MOTTERU　もしものリスクも不安もほぼゼロに！超安心・超安全の次世代バッテリーが登場

株式会社MOTTERU（モッテル）（本社：神奈川県海老名市、代表取締役：櫻田良太）は、一般的なリチウムイオンポリマー電池よりも安全性を高めた、準固体電池を採用したバッテリーを、3月6日（金）よりオンラインショップ含むECモールで販売を開始します。

準固体モバイルバッテリー 10,000mAh 全2色 2年保証(MOT-MBSS10002)

一般的なリチウムイオンポリマー電池よりも、安全性を高めた「準固体電池」を採用し、発火リスクを大幅低減した、より安心で安全なモバイルバッテリーです。

繰り返し2000回以上使える、従来の約4倍のバッテリー寿命を実現しました。

-20℃～60℃の耐熱・耐衝撃設計で、夏の車内や災害時も発火の心配がありません。

スマートフォンもバッテリー本体への充電も、PD30W急速充電可能でスピーディに充電ができる、小さくてもパワフルな優れものです。

MOTTERUダイレクト価格：8,860円（税込）⇒ 数量限定 4,580円オフ 4,280円(税込)

モニターセール価格 楽天(https://item.rakuten.co.jp/motteru/mot-mbss10002/) / Yahoo！ショッピング(https://store.shopping.yahoo.co.jp/motteru/mot-mbss10002.html)

※Amazonは3月中旬以降発売予定

カラー：アーモンドミルク / スモーキーブラック

● 製品特徴

超安心・超安全 次世代の安全バッテリー

一般的なリチウムイオンポリマー電池よりも、安全性を高めた準固体電池を採用し、発火リスクを大幅に低減しました。

自社でのバッテリー本体への釘刺し試験で発煙・発火しないことを確認済みです。

発火リスクがほぼゼロなので、空調服やベビー用品、ペット用の冷却グッズにも最適。

カバンの中で万が一衝撃が加わっても、バッテリーが発火することなくあなたの安全を守ります。

従来の約4倍の長寿命と幅広い使用温度環境を実現

約2,000回繰り返し使えるので、2年後も今のパワーをそのままに、長く愛用できて地球にも優しい製品です。

また、-20℃～60℃の環境に対応。夏の車内や冬の屋外など、過酷な温度環境でも使用することができます。

ストラップケーブルと専用ポーチ付きで持ち運びにも便利

付属ケーブルの端子部分を収納するストラップが付属しており、ケーブルを忘れるという心配がありません。

また、持ち運びの際にモバイルバッテリーを傷から守る専用ポーチも付いています。

10,000ｍAhの大容量 2台同時充電にも対応

10,000mAhの大容量で、PD30W入出力対応。スマートフォンは約2回分、タブレットやMacBookAirなどの充電もこの一台で完結できます。

USB-CとUSB-Aの２つのポートを搭載しているので、スマートフォンとイヤホンなど2台を同時充電することも可能です。

便利で安心な機能付き

残量表示機能が付いているので、使いたい時にバッテリー残量がないという心配がありません。

他にも安心して使っていただくための保護システムを搭載しております。

MOTTERUではモバイルバッテリー回収プログラムを実施

MOTTERUでは使用済みの自社製モバイルバッテリーを「ゴミ」ではなく「資源」として無料回収する、リサイクルプログラムを行っております。

国内最高水準の熱処理・リサイクル技術を持つ提携施設にて、安全に無害化・再資源化いたします。

また、リサイクルにご協力いただいたお客様全員に、MOTTERU公式ショップ（楽天/Amazon/ Yahoo）で使用できる割引クーポンをプレゼント。

「古いバッテリーを送って、新しいバッテリーをお得に迎える」という、環境にもお財布にも優しいサイクルを作ります。

▼詳細・お申し込みページ

https://motteru.co.jp/support/recycling/

【回収の流れ】

1．WEBで申請：特設ページより回収キットをお取り寄せ（無料）。

2．ポストへ投函：届いた封筒に製品を入れ、お近くのポストへ投函。

3．クーポン受取：到着確認後、メールにてクーポンをお届けします。

【対象製品】

MOTTERU製 モバイルバッテリー全般

※他社製品は対象外です。

※著しく破損・膨張している製品の扱いはWEBページをご確認ください

●製品仕様

準固体モバイルバッテリー 10,000mAh (MOT-MBSS10002)

[表: https://prtimes.jp/data/corp/78304/table/298_1_921bef340fa86deb28d15904efe5da64.jpg?v=202603060951 ]

株式会社MOTTERUについて https://motteru.co.jp/

株式会社MOTTERU（モッテル）は、2020年に神奈川県海老名市で設立された「品質・質感・デザイン」にこだわったデジタルアクセサリーの会社です。誰もが持ちたくなるプロダクトをクリエイティブな発想とテクノロジーで実現し、人々の暮らしを華やかに、そして人々の役に立つことが私たちのミッションです。設計・開発・製作・検査などをこだわりながらも、変化の速いこれからの時代や環境に柔軟に対応し、「誰もが持ちたくなるようなプロダクト」の開発を進めていきます。また、MOTTERUでは、品質を高めるためのプロセスを徹底し、お客様の声と共に最新のテクノロジーと技術力で商品を市場に投入することを第一に考えます。

----------------------------------

製品についてのお困りごと・故障はMOTTERUサポートまでご連絡ください。

MOTTERUはお客様に寄り添ったサポートを目指しています。

MAIL：support@motteru.co.jp

TEL：046-200-7090

平日10時～12時/13時～17時

友達追加でLINEからお問合せ LINE ID：@131jjnre

平日10時～12時/13時～17時