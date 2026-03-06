不動産売買支援ハブ「レリーズプラットフォーム」｜契約者との継続的なコミュニケーションを実現する「マイページ管理パッケージ」の提供開始

GOGEN株式会社

GOGEN株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：和田 浩明）は、エンドユーザーの顧客体験及び不動産事業者の業務体験を革新的に向上させる不動産売買支援ハブ「レリーズプラットフォーム」より、契約後の顧客接点を強化し、継続的な情報発信やコミュニケーションを支援する「マイページ管理パッケージ」を2026年3月6日より提供開始することをお知らせいたします。

本パッケージは、レリーズプラットフォーム上で提供する顧客向けマイページについて、不動産事業者毎にカスタマイズした構築・運用をSaaS形式で利用可能にするものです。書類管理やお知らせの配信、顧客とのチャットといった基本機能はもちろん、顧客属性や契約情報に基づいたマイページのパーソナライズ、条件に応じたキャンペーン配信など、契約者との関係強化に必要な機能を包括的に提供します。これにより、不動産事業者は契約中・契約後の顧客接点を維持・向上させ、顧客満足度の向上のほか、紹介やリピートといった新たな取引機会創出のための施策を推進できます。

当社は今後もレリーズプラットフォームを通じて、不動産売買だけでなく、その周辺の顧客とのコミュニケーションにおける課題解決を支援するパッケージを提供することで、不動産業界のDX化をリードするともに、顧客体験や業界構造の変革を促進させるために積極的な取り組みを進めてまいります。

■「マイページ管理パッケージ」提供の背景

不動産業界では、人口減少に伴い新規顧客の獲得コストが年々上昇しています。そのため、顧客一人ひとりの満足度を高め、紹介やリピート取引を創出すること（LTVの最大化）が事業成長の不可欠な課題となっています。さらに、部門やグループ全体を横断した顧客の囲い込みも重要性を増しており、契約中・契約後の顧客接点の維持を、もはや担当者個人の努力（属人的な対応）に依存し続けることは困難な状況です。

消費者のデジタル活用が当たり前となる中、企業が安定的かつ高度な顧客体験を提供するための施策として「契約者専用マイページ・アプリ」の注目が高まっています。契約書データの格納やサービス紹介、問い合わせ動線を一つの場所に集約することは、取引中の満足度向上や、契約後の継続的な関係構築に大きく寄与します。

しかし、専用のマイページやアプリをゼロから開発するには、多額のコストと期間を要します。構築後も改修や保守の負担が大きく、変化する顧客ニーズへの迅速な対応が困難です。一方で、既存のOEMサービスを利用する場合、「顧客の条件に応じたパーソナライズ配信ができない（単なるポータル機能に留まる）」「誰がどう運用・設計するのかといった体制構築が難しい」という新たなハードルが存在していました。

こうした課題を解決するため、当社はマイページの構築から運用までをワンストップで提供する本パッケージを開発いたしました。レリーズプラットフォームが持つ強固な顧客・契約情報の基盤と、不動産事業者様への支援実績に基づく知見を活かし、「顧客一人ひとりに最適化された情報配信」と「運用負担の最小化」を同時に実現します。

■「マイページ管理パッケージ」の主な特徴

１．サブスクリプションで手軽にマイページを構築・運用

高額な初期開発費用や長い開発期間を必要とせず、サブスクリプション形式で構築・運用が可能です。書類格納やお知らせ配信、チャットなどの基本機能に加え、企業ロゴやカラー、バナー・メニューの配置まで、管理画面からノーコードで自由にカスタマイズできます。利用企業様からのご要望をもとに継続的に機能アップデートを行うため、自社で開発・保守する場合と異なり、追加コストなしで常に最新の機能をご利用いただけます

２．顧客情報・契約情報を活用したパーソナライズ

レリーズプラットフォーム内に蓄積された顧客・契約情報を活用し、マイページの表示内容をきめ細かくパーソナライズできます。

- 契約前の顧客には物件情報や問い合わせ先を、契約後の顧客にはアフターサービスメニューを表示するなど、ステータスに応じた出し分け。- 売主・買主、法人・個人など、顧客属性に応じたメニューや情報の切り替え。

これらを通じて、「ただのポータルサイト」で終わらない、一人ひとりに最適化された顧客体験を提供いたします。

３．契約条件に応じたキャンペーン・メッセージ配信

契約情報や顧客属性を条件に、適切なタイミングでメッセージやキャンペーンを自動配信できます。

【シナリオ例】

- 契約翌日に御礼メッセージを自動送信- 決済3か月後にアフターメンテナンスの告知を配信- 誕生日にメッセージやプレゼント企画をお届け- 確定申告の時期にお知らせ（リマインド）を送信

これらの配信は、買主・売主などの属性ごとに細かくセグメント設定が可能です。また、開封率やクリック率などの結果確認機能も備えており、各施策のPDCAサイクルを回し、効果を最大化することができます。

４．運用までトータルサポート

マイページに掲載する記事コンテンツの作成、キャンペーンの企画提案や運営、配信結果の分析など、運用面も当社がトータルでサポートいたします。「誰が運用するのか」という体制面の課題を解消し、事業者様はコア業務に集中しながら、顧客との質の高い継続的なコミュニケーションを実現できます。

■お問い合わせ

機能の詳細やお見積りにつきましては、下記のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

レリーズプラットフォーム HP：https://release.estate/platform(https://release.estate/platform)

お問い合わせフォーム：https://release.estate/connect/contact(https://release.estate/connect/contact)

【GOGEN株式会社について】

社名：GOGEN株式会社

代表者：代表取締役CEO 和田 浩明

所在地：東京都港区虎ノ門2-2-1 住友不動産虎ノ門タワー 16F

創業：2022年2月

事業内容：不動産取引支援ハブ「レリーズシリーズ」の企画・設計・開発・販売・運用、コンサルティング業務

会社HP：http://gogen.jp

【本件に関する報道関係者お問合せ】

GOGEN_PR事務局 担当：織田・澤 ・熊倉 TEL：03-6773-9371 E-mail：pr@gogen.jp