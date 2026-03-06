宇宙衛星用半導体イメージセンサ・カメラ開発のSUiCTE、J-Startup CENTRALに選定される
報道関係者 各位
2026年3月6日
SUiCTE株式会社
SUiCTE株式会社（本社所在地：静岡県浜松市、代表取締役社長：赤堀知行、以下「SUiCTE」）は、経済産業省中部経済産業局が推進する「J-Startup CENTRAL」（第六期）に選定されました。
後日、中部経済産業局主催イベント「MEET UP CHUBU」にて「J-Startup CENTRAL 第六期選定記念ピッチ＆交流会」が予定されており、代表取締役 赤堀知行が登壇いたします。
＜イベント概要＞
■名 称 ： J-Startup CENTRAL 第六期選定記念ピッチ＆交流会
■日 時 ： 2026 年 4 月 9 日（木）15:00 ～ 18:00
■場 所 ： ナゴヤ イノベーターズ ガレージ（ナディアパーク 4F)
■主 催 ： 中部経済産業局、中部経済連合会、Central Japan Startup Ecosystem Consortium
J-Startup CENTRALについて
一般社団法人中部経済連合会、名古屋大学、愛知県、名古屋市、浜松市等で構成する「Central Japan Startup Ecosystem Consortium」が、経済産業省中部経済産業局と連携し、グローバルな活躍を目指すスタートアップ企業を集中支援するプログラムです。愛知県及び浜松市内に本社があり、ビジョン、先進性・独創性、優位性、成長性、国際性について優れた企業が選定されます。
Central Japan Startup Ecosystem Consortium J-Startup CENTRAL 公式サイト(https://central-startup.jp/blog/introduce/j-startup-central_introduce/)
SUiCTEについて
SUiCTEは、2024年8月に静岡大学発ベンチャー企業として創業し、静岡大学の研究成果と、これまでに培ってきた超高感度・高速・高解像度・耐放射線性といったイメージセンサ技術を強みとし、宇宙用途に最適化した国産イメージセンサおよびカメラの開発に取り組んできました。
今回のJ-startup CENTRALへの選定により、経済産業省の強力な支援を受け、グローバルなビジネス展開を推進してまいります。
【SUiCTE株式会社 会社案内】
会社名：SUiCTE株式会社（スイクト）
本社所在地：静岡県浜松市中央区城北三丁目5番1号
設立：2024年8月1日
代表者：代表取締役 赤堀 知行
事業内容：宇宙衛星向けをはじめとする半導体イメージセンサ・カメラの開発
および共同開発、受託開発、ターンキービジネス
URL：https://www.suicte.co.jp/
