ASK FES 2026 開催のお知らせ

株式会社 アスク

株式会社アスク（本社：東京都千代田区）は、2026年4月4日（土）と4月5日（日）の2日間、秋葉原UDX アキバ・スクエアにて、自作PCパーツイベント「ASK FES 2026 ～何かが見つかる！世界のPCパーツ大集合祭り～」を開催いたします。

自作PCパーツメーカーが一挙集結！

本イベントでは、自作PCパーツ・PC DIY製品で注目される多数のメーカー様にご出展いただき、話題の新製品が一堂に会します。最新のPCパーツや話題の人気PCパーツ、PC DIY関連製品を、各メーカー様のブースにおいて展示、デモンストレーションしていただき、自作PCに欠かせないPCパーツの魅力や楽しさをお伝えいたします。

あの大人気ゲームで対決も！見逃せないステージが目白押し！

出展メーカー様にご登壇いただくトークセッションやクイズ、豪華ゲストをお迎えする大人気ゲームの対決セッションなど、イベントならではのステージ企画が目白押し！YouTubeでの生配信も予定しておりますので、現地でのご参加が難しい方は、ぜひ配信でお楽しみください！

参加者大募集！MOD PC選手権開催！

自作PCならではの世界観が楽しめるMOD PC選手権開催！自由なテーマで制作いただいた自慢のMOD PCを、イベント会場で展示いただける方を募集いたします。展示いただいた作品の中から、投票により優秀な作品を決定し、結果発表と表彰を行うコンテスト形式です。ご応募お待ちしております！

本イベントの詳細につきましては、近日中の発表を予定しております。2日間にわたり自作PCを楽しめるオフラインイベント、秋葉原UDX アキバ・スクエアにて、皆様のご来場を心よりお待ちしております！

イベント特設サイトはこちら :https://www.ask-corp.jp/ask-fes/

出展メーカー様一覧

AGI、AMD、ASRock、AVerMedia、Cooler Master、CORSAIR、DeepCool、ELSA、Fractal Design、GIGABYTE、ITGマーケティング、Linksys、MSI、NZXT、Pro Gamers Group、SAPPHIRE、Synology、Thermaltake、XPPen、ZALMAN、ZOTAC

※ 敬称略、アルファベット順

イベント概要

イベント名：ASK FES 2026 ～何かが見つかる！世界のPCパーツ大集合祭り～

日時：2026年 4月4日（土）11:00～17:00、2026年 4月5日（日）10:00～16:00

会場：秋葉原UDX 2階 アキバ・スクエア（アクセスマップ(https://udx.jp/access/)）

主催：株式会社アスク

入場料：無料

MOD PC選手権概要

コンテスト名：MOD PC選手権

応募期間：2026年 3月6日（金）～ 3月22日（日）

応募資格：１.ビギナー部門（コンテスト応募経験2回以内の方）、２.一般部門（制限なし）

※プロ（メーカー様等から対価を受けて制作されている方）もご応募いただけますが、表彰対象外となります

応募作品：自由テーマ、点数制限なし

コンテスト内容：応募期間中にご応募いただいた方に、イベント期間中、制作いただいたMOD PCを会場で展示していただきます。展示いただいた作品の中から、投票により優秀な作品を決定し、結果発表を行います。

MOD PC選手権への参加ご応募はこちら :https://www.ask-corp.jp/inquiry/ask-fes-mod-pc.html応募期限：2026年3月22日まで

ご提出いただく資料

ご応募後、作品に関する下記資料のご提出をお願いしております。ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

- 応募作品の写真を3カット以上（全体写真、中身の写真、注目部分など角度が異なるもの）- 作品の特徴、制作ポイント、スペック等を入れたスライド（PowerPoint形式、フォーマット指定あり）

ご注意事項

- 会場の展示スペースに限りがあるため、応募者多数の場合は抽選となります。あらかじめご了承ください。- 公序良俗に反する表現、展示方法は禁止とさせていただきます。

株式会社アスク 概要

株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, Vizrt, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。

URL：https://www.ask-corp.jp/

本ニュースリリースに関するお問い合せ先

株式会社アスク 担当：深江 祐介

TEL：03-5215-5663、FAX：03-5215-5651

〒102-0074 東京都千代田区九段南4-8-19 CIRCLES+ 市ヶ谷駅前 4階

Webからのお問い合わせ：https://www.ask-corp.jp/inquiry/

