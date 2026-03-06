【Amazon新生活セール】AI活用時代のデータ拡張ニーズに対応、NAS・DAS製品が最大20％オフ

Shenzhenshi Tumei Dianzijishu Youxiangongsi

TerraMasterは、2026年3月6日（0:00）～3月9日（23:59）に開催されるAmazon「新生活セール」において、NAS、DAS、外付けSSDなどの対象ストレージ製品を10％～20％オフの特別価格で提供いたします。

生成AIの普及や4K／8K動画編集需要の拡大を背景に、PCのストレージ容量不足やバックアップ環境の再構築は、個人ユーザーから法人まで共通の課題となっています。

こうしたニーズに対応するため、AIデータ活用ユーザー、映像クリエイター、Macユーザー、さらにはビジネス用途でNAS導入を検討する法人に向けて、高速転送・大容量拡張・柔軟なデータ管理を実現するストレージソリューションを、導入しやすい価格で提案します。

さらに、日本の人気商品比較サービス mybest の最新NASおすすめランキングでは、TerraMasterの製品が上位にランクイン。F4-425 Plusが第1位、F2-425 Plusが第2位、F2-425が第4位を獲得し、性能・拡張性・コストパフォーマンスのバランスが高く評価されています。

mybestのNAS特集「【徹底比較】NASのおすすめ人気ランキング」では、これまでに110機種以上のNAS製品が比較・検証されており、ランキングは継続的に更新されています。

今回のセールでは、こうした評価を受けた人気NASモデルをはじめ、クリエイターやAIデータユーザーのニーズに応える高性能ストレージ製品をラインアップし、データ管理環境の強化をサポートします。

セール概要

開催期間：2026年3月6日（水）0:00 ～ 3月9日（土）23:59

対象製品：NAS、DASのTerraMasterストレージ製品

割引率：10％～20％OFF

販売チャネル：Amazon TerraMaster公式ストア(https://amzn.to/3JX12wR) （https://amzn.to/3JX12wR）

※在庫状況により早期終了する場合があります。

DAS（Direct Attached Storage）とは？

DAS（Direct Attached Storage）は、PCやMacにUSBやThunderboltなどで直接接続して使用する外付けストレージ製品です。ネットワーク構築を必要とせず、導入後すぐに利用できる即時性と高速データ転送性能を兼ね備えています。

4K／8K動画編集、RAW写真管理、生成AI関連データの保存・バックアップなど、大容量データを扱うクリエイターや個人ユーザーに適しており、コストを抑えながらストレージ容量拡張および作業効率向上を実現できる点が特長です。

M.2 SSD外付けケースとHDDケースのおすすめ

D1 SSD Plusは、USB4（最大40Gbps）に対応したM.2 NVMe SSD外付けケース。最大読込約3853MB/s、最大書込約3707MB/sの高速転送を実現し、4K／8K動画素材や大容量プロジェクトデータのコピーを短時間で完了できます。

アルミニウム合金筐体と高効率放熱設計により、長時間の動画編集や高負荷データ処理環境下でも安定したパフォーマンスを維持します。

D1 SSD PlusD1 SSD Plus（USB4対応・高速NVMe SSD外付けケース）

参考価格：\18,990 → \15,192（20％OFF）

購入リンク：https://amzn.to/3JX12wR(https://amzn.to/3JX12wR)

想定ユーザー：

MacBook／Mac miniの高速ストレージ拡張、モバイル動画編集環境の構築、ゲーミングPCやハイエンドワークステーションの外付け高速ストレージを求めるユーザー。

D1 SSD Proは、Thunderbolt 5／4／3およびUSB4／USB 3.2に幅広く対応する高速NVMe SSD外付けケース。最大80Gbpsの高速インターフェースにより、大容量データの高速転送と作業効率向上を実現します。

ファンレス完全静音設計に加え、CNC加工アルミニウムボディとデュアルフィン放熱構造を採用。8K動画編集や高解像度コンテンツ制作などの高負荷作業環境でも安定稼働を可能にします。

最大8TBのM.2 NVMe 2280 SSD（PCIe Gen3／4／5）に対応。短絡保護・過電圧保護・ESD保護機能を備えた高信頼設計です。macOS／Windows／Linuxに対応し、即導入が可能です。

D1 SSD Pro（80Gbps対応・プロフェッショナル向けNVMe SSDケース）

参考価格：\49,990 → \39,992（20％OFF）

購入リンク：https://amzn.to/3N7gLuP(https://amzn.to/3N7gLuP)

想定ユーザー：

プロフェッショナル映像制作、ハイエンドPCユーザー、小型ワークステーションの高速ストレージ拡張ニーズ。

D1 SSD Pro

D2-320は、USB 3.2 Gen2（10Gbps）対応の2ベイハードウェアRAID搭載DAS。RAID 0構成時、HDD×2で最大521MB/s、SSD×2で最大1075MB/sの高速転送を実現します。RAID 0／1／JBOD／SINGLEに対応し、用途に応じた柔軟なデータ管理が可能。

最大44TBまでの大容量構成に対応し、動画素材やバックアップ用途に適しています。工具不要のトレイ設計と独自プッシュロック構造により、メンテナンス性と安全性も確保しています。

D2-320D2-320（2ベイUSB 3.2 Gen2対応・RAID搭載DAS）

参考価格：\21,990 → \18,692（20％OFF）

購入リンク：https://amzn.to/3PjhYzK(https://amzn.to/3PjhYzK)

想定ユーザー：

コストを抑えつつ大容量環境を構築したいユーザー、動画素材の高速バックアップ用途、個人クリエイターや小規模チームのデータ拡張ニーズ。

D4-320は、USB 3.2 Gen2（10Gbps）対応の4ベイ外付けHDDケース。4台同時接続時には最大約1,016MB/sの高速転送を実現します。

最大22TB×4＝88TBまで拡張可能で、長期データ保存や素材アーカイブ用途に最適です。RAID非搭載のSINGLE DISK専用設計により、各ドライブを個別管理できます。

ホットスワップ対応で通電中のドライブ交換が可能。Mac／Windows／Linux対応、USB Type-C接続により幅広いデバイスと接続できます。

D4-320（4ベイUSB 3.2 Gen2対応・外付けHDDケース）

参考価格：\31,990 → \25,592（20％OFF）

購入リンク：https://amzn.to/4reHVOs(https://amzn.to/4reHVOs)

想定ユーザー：

RAID不要のアーカイブ用途、バックアップドライブ個別管理、映像クリエイターや写真家の大容量素材保存ニーズ。

D4-320

D5 Hybridは、2つのSATAドライブベイと3つのM.2 NVMeスロットを搭載したハイブリッド型DAS。HDDの大容量保存とSSDの高速処理性能を1台に集約し、用途に応じた柔軟なストレージ構成を実現します。

USB 3.2 Gen2（最大10Gbps）対応。RAID 0構成時にはHDDで最大521MB/s、SSDで最大960MB/s、NVMe SSD使用時には最大約980MB/sの高速転送が可能です。

SATA側はRAID 0／1／JBOD／SINGLEに対応し、NVMe SSDは独立ディスクとして運用可能。SSDキャッシュ用途や作業領域の高速化にも適しています。

工具不要トレイとプッシュロック設計により、拡張性と安全性を両立しています。

D5 HybridD5 Hybrid（HDD＋NVMe SSD混合構成対応DAS）

参考価格：\31,990 → \27,192（15％OFF）

購入リンク：https://amzn.to/3OPbfNX

想定ユーザー：

大容量保存と高速作業領域を両立したいクリエイター、ハイブリッドワークフロー環境を構築したいプロフェッショナルユーザー。

NAS（Network Attached Storage）とは？

NAS（Network Attached Storage）は、ネットワーク経由で複数端末から同時アクセス可能な共有型ストレージです。データ共有、集中バックアップ、スナップショット管理、さらにはローカルAI処理環境の構築にも対応します。

個人の高度なデータ運用から、SOHO・中小企業のデータ基盤構築まで幅広く活用されています。

SSD対応NAS・NASキットのおすすめ

TerraMaster F2-425は、IntelクアッドコアCPUと4GB DDR4メモリを搭載した2ベイNAS。最大60TB（30TB×2）に対応し、RAID 0／1／JBOD／Single／TRAIDをサポートします。

2.5GbEポートを備え、高速かつ安定したデータ転送を実現。写真・動画・業務データの保存や共有をスムーズに行えます。専用アプリ「TNAS Mobile」によりスマートフォンの写真・動画を自動バックアップ可能です。

24時間稼働のバックアップサーバーやホームメディアサーバーとしても活用できます。

F2-425TerraMaster F2-425（家用・高性能2ベイNAS）

参考価格：\45,990 → \40,011（8％OFF＋5％ポイント還元）

購入リンク：https://amzn.to/4d1F73x(https://amzn.to/4d1F73x)

想定ユーザー：

家庭で写真・動画を安全に管理したい方、小規模オフィスでのデータ共有用途。

TerraMaster F4-425 Plusは、Intel N150クアッドコア（最大3.6GHz）と16GB DDR5メモリを搭載。4基のHDDベイに加え、3基のM.2 NVMeスロットを備え、SSDキャッシュまたは独立ストレージプールとして構成可能です。

デュアル5GbEポート搭載、リンクアグリゲーションおよびSMBマルチチャネル対応。最大約1020MB/sの高速転送を実現し、複数ユーザーの同時アクセスにも安定対応します。

最大144TBまで拡張可能。TRAID、スナップショット、WORM機能を備え、Dockerや仮想マシン環境にも対応します。

TerraMaster F4-425 Plus（ハイブリッド性能4ベイNAS）

参考価格：\108,990 → \98,091（10％ポイント還元）

購入リンク：https://amzn.to/3OTfOqr

想定ユーザー：

動画編集、チーム共有環境構築、Docker／仮想環境を活用するユーザー。

F4-425 Plus

TerraMaster F8 SSD Plus は、全ベイを NVMe SSD で構成可能な 8 ベイ・オールフラッシュNAS です。M.2 2280 NVMe SSD を最大8基搭載し、最大約64TBの大容量フラッシュストレージ環境を構築できます。

CPUには Intel Core i3-N305（8コア／8スレッド）を採用し、16GB DDR5メモリを標準搭載。10GbEポートを標準装備し、最大約1024MB/sクラスの高速データ転送を実現します。動画編集、RAWデータ管理、大容量バックアップ、仮想マシン運用など、高負荷ワークロードにも対応するエンタープライズクラスの性能を提供します。

RAID 0/1/5/6/10に加え、柔軟な容量拡張と冗長性を両立する独自のTRAID管理機能に対応。データ保護とパフォーマンスを同時に確保します。

さらに、静音冷却設計とコンパクト筐体を採用し、オフィス、制作スタジオ、在宅ワーク環境にも自然にフィット。オールSSD構成ならではの低振動・低騒音を実現しています。

USB 3.2 Gen2（10Gbps）ポートを搭載し、外付けストレージとの高速連携やバックアップ運用にも対応。拡張性と柔軟性を兼ね備えた次世代型10GbE NASソリューションです。

F8 SSD PlusTerraMaster F8 SSD Plus（オールフラッシュ・10GbE対応ハイパフォーマンスNAS）

参考価格：\149,990 → \134,991（期間限定10％ポイント還元）

購入リンク：https://amzn.to/46HDCng(https://amzn.to/46HDCng)

想定ユーザー

・4K/8K映像編集を行うクリエイター

・SSDベースの高速NASを求めるデザイン事務所・制作会社

・仮想化環境／Docker運用／データベースサーバー構築を検討する技術者

・オールフラッシュ構成で高信頼なバックアップ環境を構築したい法人ユーザー

TerraMaster T9-500 Proは、Intel Core i7-1255U（最大4.7GHz）と16GB DDR5メモリ、デュアル10GbEポートを搭載した高性能9ベイNAS。最大216TBまで拡張可能で、RAID 0／1／5／6／10およびTRAID／TRAID+に対応します。

オンライン容量拡張、ホットスワップ、スナプショット、ランサムウェア対策機能を備え、企業バックアップやデータ集約環境に適しています。

Business Backup Suiteにより、集中バックアップ、オフサイトDR、クラウド同期を実現。ローカルAI処理基盤としても活用可能です。

TerraMaster T9-500 Pro（AI／バックアップ向けエンタープライズ9ベイNAS）

参考価格：\229,492 → \211,132（8％ポイント還元）

購入リンク：https://amzn.to/46LnIbv(https://amzn.to/46LnIbv)

想定ユーザー

企業バックアップサーバー、ポストプロダクション、データセンター用途。

T9-500 Pro

生成AIや高解像度動画制作の普及に伴い、個人から企業までデータ容量およびデータ保護ニーズは急速に拡大しています。

TerraMasterは、家庭向けモデルからエンタープライズNASまで幅広いラインアップを通じて、多様化するデータ管理・バックアップ・AI活用ニーズに対応するストレージソリューションを提供しています。

本Amazon新生活セールを通じて、より多くのユーザーが最適なデータ基盤を構築できる機会を創出します。

参考リンク

mybest

【徹底比較】NASのおすすめ人気ランキング

https://my-best.com/2143