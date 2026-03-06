「福利厚生の見直し」をデータで考える 利用率と満足度を高める″失敗しない設計・運用”｜3/17（火）12:00～ 無料セミナー開催

アンドエル株式会社

アンドエル株式会社（東京都港区、代表取締役：古橋智史）は、株式会社オトバンク、株式会社miive、株式会社スナックミーと4社共同で『「福利厚生の見直し」をデータで考える 利用率と満足度を高める"失敗しない設計・運用”』をテーマに、参加費無料のセミナーを開催します。

セミナー概要

昨今、人的資本経営への注目や働き方の多様化に伴い、福利厚生は単なる「手当」の枠を超え、従業員エンゲージメントの向上や採用ブランディングを左右する重要な経営戦略として再定義されています。従業員のライフスタイルや価値観が個別化する中で、従来のような画一的な制度設計では、組織の求心力を高めることが難しくなりつつあります。

一方で、多くの人事・労務担当者様からは「制度を導入しても利用率が上がらない」「コスト対効果が不明確で、見直しの判断基準がわからない」といった切実な課題が寄せられています。感覚や前例踏襲に頼った運用では、従業員の潜在的なニーズとの乖離が生じ、結果として“使われない制度”となり、投資が無駄になってしまうケースも少なくありません。

本ウェビナーでは、「データ」を起点とした福利厚生の見直し手法にフォーカスし、利用率と満足度を確実に高めるための“失敗しない設計・運用”について議論します。

4社が登壇し、各社の知見やデータを基に、従業員に真に喜ばれる制度構築のヒントと具体的な改善策をお届けします。

【このような方におすすめ】

・既存の福利厚生制度の利用率が低く、マンネリ化や形骸化に悩んでいる方

・従業員満足度やエンゲージメントを高めるための、具体的かつ新しい施策を探している方

・感覚ではなく「データ」に基づいた制度設計を行い、社内説得や予算獲得を進めたい方

・最新の福利厚生トレンドや、他社の成功事例・運用ノウハウを知りたい人事・総務責任者様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/134238/table/38_1_0f6edf524ead761520ff2d745afcf727.jpg?v=202603060851 ]

※同業他社様のお申込みについては、ご応募/ご参加をお断りさせていただく場合がございます。予めご了承ください。

登壇者プロフィール

株式会社オトバンク

執行役員（法人事業担当）

山下 隆太

2011年にヤフー入社、2014年にリクルートに転職しEC事業責任者、プロダクト開発や新規事業開発に注力。

2019年にアパレルECスタートアップに参画し取締役に任用。

2022年2月より執行役員(法人事業担当)として現職。趣味はジョギングとコーヒー屋巡り

株式会社miive

COO 最高執行責任者

鈴木 貴丸

早稲田大学卒業後、外資系消費財メーカーを経て、リクルートホールディングスに入社。新規事業企画部門にて、サイバーエージェント社との合弁事業「Geppo」の立ち上げに参画、大手企業を中心に幅広い顧客の組織開発をサポートし、短期の事業成長に貢献する。

その後、B2B SaaSスタートアップのマーケティング・セールス部門統括を経て、2024年1月よりmiiveに参画、現職。

株式会社スナックミー

HR、しあわせ係

えんどう ひとみ

新卒で人材系企業に入社。一人の人生を変える転機が就職や転職であると痛感し、人事にキャリアチェンジ。

メーカーやIT企業で勤務後、福岡へIターン。福岡にあるIT企業で人事として勤務、東京に戻り人材企業で新規事業部署の立上げを経て、2023年にスナックミーにひとり目人事としてジョイン。採用、組織開発、人材開発等を担当。

アンドエル株式会社

事業開発・健康経営アドバイザー

小川 達郎

エムスリーキャリア株式会社にて薬剤師人材派遣事業のマネージャーを経験。

その後2024年にアンドエル株式会社へ営業/事業開発として参画し、従業員とその家族の健康を支える「アンドエルワーク」の立ち上げに携わる。健康経営アドバイザー、キャリアコンサルタント資格を保有。

会社概要

社名 ：アンドエル株式会社

代表取締役 ：古橋 智史

設立日 ：2023年10月17日

所在地 ：〒107-0061 東京都港区北青山1-3-1 アールキューブ青山3階

会社ＨＰ ：https://corp.and-l.com/

主要サービス：

・法人向け健康支援サービス アンドエルワーク

https://www.and-l.com/work

・人材紹介サービス アンドエルキャリア