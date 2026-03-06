「iFace」からGalaxy S26シリーズ専用スマホケースが登場。

Hamee株式会社

あなたらしさを応援するモバイルアクセサリーブランド「iFace(アイフェイス)」(運営：Hamee株式会社、本社：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島育大、証券コード：東証スタンダード3134)は、Galaxy S26シリーズ専用スマホケースを発売いたします。


2026年3月11日(水)よりiFace公式オンラインストアにて予約受付を開始し、2026年3月中旬より販売予定です。なお、Galaxy S26+対応ケースは順次販売を開始します。


iFace 原宿店をはじめ、全国の雑貨店、家電量販店などの小売店では、順次取り扱いとなります。




■Galaxy S26、S26+、S26 Ultra対応のiFaceスマホケースについて


「iFace」から、Galaxy最新機種Galaxy S26、S26+、S26 Ultraに対応したiFaceのスマホケースが登場しました。


高い耐衝撃性と鮮やかなカラーの背面パネルが特徴の「FirstClass」、背面強化ガラスの「Reflectionシリーズ」に加え、オールクリアの「Look in Clear」、トレンド感のあるコンセプトシリーズ「BeBling 2」など、多彩なラインアップを展開いたします。


さらに、S26 Ultra用はケースを着けたまま付属のペンを取り出せるなど、Galaxyシリーズの仕様に合わせて開発した使いやすい製品となっています。


豊富なバリエーションの中から、あなたにぴったりのデザインをお選びください。



■製品情報


・製品名　　 ：iFace First Class Standard MagSynqケース


・価格　　 　：4,000円(税込4,400円)


・カラー　　 ：ホワイト、ブラック、コーラルブルー、ピンクソルベ


・対応機種　 ：Galaxy S26、Galaxy S26+、Galaxy S26 Ultra


・予約開始日 ：2026年3月11日(水) ※Galaxy S26+対応ケースは順次販売


・発売日　　 ：2026年3月中旬予定 ※Galaxy S26+対応ケースは順次販売


・販売場所　 ：iFace公式オンラインストア


　　　　　　　https://jp.iface.com/products/case_firstclass_standard?id=41-190443


　　　　　　　他iFace 原宿店など



■製品特徴


・手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群


・ポリカーボネートとTPU、2つの素材で端末をしっかり保護


・画面とカメラを守るフチ高設計


・S26 UltraのケースをつけたままSペン取り出し・収納が可能




■製品情報


・製品名　　 ：iFace Reflection強化ガラスクリアケース


・価格　　 　：3,600円(税込3,960円)


・カラー　　 ：ブラック、ベージュ、ペールブルー


・対応機種　 ：Galaxy S26、Galaxy S26+、Galaxy S26 Ultra


・予約開始日 ：2026年3月11日(水) ※Galaxy S26+対応ケースは順次販売


・発売日　　 ：2026年3月中旬予定 ※Galaxy S26+対応ケースは順次販売


・販売場所　 ：iFace公式オンラインストア


　　　　　　　https://jp.iface.com/products/case_reflection_standard?id=41-190528


　　　　　　　他iFace 原宿店など



■製品特徴


・手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群


・画面とカメラを守るフチ高設計


・強化ガラス素材使用で黄ばみにくく、美しさが持続


・背面がクリアなので好きなシールや写真を入れてカスタマイズOK


・S26 UltraのケースをつけたままSペン取り出し・収納が可能




■製品情報


・製品名　　 ：iFace Reflection MagSynq 強化ガラスクリアケース


・価格　　 　：3,600円(税込3,960円)


・カラー　　 ：ブラック、ベージュ、ペールブルー


・対応機種　 ：Galaxy S26、Galaxy S26+、Galaxy S26 Ultra


・予約開始日 ：2026年3月11日(水) ※Galaxy S26+対応ケースは順次販売


・発売日　　 ：2026年3月中旬予定 ※Galaxy S26+対応ケースは順次販売


・販売場所　 ：iFace公式オンラインストア


　　　　　　　https://jp.iface.com/products/case_reflection_magnetic?id=41-190580


　　　　　　　他iFace 原宿店など



■製品特徴


・手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群


・画面とカメラを守るフチ高設計


・強化ガラス素材使用で黄ばみにくく、美しさが持続


・背面がクリアなので好きなシールや写真を入れてカスタマイズOK


・S26 UltraのケースをつけたままSペン取り出し・収納が可能




■製品情報


・製品名　　 ：iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース


・価格　　 　：3,800円(税込4,180円)


・カラー　　 ：クリア


・対応機種　 ：Galaxy S26、Galaxy S26+、Galaxy S26 Ultra


・予約開始日 ：2026年3月11日(水) ※Galaxy S26+対応ケースは順次販売


・発売日　　 ：2026年3月中旬予定 ※Galaxy S26+対応ケースは順次販売


・販売場所　 ：iFace公式オンラインストア


　　　　　　　https://jp.iface.com/products/case_lookinclear_magnetic?id=41-190641


　　　　　　　他iFace 原宿店など



■製品特徴


・手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群


・画面とカメラを守るフチ高設計


・側面のドット加工で密着痕を防止


・背面がクリアなので好きなシールや写真を入れてカスタマイズOK


・S26 UltraのケースをつけたままSペン取り出し・収納が可能




■製品情報


・製品名　　 ：iFace BeBling 2 MagSynqケース


・価格　　 　：4,500円(税込4,950円)


・カラー　　 ：クリア、ブラック、ブルー


・対応機種　 ：Galaxy S26、Galaxy S26+、Galaxy S26 Ultra


・予約開始日 ：2026年3月11日(水) ※Galaxy S26+対応ケースは順次販売


・発売日　　 ：2026年3月中旬予定 ※Galaxy S26+対応ケースは順次販売


・販売場所　 ：iFace公式オンラインストア


　　　　　　　https://jp.iface.com/products/case_bebling2?id=41-190665


　　　　　　　他iFace 原宿店など



■製品特徴


・メタリック感と背面の透け感があるクリア感の対比がアクセント


・ポリカーボネートとTPU、2つの素材で端末をしっかり保護


・画面とカメラを守るフチ高設計


・S26 UltraのケースをつけたままSペン取り出し・収納が可能




■iFace(アイフェイス)(https://jp.iface.com/)について




「iFace」は、“By Your Side”を掲げ、一人ひとりの「あなたらしさ」に寄り添うモバイルライフスタイルブランドです。 耐衝撃性に優れた安心の品質と、日常に自然になじむデザインを両立し、スマートフォンケースをはじめとする多彩なモバイルアクセサリーを展開。


世界累計3,800万個以上の販売実績を持ち、日常のさまざまな瞬間に小さなよろこびを届けています。



■iFace公式オンラインストア


https://jp.iface.com/



■iFace公式実店舗「iFace原宿店」


営業時間：11:30~20:00


定休日：年中無休


住所：東京都渋谷区神宮前４丁目２５－２９ JMFビル03


https://jp.iface.com/pages/ifacelab



■iFace 日本公式SNSアカウント


X(旧Twitter)(@iface_jp) ：https://twitter.com/iface_jp


Instagram(@iface_jp)　 ：https://www.instagram.com/iface_jp/


Facebook(@iface.jp)　 　 ：https://www.facebook.com/iface.jp/


LINE@(@iface_jp)　　 ：https://page.line.me/iface_jp


YouTube(iFace日本公式チャンネル) ：https://www.youtube.com/c/iFace_jp



■オンライン販売店舗


iFace公式オンラインストア ：https://jp.iface.com


Hamee公式オンラインストア ：https://www.strapya.com/


Hamee 楽天市場店 ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/keitai/


Hamee Amazon店 ：https://www.amazon.co.jp/stores/node/3033349051


他 Hamee運営ECストアにて販売



■会社概要


会社名　 ：Hamee株式会社 (東証スタンダード 証券コード：3134)


設立 　　：1998年5月


代表者 　：代表取締役社長 水島 育大


所在地 　：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2


事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、


　　　　　 ByURブランドで展開するコスメティクス事業、


　　　　　 ゲーミングアクセサリーブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、


　　　　　 不要なプラスチックをリサイクルするParallelPlasticsサービスなどの脱炭素事業を展開


URL　　 ：https://hamee.co.jp