育児の名もなき家事を”ドライ除菌”で解消。哺乳びんの除菌から乾燥までこれ1台、99.9%除菌の「Baby Bottle Dryer」を発売

一芸特化型家電を数多く展開するプライベートブランドSunRuck（サンルック、本社：宮城県大河原町）より、UV-C除菌と熱風乾燥を1台に統合した哺乳びん除菌乾燥機「Baby Bottle Dryer（ベビーボトルドライヤー）」を発売いたします。

哺乳びんの除菌は煮沸・薬液・スチーム式が主流ですが、いずれも水を使う工程と乾燥工程が分かれており、水の補充やカルキ除去といったメンテナンスが不可欠でした。また、除菌後の自然乾燥中に雑菌が再付着するリスクも課題となっていました。

本製品は、UV-Cライトと約70℃の熱風、さらにマイナスイオン放出による消臭機能を組み合わせた「3つの方式」を複合。水を一切使わず除菌から乾燥・消臭までを同時に完了することで、除菌後の“乾燥待ち”に伴う衛生面のジレンマを解消します。

毎日の家事がもっとシンプルに、もっと快適になるように、SunRuckはこれからも生活者に寄り添った家電の開発を通して、皆さまの暮らしの質を高めてまいります。

◆7つの悩みを「Baby Bottle Dryer」が解決！

1. 毎回の煮沸を不要に

水・薬剤不要の「ドライ除菌」を採用。ボタンひとつで除菌から乾燥まで完結します。

2. 乾かないストレスを解消

UV-Cライトと熱風乾燥の一体型構造により、除菌と乾燥を同時に実現します。



3. 除菌後の雑菌再付着リスクを排除

密閉空間で熱風乾燥を行うため、自然乾燥時に懸念される空気中の雑菌の再付着を防ぎます。

4. 熱に弱い小物やおもちゃも除菌可能

素材に合わせて選べる3つのモード（除菌＋乾燥／熱風のみ／UV除菌のみ）を搭載し、デリケートな素材にも対応します。



5. 卒乳後も多用途に活躍

哺乳びんだけでなく、搾乳機、おもちゃ、食器、ベビー服、さらに大人のメガネ、歯ブラシなど清潔に保ちたい小物にも幅広く対応。

6. 電気代の不安を払拭

消費電力120Wの省エネ設計。弊社試作品のスチーム式（約600W）と比較して電気代を約80%削減し、月額約131円で運用可能。



7. 素材への安心感を追求

本体には、哺乳びん自体にも使用されるPP（ポリプロピレン）素材を採用しています。

◆哺乳びん除菌乾燥機「Baby Bottle Dryer」製品概要

・製品名 ：哺乳びん除菌乾燥機

・カラー ：ホワイト

・外寸(約) ：高さ37.0cm × 横幅29.2cm × 奥行23.0cm

・内寸(約) ：高さ25.0cm × 横幅24.0cm × 奥行18.0cm

・重量(約) ：2.2kg

・電源 ：AC100V 50/60Hz

・消費電力 ：120W

・本体素材 ：PP（ポリプロピレン）

・付属品 ：棚板×2、乾燥バーA×2、乾燥バーB×4

・保証 ：1年間

◆商品特徴

・UV-C×マイナスイオン×熱風のトリプル除菌構造

・除菌率99.9%を実現 （※検査機関にて実証済み）

・水不要・薬剤不要。ボタンひとつで除菌から乾燥まで完了

・哺乳びん最大6本収納のコンパクト設計（高さ37cm・重量2.2kg）

・消費電力120Wの省エネ仕様。従来のスチーム式比で電気代 約80%削減

・哺乳びんにも使われるPP素材を採用し、安心して使える設計

※試験機関：広東省微生物分析検出センター,大腸菌除菌率99.9％以上を実証(報告書番号：2023SP08027R01),すべての菌を除菌するわけではありません。

◆SunRuckとは

https://www.sunruck.com/

宮城県大河原町の家電メーカーです。太陽が大勢のお客様を照らし、お客様の生活をより便利で快適に明るくしたい思いで、くらしに役立つ製品を展開しております。冷蔵庫の「冷庫さん」、水拭きモッパー「洗いさん」、衣類乾燥機「乾きくん」などシンプルで便利なモノをテーマに、リーズナブルな商品を提供しております。

販売元：イー・エム・エー株式会社の概要

https://www.emacom.jp/

1997年に宮城県で創業したプライベートブランドの輸入、企画、販売までを行うメーカー兼商社です。東北・宮城県を中心に、家電の「SunRuck」、アウトドアブランド「Land Field」、ほかにも美容品ブランド「FASCINATEBEAUTY」を展開しております。リーズナブルな価格設定ながらもクオリティの高い商品を販売、さらに充実したアフターサービスが支持され楽天市場の「月間優良ショップ」を複数回受賞しております。

2023年5月にACROVE ECロールアップ事業により、グループジョインいたしました。

◆運営元：株式会社ACROVE 概要

「社会の果樹園を創造する。」をミッションに、一つでも多くの素敵な事業・モノ・想いを次代に紡ぐために、販売支援とM&Aの2事業を展開しております。自社独自のビッグデータを活用した、EC売上最大化を実現する一気通貫の販売支援「コマーストランスフォーメーション事業(CX事業)」と、ブランドと事業の育成を目的としたM&Aや事業承継型M&Aを実現する「ECロールアップ事業」の2事業を同時展開しています。世界でも類を見ないユニークなビジネスモデルによる、2事業の相乗効果がACROVEの強みです。Forbes 30 Under 30 Asia 2024 、Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2024に代表取締役 / 社長執行役員 CEO 荒井俊亮が選出、日経クロストレンド「未来の市場をつくる100社【2025年版】」、Mizuho Innovation Award 2025.2QにACROVEが選出。

会社名：株式会社ACROVE（https://acrove.co.jp/）

設立：2018年11月15日

代表者：代表取締役 / 社長執行役員 CEO 荒井俊亮

連結従業員数：260名（2026年2月時点）

所在地：〒160-0023東京都新宿区西新宿6丁目18-1 新宿セントラルパークタワー19階

事業内容

：売上成長率平均300％のEC売上最大化支援「コマーストランスフォーメーション(CX)事業」

：事業開始約3年で17件のM&Aを実現、内6件の事業承継型M&Aを実現「ECロールアップ事業」