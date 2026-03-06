BeRealじゃなくてBeaverReal.！？「みんなでわたビバキャンペーン」を開催。映画『私がビーバーになる時』公開記念、BeRealで“リアル”な動物の世界をシェア

BeReal SAS

リアルな瞬間をシェアできる写真共有アプリ「BeReal.」（本社：フランス、パリ）は、映画『私がビーバーになる時』の3月13日（金）劇場公開を記念し、BeReal上での特別キャンペーン「みんなでわたビバキャンペーン」を実施いたします。

キャンペーンページ：https://www.beaverreal-cp.com/

(C)2026 Disney/Pixar

■映画『私がビーバーになる時』“リアル”な動物の世界をテーマにした参加型キャンペーン

『リメンバー・ミー』以来のピクサー史上最高評価を獲得*！

笑って、泣いて、驚いて―ハチャメチャでキュートな動物たちの世界で、あなたのハートも“もふもふ”になる！

明日の元気がもらえるディズニー＆ピクサー最新作『私がビーバーになる時』の公開を記念して、「私がビーバーになる時【BeaverReal.】」の公式アカウント開設、及びBeReal上での特別キャンペーン「みんなでわたビバキャンペーン」を実施いたします。

*Rotten Tomatoes Tomatometer 97%（3/3時点）で、『リメンバー・ミー』以来のピクサー史上最高評価を獲得！

(C)2026 Disney/Pixar

・BeRealじゃなくてBeaverReal.!?

本キャンペーンでは、BeRealにて『私がビーバーになる時』公式アカウントをフォローし、あなたの周りの“リアル”な動物の世界をテーマに投稿していただきます。

日常の中にある、

・街で見かけた動物

・ペットとのリアルな瞬間

・森や公園での自然体験

・“もふもふ”を感じる瞬間



など、あなたならではの視点で“動物の世界”をシェアしてください。

投稿者の中から抽選で20名様に豪華景品をプレゼントいたします。



〈キャンペーン参加方法〉

STEP1：フォロー

「私がビーバーになる時【BeaverReal.】」公式アカウントBeRealアカウントをフォロー

https://bere.al/beaverreal_jp

STEP2：投稿

・「私がビーバーになる時【BeaverReal.】」公式BeRealアカウントをタグ付け

・ハッシュタグ #みんなでわたビバキャンペーン をキャプションに記載

・あなたの周りの“動物の世界”を投稿

(C)2026 Disney/Pixar

・BeRealならではの“リアル参加型”施策

加工なし・リアルタイム投稿が特徴のBeRealだからこそ、作られた世界観ではなく、“今この瞬間”の動物の世界を共有。映画のテーマである「人間と動物の境界を超える体験」を、ユーザー自身が疑似体験できる参加型キャンペーンです。

映画体験がその場限りで終わるのではなく、投稿を通じて友人同士で共有され、共感の輪が広がる設計となっています。

〈キャンペーン概要〉

実施期間：3月6日（金）10:00～3月31日（火）23:59

参加条件：公式アカウントのフォローおよび指定投稿

当選発表：キャンペーン公式アカウントよりDMにてご連絡

景品内容：作品オリジナルグッズ（キャップ、ブランケット付きクッション、スウェット、ノート＆ぷくぷくステッカー、チャーム付きペン＆メモ等）



■映画『私がビーバーになる時』作品情報

もしも、動物の世界に入れたら？この春、ディズニー＆ピクサーが贈る“もふもふ”ワンダーランドへ！

思い出の森が高速道路計画で消えてしまう―─大切な場所を守るため、動物好きの大学生メイベルが選んだ方法は、ビーバーになること!?

極秘テクノロジーを使い、見た目はビーバー、中身は人間のままで夢見ていた動物の世界へ飛び込んだメイベル。しかし、そこは人間の常識が通じない“とんでもない”世界だった…。

元の体に戻るタイムリミットが迫る中、メイベルは動物たちと森を守る作戦を仕掛ける。

人間の世界をも揺るがす彼女の大逆転プランとは―？

『私がビーバーになる時』は、3月13日（金）より全国劇場公開！

映画公式サイト：https://www.disney.co.jp/movie/beaver

【BeRealについて】

BeRealは、加工のないありのままの瞬間を共有することで、よりリアルなつながりを育む写真共有アプリです。1日1回、ランダムな時間に届く通知にあわせて、ユーザーは前面・背面カメラで同時に写真を撮影・投稿します。フィルターや編集、AI生成コンテンツに頼らない独自のフォーマットにより、その瞬間の“リアル”をそのまま切り取る新しい自己表現のかたちを提案しています。

日本国内においては、月間アクティブユーザー数（MAU）が530万人を突破し、特にZ世代を中心に高い支持を集めています。

また、公式アカウントの展開も順調に拡大しており、日本では300名以上、世界全体では1,000名以上の著名人・インフルエンサーがBeReal上で発信を行っています。日本市場における存在感も、さらに高まっています。

