制度から「実感」へ。多様な個性が響き合う職場を目指し、「ダイバーイン雇用」をDEIBの視点でアップデート

株式会社アイエスエフネット

株式会社アイエスエフネット（本社：東京都港区/代表取締役：渡邉幸義、以下アイエスエフネット）は、これまで推進してきた独自の雇用創出の取り組みである「ダイバーイン雇用（※）」をさらに進化させ、新たにDEIBの考え方を積極的に取り入れた労働環境の整備を強化することをお知らせいたします。

この度のアップデートでは、単なる制度の整備に留まらず、働く一人ひとりが「ここに居ていいんだ」というBelonging（帰属意識）を心から実感できる職場環境の創造を目指します。

（※）ダイバーイン雇用：さまざまな理由で就労が難しい方に対して、安心して働ける環境を創造し提供する取り組みのことです。ダイバーインとは、ダイバーシティとインクルージョンを掛け合わせた造語で、あらゆる人に、多様な雇用で「働く喜び」や「生きがい」を感じてもらうことを目指しています。

◆制度の「土台」から、一人ひとりの「実感」へ

アイエスエフネットはこれまで、「ダイバーイン雇用」を通じて、多様な背景を持つ人材の受け入れ体制を整えてまいりました。しかし、真に多様性を力に変えるためには、制度という「器」だけでなく、そこで働く人の「感情」や「心理的充足」が不可欠であると考えました。

近年、重要視されているDEIB（Diversity, Equity, Inclusion, Belonging）の概念を導入することで、すべての従業員が自身のアイデンティティを尊重され、組織の一員として貢献できていると実感できる、より実態に即した組織づくりを推進します。

◆「ダイバーイン雇用」：3つの重点アプローチ

制度の隙間にある課題を解消し、誰もが「居場所」を実感できるよう、以下の3つの施策を柱に展開します。

- 「本音」の可視化目に見えにくい「制度の隙間」にある小さな悩みや、日々の業務における違和感を拾い上げます。定期的なアンケートやヒアリング、座談会などを実施することで、個々の従業員が抱える課題を可視化し、迅速な環境改善につなげます。- 役職や属性を超えた「対話」の実現役職、年齢、雇用形態などにとらわれず、一人の人間として向き合う「対話」の時間を創出します。互いの価値観を共有するプロセスを大切にすることで、表面的な理解を超えた信頼関係を築きます。- 安心して声をあげられる環境づくりどのような意見であっても一方的に否定されることなく、安心して自分の考えを伝えられる環境を組織文化として醸成します。それぞれのバックグラウンドを尊重し合い、違いを排除するのではなく、違いを活かし合える土壌を育みます。

◆今後の展望

アイエスエフネットは「ダイバーイン雇用」の進化を通じて、企業と従業員が一方的な関係ではなく、共に価値を創り出す「共創」の場を提供してまいります。多様な個性が混ざり合い、それぞれが「居場所」を感じられる職場こそが、持続可能な社会の実現と企業の成長を両立させる基盤になると確信しています。

◇ 採用関連（一般応募・採用詳細はこちら）

採用情報ページ：https://www.career.isfnet.co.jp/recruitinfo/jobsearch/

◆関連リリース

アイエスエフネットの「ダイバーイン雇用」の取り組み(https://www.isfnet.co.jp/sustainability/society_employment30.html)

アイエスエフネットグループ、「DEI」から「DEIB」へ指針を拡大(https://www.isfnet.co.jp/news_release/newslist2026/20260129-01.html)

アイエスエフネットグループ、健康経営方針を刷新(https://www.isfnet.co.jp/news_release/newslist2026/20260204-01.html)

アイエスエフネット、 東京都「LGBTフレンドリー宣言企業」として認定(https://www.isfnet.co.jp/news_release/newslist2026/20260210-01.html)

◆株式会社アイエスエフネット概要

アイエスエフネットは、クラウド、サーバー、ネットワークセキュリティを中心にソリューションを提供するITインフラ企業です。約2,300名のエンジニアが在籍し、日本全国14カ所の拠点に加え、中国、韓国、シンガポールにも拠点を展開。「人財育成会社」を企業ブランドとし、ITインフラエンジニアの育成に力を入れています。

アイエスエフネットHP：https://www.isfnet.co.jp/isfnet/

