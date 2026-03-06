キヤノンが国際的なデザイン賞「iFデザインアワード」を32年連続受賞　「Aquilion Rise」が最高位の金賞に選出

キヤノン株式会社

キヤノングループの製品8件（※1）が、ドイツのiFインターナショナルフォーラムデザインが主催する「iFデザインアワード2026」を受賞しました。今年度でキヤノングループとしての受賞は32年連続となりました。特に、「Aquilion Rise（※2）」は、最高位の金賞に選出されました。今回の受賞を励みとして、今後も性能とデザインを高度に融合させた製品づくりを続けていきます。

「iFデザインアワード 2026」金賞受賞製品（1件）

- Aquilion Rise（全身用X線CT診断装置）Aquilion Rise（全身用X線CT診断装置）

「iFデザインアワード 2026」受賞製品（7件）

- EOS R50 V（ミラーレスカメラ）EOS R50 V（ミラーレスカメラ）＊RF-S14-30mm F4-6.3 IS STM PZ装着時- PowerShot V1（コンパクトデジタルカメラ）PowerShot V1（コンパクトデジタルカメラ）- RF-S7.8mm F4 STM DUAL（3D撮影用レンズ）RF-S7.8mm F4 STM DUAL（3D撮影用レンズ）- EOS C400（デジタルシネマカメラ）EOS C400（デジタルシネマカメラ）＊CN-R85mm T1.3 L F装着時- EOS C50（デジタルシネマカメラ）EOS C50（デジタルシネマカメラ）＊RF85mm F1.4 L VCM装着時- LabelStream LS2000（産業印刷向けインクジェットラベル印刷機）LabelStream LS2000（産業印刷向けインクジェットラベル印刷機）- Colorado XL-series（※3）（大判ハイブリッドプリンター）Colorado XL-series（大判ハイブリッドプリンター）

※1 キヤノン株式会社およびそのグループ会社が受賞した製品の合計。

※2 キヤノンメディカルシステムズ株式会社の製品。

※3 キヤノンプロダクションプリンティング社の製品。

＜「iFデザインアワード」とは＞

iFデザインアワードは、1953年から続く国際的に権威のあるデザインアワードの一つで、毎年、全世界の工業デザインを対象に優れたデザインを選定しています。賞は、プロダクト、パッケージ、ブランディング＆コミュニケーション、サービスデザイン、建築、インテリア・建築、コンセプト、ユーザーエクスペリエンス、ユーザーインターフェースの9分野で構成され、今年は68の国・地域から10,000件を超える応募があり、国際的に活躍するデザインの専門家により審査されました。