしの中で心地よく使えるワイヤレススピーカーでくつろぎの時間をお楽しみいただきながら、もしもの時の備えをすることができます。

「2025年度グッドデザイン賞」を受賞しました。

商品の公式ページはこちら :https://rhythm.jp/lp/crankspeake

2,「 LANTERNCLOCK 」

もしもの時も灯る、くつろぎのランタンクロック

急な停電で真っ暗になってしまった時、

周りの状況を確認するためにも、心を落ち着かせるためにもすぐにあかりが必要です。

そこで、ふだんからライト付きのデジタル時計として使用でき、もしもの時に電気供給がなくなってもあかりが点灯するランタンを考えました。さまざまなシーンで役立つあかりでくつろぎの時間をお楽しみいただきながら、もしもの時の備えをすることができます。

商品の公式ページはこちら :https://rhythm.jp/lp/crankspeaker

《キャンペーン期間》

2026年3月6日（金）12:00～3月27日（金）23:59

《応募条件》

●Instagram

１. キャンペーン期間中、Instagramのアカウント（@rhythm_1950）をフォロー

※すでにフォローしている方も対象です。

２. CRANKSPEAKERの欲しいカラーを選んで、キャンペーン投稿に以下のように「コメント」してください

「ブラック」が欲しい方 ⇒ブラック

「ライトグレー」が欲しい方 ⇒ライトグレー

●X（旧twitter）

１. ‌@rhythm_1950 をフォロー

２. キャンペーン投稿をリポスト

３. CRANKSPEAKERの欲しいカラー(ブラックorライトグレー)をコメント

《アカウント》

公式Instagramアカウント：

https://www.instagram.com/rhythm_1950/

公式X（Twitter）アカウント：

https://x.com/rhythm_1950

《結果連絡について》

応募された方のInstagramアカウント、またはX(旧Twitter)アカウントと過去の投稿を拝見させていただき、賞品をご体験いただきたい方を選定させていただきます。

※賞品到着後または体験後に、InstagramまたはX(旧Twitter)投稿にご協力いただけますと幸いです。

もし投稿に制限がある場合は、選定のご連絡の際にその旨をお伝えください。

《ご注意事項》

※アカウントが非公開の方、 リズムのInstagramアカウント、またはX(旧Twitter)アカウントのフォローを外している方は、選定候補の対象外とさせていただきます。

※応募された方は結果について異議を唱えることができないものとします。選定理由については開示しておりませんので、お問合せはご遠慮願います。

※選定された方には、賞品をお届けするために必要な情報を確認するため、ダイレクトメッセージにてご連絡差し上げます。

（ご連絡は2026年3月下旬頃を予定しておりますので、フォローしたままお待ちください）

※ダイレクトメッセージにて指定する期限までにご返信がない場合、選定は無効とさせていただきます。

※権利の譲渡はできません。

※いただいた個人情報は、本キャンペーンでのみ使用し、目的外に利用することはございません。

※選定対象者は、日本国内在住の方に限定させていただきます。

※本キャンペーンはリズム株式会社によるものです。Instagram社、X(旧Twitter)社は関与しておりません。

※その他個人情報の取扱いに関する事項は当社ホームページに公表しておりますので、下記URLよりご確認ください。

https://www.rhythm.co.jp/privacy/

【リズム株式会社について】

リズムは1950年から時計を生産・販売している日本の精密機器メーカーです。

時計内部の核であるムーブメントや機構などを自社開発。

国内海外と自社工場を持ち、国内をはじめ世界90か国以上で長く愛され続けています。

近年はUSBファン（携帯扇風機）や加湿器など時計以外の商品についても

製造販売を開始。

世の中が大きく変化する時代、

私たちは毎日のくらしのリズムを整えることで、

誰もが健やかで楽しい人生を過ごせるよう貢献していきます。



【会社概要】

社名：リズム株式会社

所在地：〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-299-12

代表取締役社長：湯本 武夫

設立：1950年11月7日

事業内容：時計（各種クロック）/ウオッチ/情報機器/車載機器/電子部品/精密金型/成形部品/接続端子部品/その他精密機械各種

コーポレートサイト：https://www.rhythm.co.jp/

リズムのSNSはこちら :https://rhythm.jp/links/sns.html