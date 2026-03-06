「iFace」からGalaxy S26シリーズ専用スマホケースが登場。

Hamee株式会社

あなたらしさを応援するモバイルアクセサリーブランド「iFace(アイフェイス)」(運営：Hamee株式会社、本社：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島育大、証券コード：東証スタンダード3134)は、Galaxy S26シリーズ専用スマホケースを発売いたします。

2026年3月11日(水)よりiFace公式オンラインストアにて予約受付を開始し、2026年3月中旬より販売予定です。なお、Galaxy S26+対応ケースは順次販売を開始します。

iFace 原宿店をはじめ、全国の雑貨店、家電量販店などの小売店では、順次取り扱いとなります。

■Galaxy S26、S26+、S26 Ultra対応のiFaceスマホケースについて

「iFace」から、Galaxy最新機種Galaxy S26、S26+、S26 Ultraに対応したiFaceのスマホケースが登場しました。

高い耐衝撃性と鮮やかなカラーの背面パネルが特徴の「FirstClass」、背面強化ガラスの「Reflectionシリーズ」に加え、オールクリアの「Look in Clear」、トレンド感のあるコンセプトシリーズ「BeBling 2」など、多彩なラインアップを展開いたします。

さらに、S26 Ultra用はケースを着けたまま付属のペンを取り出せるなど、Galaxyシリーズの仕様に合わせて開発した使いやすい製品となっています。

豊富なバリエーションの中から、あなたにぴったりのデザインをお選びください。

■製品情報

・製品名 ：iFace First Class Standard MagSynqケース

・価格 ：4,000円(税込4,400円)

・カラー ：ホワイト、ブラック、コーラルブルー、ピンクソルベ

・対応機種 ：Galaxy S26、Galaxy S26+、Galaxy S26 Ultra

・予約開始日 ：2026年3月11日(水) ※Galaxy S26+対応ケースは順次販売

・発売日 ：2026年3月中旬予定 ※Galaxy S26+対応ケースは順次販売

・販売場所 ：iFace公式オンラインストア

https://jp.iface.com/products/case_firstclass_standard?id=41-190443

他iFace 原宿店など

■製品特徴

・手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群

・ポリカーボネートとTPU、2つの素材で端末をしっかり保護

・画面とカメラを守るフチ高設計

・S26 UltraのケースをつけたままSペン取り出し・収納が可能

■製品情報

・製品名 ：iFace Reflection強化ガラスクリアケース

・価格 ：3,600円(税込3,960円)

・カラー ：ブラック、ベージュ、ペールブルー

・対応機種 ：Galaxy S26、Galaxy S26+、Galaxy S26 Ultra

・予約開始日 ：2026年3月11日(水) ※Galaxy S26+対応ケースは順次販売

・発売日 ：2026年3月中旬予定 ※Galaxy S26+対応ケースは順次販売

・販売場所 ：iFace公式オンラインストア

https://jp.iface.com/products/case_reflection_standard?id=41-190528

他iFace 原宿店など

■製品特徴

・手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群

・画面とカメラを守るフチ高設計

・強化ガラス素材使用で黄ばみにくく、美しさが持続

・背面がクリアなので好きなシールや写真を入れてカスタマイズOK

・S26 UltraのケースをつけたままSペン取り出し・収納が可能

■製品情報

・製品名 ：iFace Reflection MagSynq 強化ガラスクリアケース

・価格 ：3,600円(税込3,960円)

・カラー ：ブラック、ベージュ、ペールブルー

・対応機種 ：Galaxy S26、Galaxy S26+、Galaxy S26 Ultra

・予約開始日 ：2026年3月11日(水) ※Galaxy S26+対応ケースは順次販売

・発売日 ：2026年3月中旬予定 ※Galaxy S26+対応ケースは順次販売

・販売場所 ：iFace公式オンラインストア

https://jp.iface.com/products/case_reflection_magnetic?id=41-190580

他iFace 原宿店など

■製品特徴

・手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群

・画面とカメラを守るフチ高設計

・強化ガラス素材使用で黄ばみにくく、美しさが持続

・背面がクリアなので好きなシールや写真を入れてカスタマイズOK

・S26 UltraのケースをつけたままSペン取り出し・収納が可能

■製品情報

・製品名 ：iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース

・価格 ：3,800円(税込4,180円)

・カラー ：クリア

・対応機種 ：Galaxy S26、Galaxy S26+、Galaxy S26 Ultra

・予約開始日 ：2026年3月11日(水) ※Galaxy S26+対応ケースは順次販売

・発売日 ：2026年3月中旬予定 ※Galaxy S26+対応ケースは順次販売

・販売場所 ：iFace公式オンラインストア

https://jp.iface.com/products/case_lookinclear_magnetic?id=41-190641

他iFace 原宿店など

■製品特徴

・手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群

・画面とカメラを守るフチ高設計

・側面のドット加工で密着痕を防止

・背面がクリアなので好きなシールや写真を入れてカスタマイズOK

・S26 UltraのケースをつけたままSペン取り出し・収納が可能

■製品情報

・製品名 ：iFace BeBling 2 MagSynqケース

・価格 ：4,500円(税込4,950円)

・カラー ：クリア、ブラック、ブルー

・対応機種 ：Galaxy S26、Galaxy S26+、Galaxy S26 Ultra

・予約開始日 ：2026年3月11日(水) ※Galaxy S26+対応ケースは順次販売

・発売日 ：2026年3月中旬予定 ※Galaxy S26+対応ケースは順次販売

・販売場所 ：iFace公式オンラインストア

https://jp.iface.com/products/case_bebling2?id=41-190665

他iFace 原宿店など

■製品特徴

・メタリック感と背面の透け感があるクリア感の対比がアクセント

・ポリカーボネートとTPU、2つの素材で端末をしっかり保護

・画面とカメラを守るフチ高設計

・S26 UltraのケースをつけたままSペン取り出し・収納が可能

■iFace(アイフェイス)(https://jp.iface.com/)について

「iFace」は、“By Your Side”を掲げ、一人ひとりの「あなたらしさ」に寄り添うモバイルライフスタイルブランドです。 耐衝撃性に優れた安心の品質と、日常に自然になじむデザインを両立し、スマートフォンケースをはじめとする多彩なモバイルアクセサリーを展開。

世界累計3,800万個以上の販売実績を持ち、日常のさまざまな瞬間に小さなよろこびを届けています。

■iFace公式オンラインストア

https://jp.iface.com/

■iFace公式実店舗「iFace原宿店」

営業時間：11:30~20:00

定休日：年中無休

住所：東京都渋谷区神宮前４丁目２５－２９ JMFビル03

https://jp.iface.com/pages/ifacelab

■iFace 日本公式SNSアカウント

X(旧Twitter)(@iface_jp) ：https://twitter.com/iface_jp

Instagram(@iface_jp) ：https://www.instagram.com/iface_jp/

Facebook(@iface.jp) ：https://www.facebook.com/iface.jp/

LINE@(@iface_jp) ：https://page.line.me/iface_jp

YouTube(iFace日本公式チャンネル) ：https://www.youtube.com/c/iFace_jp

■オンライン販売店舗

iFace公式オンラインストア ：https://jp.iface.com

Hamee公式オンラインストア ：https://www.strapya.com/

Hamee 楽天市場店 ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/keitai/

Hamee Amazon店 ：https://www.amazon.co.jp/stores/node/3033349051

他 Hamee運営ECストアにて販売

■会社概要

会社名 ：Hamee株式会社 (東証スタンダード 証券コード：3134)

設立 ：1998年5月

代表者 ：代表取締役社長 水島 育大

所在地 ：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2

事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、

ByURブランドで展開するコスメティクス事業、

ゲーミングアクセサリーブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、

不要なプラスチックをリサイクルするParallelPlasticsサービスなどの脱炭素事業を展開

URL ：https://hamee.co.jp