TVアニメ『HUNTER×HUNTER』のオンラインくじがFaveConnectストアより販売開始！

株式会社日テレWands

株式会社日テレWands（東京都港区、代表取締役社長執行役員：角田洋子）は、「FaveConnectストア」にて、TVアニメ『HUNTER×HUNTER』のオンラインくじの販売を開始致しました。

今回のオンラインくじでは、大人気だったアプリゲーム「HUNTER×HUNTERアリーナバトル」で登場したイラストを用いた特製アクリルスタンドや缶バッジ、主人公ゴンの愛用するリュックをポーチで再現した「ゴンのリュック風ポーチ」など、ここでしか手に入らないアイテムをご用意しています。

さらに購入者の方を対象にした抽選企画として、ゴンの相棒キルアが作中で乗りこなすスケートボードをクッションにした「キルアのスケボー風クッション」を”Wハンター賞”としてプレゼント！

ファン必見の内容となっておりますので、ぜひこの機会にご購入ください！

【販売概要】

販売価格：880円（税込）

※送料別：1,000円（初回購入時のみ）

販売期間：2026年3月6日(金)12:00～3月31日(火)18:00

【賞品ラインナップ】

A賞：ゴンのリュック風ポーチ 全１種

B賞：アクリルスタンド 全５種ランダム

C賞：アクリルスライドミラー 全６種ランダム

D賞：アクリルチャーム 全５種ランダム

E賞：缶バッジ 全10種ランダム

F賞：ダイカットステッカーセット 全5種ランダム

10連購入特典：キラキラステッカー 全7種ランダム

Wハンター賞：キルアのスケボー風クッション 全1種

販売はこちら▶Fave Connect Store（https://store.faveconnect.com/#/(https://store.faveconnect.com/lotteries/Vs21zF5hu5muNJEAKC6KW/prize)）

■アニメ「HUNTER×HUNTER」とは

アニメ「HUNTER×HUNTER」は冨樫義博氏が描く少年たちの壮大な冒険ストーリーです。

過酷なハンター試験に挑む少年ゴンと、同じくハンター試験合格を目指す仲間たちの熱い想いや行動が、多くの少年・少女たちの共感を呼び、1998年より週刊少年ジャンプ（集英社）にて連載が開始されたコミックスの『HUNTER×HUNTER』は累計8,400万部を越えるヒットを記録しました。

◆FaveConnect（フェイブコネクト）について◆

推しとファンとのコミュニケーションに付加価値を生み出し、「高まる体験」を提供するプラットフォームサービスです。

日本テレビグループの日テレWandsが、20年にわたり培ったWebサービスの構築、運営ノウハウを活かし提供。システムの構築や個人情報の管理といった手間を気にせず、「ファンとつながる場」を素早く、リスクを最小限にして実現します。コストや時間を抑え、気軽にファンコミュニティを開設することができます。

企業・IPとファンをつなぐ場を、幅広いジャンルに向け提供してまいります。

※サービス・機能の詳細は「FaveConnect」公式ホームページへ

FaveConnect公式ホームページ :https://faveconnect.com

【会社概要】

株式会社日テレWands

所在地：東京都港区東新橋一丁目6-1 日テレタワー23階

代表者：角田 洋子

設立日：2018年7月2日

【本件に関するお問い合わせ先】

お問い合わせいただく際、どのプレスリリースを見てのご連絡か記載をお願いいたします。

問い合わせフォーム :https://faveconnect.com/contact/

(C)1998-2026 (C)V・N・M (C)2026 DeNA Co., Ltd.