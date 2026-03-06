株式会社LYNXSが厚生労働省主催「第1回CARISO Caretech Startup Awards」ファイナリストに選出

株式会社 LYNXS

株式会社LYNXS（本社：東京都港区、代表取締役：伊藤由起子、以下「当社」）は、厚生労働省が主催する「第1回CARISO Caretech Startup Awards」において、応募総数61社の中から厳正な書面審査を経てファイナリスト6社に選出され、2026年3月4日にイイノホール（東京都千代田区）で開催された最終審査会に出場いたしました。

■第1回CARISO Caretech Startup Awardsについて

第1回CARISO Caretech Startup Awards最終プレゼンに登壇する株式会社LYNXS代表取締役伊藤由起子氏

本アワードは、介護系スタートアップ支援事業（powered by CARISO）の一環として開催されたもので、介護現場における生産性とケアの質の両立を実現する革新的な製品・サービス事業に挑戦する介護系スタートアップを表彰し、社会的認知度を高めることでスタートアップの成長を促すことを目的としています。

【開催概要】

・主催：厚生労働省

・開催日：2026年3月4日（火）

・開催場所：イイノホール（東京都千代田区内幸町2-1-1 飯野ビルディング）

・内容：書面審査を通過したファイナリスト6社によるピッチプレゼンテーション、審査、表彰式

【ファイナリスト企業（順不同）】

・株式会社ジョシュ

・株式会社LYNXS

・aba株式会社

・イントロン・スペース株式会社

・BS Code 株式会社

・Rehabilitation3.0株式会社

■ファイナリスト選出について

当社は、地域包括ケアにおける多職種連携プラットフォーム「LYNXS（リンクス）」を通じて、介護現場の連携業務効率化に取り組んでおり、その革新性と実用性が評価され、多数の応募企業の中からファイナリストとして選出されました。

LYNXSは、ケアマネジャー、訪問看護、訪問介護、薬局、地域包括支援センターなど、地域包括ケアに関わる全ての専門職が「使い慣れたツールのまま」連携できる完全招待制プラットフォームです。新たなアプリの習得を不要とし、電話・FAXで何度もやり取りが必要だった業務を数クリックで完結させることで、専門職の業務負担を劇的に軽減します。

最終審査会では、審査員の方々や来場者の皆様に対してピッチプレゼンテーションを行い、「誰一人取り残さない」地域連携の実現に向けた当社の取り組みをご紹介いたしました。

■株式会社LYNXSについて

株式会社LYNXSは、地域包括ケアにおける多職種連携を実現する完全招待制プラットフォーム「LYNXS（リンクス）」を提供しています。40年以上現役プログラマーとして活躍してきた代表の伊藤由起子が、前職で在宅医療の生産性を64％向上させた経験から、地域連携における課題を解決するため2024年5月に設立しました。「誰一人取り残さない」をコンセプトに、ICTが苦手な職種でも使える多職種連携の社会インフラ構築を目指しています。

お問い合わせ :https://lynxs.biz/#request

■ 会社概要

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社LYNXS 広報担当

Email：press@lynxs.biz

URL：https://www.lynxs.biz/