Fact Base、元キーエンス杉本健全がCOO就任

図面管理システム「ズメーン」を運営する株式会社Fact Base（本社：東京都港区、CEO：竹内将高、以下、Fact Base）は、2026年3月2日（月）付で、元キーエンスの杉本健全（すぎもと たけまさ）が取締役COOに就任したことをお知らせします。

就任の背景

Fact Baseは、「ものづくりをシームレスにする」というミッションのもと、図面管理システム「ズメーン」を提供しています。ズメーンは、製造業における図面・見積書・工程情報などの分散した情報を一元管理し、現場と経営をつなぐDXプラットフォームとして、数千社の企業に利用されています。

現在は日本を含む12カ国でサービスを展開するなど、グローバル市場での事業拡大を進めており、売上高も2023年8月から2025年8月の2年間で約16倍に成長、導入社数も約13倍に増加しています。



こうした成長フェーズにおいて、杉本氏のグローバルにおける営業・マーケティングおよび事業責任者としての豊富な経験に加え、キーエンスにおける事業戦略・組織設計・海外事業推進の実績を活かし、当社の中長期的な事業成長および海外展開を事業推進の側面からリードしていただくため、このたびCOOとして就任していただきました。

代表の竹内をはじめとする経営陣と連携し、事業運営および営業活動の実行体制を強化するとともに、顧客への提供価値を高めながら組織基盤の強化を図り、企業成長を一層加速させてまいります。

杉本 健全（すぎもと たけまさ）のプロフィールとコメント

【プロフィール】

2017年、キーエンス入社。

営業として事業部内トップ成績を収め、表彰を受ける。本社販売促進部にて、販売・事業戦略設計および新商品投入に関わる戦略立案を担当。北米拠点 Keyence Corporation of Americaでは、全米規模で営業・事業戦略を担う。欧州拠点 Keyence Italia S.p.A.では、画像測定機器事業責任者 兼 現地法人全体のマーケティングディレクターとして、事業成長と組織運営を統括。

2026年3月より、FactBaseにCOOとして参画。

【コメント】

この度、株式会社Fact BaseのCOOに就任いたしました。

入社してまだ間もない立場ではありますが、プロダクトや市場と向き合う中で、その可能性と社会的意義の大きさを強く実感しています。日本発のソリューションが、グローバル製造業の構造課題を解決し得る存在であると確信しています。

これまで北米および欧州での駐在経験を通じて、各国・各地域における製造業のオペレーションや事業環境、企業文化に触れてきました。構造的な課題は共通している一方で、市場特性や顧客ニーズ、意思決定のプロセスは国や地域ごとに異なります。だからこそ、それぞれの市場の実態を的確に捉え、環境に適した打ち手を迅速に実行できる組織であることが重要だと考えています。

今後はグローバル視点を軸に、国や地域ごとの顧客理解を深化させながら、意思決定と実行のスピードをさらに高め、事業の成長曲線を継続的かつ加速度的に押し上げてまいります。

Fact Baseをグローバル市場において持続的に競争力を発揮する企業へと進化させるべく、全力で取り組んでまいります。

代表取締役CEO 竹内 将高 コメント

株式会社Fact Base 代表取締役CEO 竹内 将高

このたび杉本健全が、株式会社Fact BaseのCOOとして参画することになりました。

私たちはこれまで、製造業に根深く残る「情報の分断」「属人化」「現場と経営の距離」といった課題に真正面から向き合い、現場で使われ続ける仕組みとしてプロダクトを磨いてきました。一方で、国内で得た手応えを確かな成長に変え、さらに海外で再現性を持って伸ばしていくには、事業運営の強度と実行の速度を、もう一段上げる必要があります。

杉本は、キーエンスにおける営業現場での圧倒的な成果に加え、本社での販売・事業戦略設計、新商品投入の推進、そして北米・欧州での事業責任者としての経験を通じて、「市場を正しく捉え、勝ち筋を設計し、組織としてやり切る」ことを実践してきました。国や地域によって異なる商習慣や意思決定プロセスを前提に、現地の実態に合わせた打ち手を組み立てられることは、当社の海外展開において非常に大きな武器になります。

今後は杉本と連携し、意思決定と実行のスピードを高めながら、営業活動の実行体制と事業運営の基盤を強化してまいります。Fact Baseを、グローバル製造業の構造課題を解決する日本発のプロダクトとして、世界で当たり前に使われる存在へ。強化された経営体制のもと、挑戦を加速していきます。

株式会社Fact Baseについて

Fact Baseは「ものづくりをシームレスにする」をミッションに掲げ、2022年9月に創業した製造業向けSaaSスタートアップです。

主力事業である図面管理システム「ズメーン」は、中小企業や町工場のDXを実現するために開発されました。製造現場では依然として紙の図面や関連資料が業務の中心となっており、管理の煩雑さから蓄積されたデータを十分に活用できていないのが現状です。「ズメーン」はこれらの課題を解決するため、図面と関連資料をクラウドで一元管理し、煩雑な管理業務を大幅に効率化。製造業におけるデータ活用の第一歩として、多くの町工場や中小製造業への導入が進んでいます。

