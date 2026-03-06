SUNEAST（サンイースト）CP+2026に出展

株式会社旭東トレーディング

株式会社旭東エレクトロニクス（ブランド：SUNEAST）は、2026年2月26日（木）～3月1日（日）にパシフィコ横浜で開催されたカメラと映像の総合イベント「CP+2026」に出展しました。

今回のCP+には過去最多となる149社が出展し、前年を上回る来場者を迎えるなど、国内外の写真愛好家や映像クリエイター・業界関係者で会場は大きな賑わいを見せました。

SUNEASTは「More POP, More Fun」をテーマに、拡大し続けるクリエイターコミュニティと多様化する表現スタイルに着目。ブースでは、ストレージを単なるスペックとしてではなく、クリエイターの制作体験を支えるツールとして創作の可能性を広げる新たな価値として再提案いたしました。

次世代ストレージへの関心、来場者アンケートで浮き彫りに

ブースでは来場者を対象にアンケートおよびヒアリングを実施し、合計で1,000にもおよぶ回答が寄せられました。その中で特に多く挙がっていたのが、記録メディアの読み書き性能への関心でした。「購入時に最も重視するポイント」としては書き込み速度や安定した記録性能を挙げる声が多く聞かれ、ストレージ性能を重視する傾向が見られました。

プロ用途で注目を集める CFexpress 4.0

CFexpress 4.0 SILVER Series VPG400 Type B CardCFexpress 4.0 SILVER Series VPG400 Type A Card

また多くの来場者の関心を集めていたのがULTIMATE PRO CFexpress 4.0 SILVER Series VPG400。

本シリーズは CFexpressのType B(https://suneast.co.jp/suneast/cfexpress-4-0-type-b-card-silver-series-vpg400/) / Type A(https://suneast.co.jp/suneast/cfexpress-4-0-type-a-card-silver-series-vpg400/) の両モデルとも VPG400 に対応し、高ビットレート動画撮影や高速連写といったデータ量の多い撮影環境でも安定した書き込み性能を発揮する、次世代ストレージとなっています。

特に Type B モデルはプロフォトグラファーや映像クリエイターから注目を集めており、「高ビットレート動画に使いたい」「連写撮影にも余裕がありそう」といった声が聞かれました。

一方のType A モデルは Sony カメラユーザーを中心に関心を集め、「ずっと待っていた！使ってみたい」といった期待の声も多く寄せられ、Type-Aの展示ショーケースには多くの来場者が足を止めていました。

DGP金賞シリーズ

ULTIMATE PRO SDXC UHS-II V90 Series CardULTIMATE PRO SD & microSD UHS-II Dual Slot Card ReaderULTIMATE PRO CFexpress Type B & SD UHS-II Dual Slot Card Reader

DGP金賞受賞製品のショーケースには、国内外で高い評価を受け4年連続で「DGP Imaging Awards」金賞を受賞している ULTIMATE PRO SDXC UHS-II V90 Series Card(https://suneast.co.jp/suneast/sdxc-ush-ii-card-v90/) を展示しました。

またカードリーダーの２製品も展示。来場者アンケートからは、クリエイターがストレージに求める要素として「信頼性」を重視する声が多く聞かれており、こうしたニーズが本シリーズが長く支持されている理由の一つと考えられました。

小型化で広がるクリエイティブの可能性

ULTIMATE PRO Portable SSD GOLD Series llRevolve Portable SSD R10 mini

クリエイター向けのコーナーでは、本年中の発売を予定している Gold Series II ポータブルSSD と R10 mini ポータブルSSD を展示。両モデルは前世代と比べてサイズが大幅にコンパクト化されており、携帯性を大きく向上しています。

会場では「このサイズなら野外撮影でも持ち歩きやすい」「機材バッグに入れても邪魔にならない」といった声も聞かれ、より自由度の高い撮影スタイルを支えるストレージとして関心を集めていました。

スマートフォン撮影を次のレベルへ

SnapClick ll フィルター(CPL & VND)SUNEAST 半固体バイルバッテリーPD対応USB急速充電器

ポータブル向けのコーナーでは、iPhoneでの動画制作や写真撮影を行うクリエイター向けに設計された SnapClick II (https://suneast.co.jp/suneast/snapclick_2/)を紹介。2月24日に発売された本製品は、特に注目の高いCPLフィルターとVNDフィルター(https://suneast.co.jp/suneast/snapclick-filters/)の2種類を展示し、スマートフォン撮影の表現の幅を広げるアクセサリーとして多くの来場者が足を止めていました。さらにクリエイターだけでなく、フィルター構造や機構に関心を持つ技術開発者からも注目を集めていました。

またスマートフォン撮影を支えるアクセサリーとして、すでに発売中のPD30W 世界最小クラスの急速充電器(https://suneast.co.jp/suneast/30w_usb_c_gan_charger2026/)や、4月末発売予定の世界最薄半固体バイルバッテリーも紹介。スマートフォン撮影ユーザーに向けて、より軽く、より自由に持ち運べるモバイルクリエイション環境を提案しました。

クリエイターに喜ばれるギフト

CP+2026限定の3Dステッカーマジックタオル・トートバッグ

開催期間中のSUNEASTブースでは、来場されたクリエイターへの感謝の気持ちを込めて特別なギフトをご用意いたしました。

カメラやレンズを保護するマジックタオル、機材やアクセサリーを持ち運べるトートバッグ、CP+2026限定の3Dステッカー、そして作品制作に活用できるV30 SDカードなどを配布しました。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

SUNEASTはこれからも、クリエイターの制作現場に寄り添うブランドとして、表現と挑戦を支える製品と価値を提案していきます。

株式会社 旭東エレクトロニクス（ブランド：SUNEAST）について

株式会社 旭東エレクトロニクスは、メモリーカード・SSD・周辺機器などデジタルライフを支える製品を「SUNEAST」ブランドで展開しています。常に革新的で信頼性の高い製品を提供し、世界中のお客様の快適なデジタルライフに貢献しています。

本社：〒108-0023 東京都港区芝浦 4-13-23 MS芝浦ビル5F-A

WEBサイト：https://suneast.co.jp/