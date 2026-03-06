日本語配列対応、NuPhy Node75 JIS予約販売開始

三陽合同会社

三陽合同会社（代表社員：加勢 悠）は、メカニカルキーボードブランドのNuPhy（ニューフィ、本社所在地：中国深圳市）の最新製品：Node75の日本語配列モデル「Node75 JIS」の予約販売を「ビックカメラ.com」「ヨドバシ・ドット・コム」「DIGIART」にて、2026年3月6日（金）18:00より開始いたします。

Node75 JIS製品概要

・日本語配列×分割スペースバー

Node75 JISは、DIGIARTにて販売中のNuPhyのエントリーユーザー向けメカニカルキーボード「Node75（US英語配列）シリーズ」の日本語配列モデルです。

本製品は英語配列モデルと同一のレトロでミニマルなデザインおよび基本仕様を共通としながら、キーボードレイアウトを日本語配列としたうえで新たに分割スペースバーを採用しております。

⇒US英語配列モデル「Node75」シリーズの詳細については、こちらよりご確認いただけます。(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000143092.html)

分割スペースバーは、専用のウェブドライバー：NuPhy IO 2.0(https://www.nuphy.io/en-US)で左右それぞれ異なる機能を割り当てることが可能です。用途や作業環境に応じたキー設定のカスタマイズができるため、作業効率を向上させてくれます。

※全ての機能を有効にするため、NuPhyIO 2.0にて最新のファームウェアに更新することを推奨いたします。

・タッチバー＆ドットマトリクスインジケーター搭載

Node75 JISには、スライド、タップ、ダブルタップなどの操作に対応したタッチバーを搭載しております。音量調整やバックライトの明るさ調整を直感的かつスムーズに行えるほか、専用のウェブドライバー：NuPhy IO 2.0(https://www.nuphy.io/en-US)にて機能のカスタマイズも可能なため、用途や作業環境に応じてタッチバーの役割を柔軟に設定できます。

さらに、キーボード左上にはドットマトリクスインジケーターを配置しております。バッテリー残量やタイピングペース、Caps Lockの状態などを視覚的に表示し、キーボードのステータスを一目で確認できます。

・Gateron × NuPhy 共同開発の新世代スイッチNode75 JISロープロファイルモデル搭載スイッチの技術仕様

Node75 JISは、GateronとNuPhyが共同開発した新世代キースイッチを採用しております。

ノーマルプロファイルモデルには「Maxスイッチ」、ロープロファイルモデルには「Nanoスイッチ」を搭載しました。いずれも滑らかな打鍵感と心地よい打鍵音が両立しており、長時間の作業でも快適で安定したタイピングを実現します。

※Node75 JIS ロープロファイル搭載スイッチは、Air V1, V2, HEシリーズと互換性がありません。

・長時間駆動と安定した接続性能

Node75 JISは、4,000mAhの大容量バッテリー（※ロープロファイルモデルは3,000mAh）を搭載し、すべてのライトをオフにした状態で最大約1,000時間の連続使用が可能、長時間の使用にも対応しております。

接続方式は、有線USB-C、Bluetooth 5.0、2.4GHzワイヤレスの3モード接続に対応しております。有線接続および2.4GHzワイヤレス接続時には1,000Hzのポーリングレートを実現し、スムーズで安定した操作性を提供します（本製品は技適認証を取得しており、日本国内でも安心してご利用いただけます）。

さらに、macOS、Windows、Android、iOSに対応し、最大4台のデバイスを同時に登録可能です。使用環境に応じてデバイス間をシームレスに切り替えることができます。

・3Dプリント対応

Node75 JISおよびNode75 ANSI（US英語配列）は3Dプリントに対応し、ペンホルダー、充電スタンド、ディスプレイスタンドなど、Node75シリーズのスタイルに合わせたアクセサリーのカスタマイズが可能です。

⇒3Dプリントデータのダウンロードはこちらから(https://sanyollc.com/pages/3d-print-deta)

製品仕様

ノーマルプロファイルモデルロープロファイルモデル

定価：オープンプライス

技術仕様：

レイアウト: JIS 75%

キー数:

【ノーマルプロファイル】87

【ロープロファイル】89

スイッチタイプ:

【ノーマルプロファイル】Gateron Maxスイッチ

【ロープロファイル】Gateron Nanoスイッチ3.0 ※

スタビライザータイプ: プレートマウント

マウントタイプ: ガスケット

ホットスワップ対応: 〇

Nキーロールオーバー対応: 〇

バックライト: South-facing RGB-LED

バックライトモード: 20

対応システム: macOS/Windows/Android/iOS

動作環境: -10～50℃

※本機に装着可能なロープロファイルスイッチはAir V1,V2,HEシリーズと互換性はございません

接続

接続方式：有線USB-C、Bluetooth5.0、2.4GHz無線

有線ポーリングレート: 1000Hz

2.4GHzポーリングレート: 1000Hz

Bluetooth 5.0ポーリングレート：125Hz

素材

トップケース: ABS

ボトムケース: ABS

プレート素材：PC

キーキャップ：Dye-Sub PBT

キーキャッププロファイル：

【ノーマルプロファイル】mSA

【ロープロファイル】nSA



サイズと重量

【ノーマルプロファイル】

長さ：318.1mm

横幅：141.5mm

高さ : 18.9mm

重量：827g

タイピング角度：6º /9° / 12º

【ロープロファイル】

長さ：317.1mm

横幅：137.1mm

高さ : 14 mm

重量：659 g

タイピング角度：4º / 8º / 11°

バッテリー

バッテリー容量：

【ノーマルプロファイル】4000mAh

【ロープロファイル】3000mAh

動作時間（すべてのライトがオン）：約60～100時間（ラボテスト結果）

動作時間（すべてのライトがオフ）：約1000時間（ラボテスト結果）

製造

原産国：中国

設計・製造業者：NuPhy

販売スケジュール

予約注文開始時間：2026年3月6日（金）18:00より予約注文を開始いたします。

予約サイト：

ビックカメラ.com https://www.biccamera.com/

ヨドバシ・ドット・コム https://www.yodobashi.com/

DIGIART https://sanyollc.com/

発送開始予定：ご注文いただいた商品は2026年3月末から4月上旬ごろの出荷を予定しております。

※予約注文受付期間・発送時期は変更となる場合がございます。

●DIGIARTでは今後も色々なブランド・製品を通じて、お客様一人ひとりの理想のデスク環境づくりをサポートしてまいります。

●公式Xアカウント：

DIGIART：@digiart_m

●お客様のお問い合わせ先

三陽合同会社

カスタマーサポート担当：info@sanyollc.com

TEL: 03-3525-7580