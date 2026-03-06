【3/17～3/19】Carbon EX、東京ビッグサイトで開催される「SMART ENERGY WEEK 春」に出展

Carbon EX株式会社

Carbon EX株式会社（本社：東京都港区、代表取締役： 西和田浩平、竹田 峻輔、以下「当社」）は、2026年3月17日から3月19日まで東京ビッグサイトで開催されるエネルギー総合展示会「SMART ENERGY WEEK 春」に出展します。

ブースでは、カーボンクレジット・排出権取引プラットフォーム「Carbon EX」を中心に、J-クレジット創出支援、カーボンクレジットの調達・売買支援、GX-ETS対応に向けたコンサルティングなど、企業の脱炭素経営を支援するソリューションを紹介します。

また、3月17日（火）には、当社執行役員兼営業本部長の中野が、太陽光発電セミナーに登壇します。「太陽光発電の『未活用エネルギー』を価値化する～J-クレジットが導く、環境貢献と実利の共創モデル」をテーマに、余剰電力をJ-クレジットとして価値化する仕組みや、再生可能エネルギーの環境価値を企業価値の向上や事業成長につなげる具体的な取り組みについて解説します。

出展内容

当社は、カーボンクレジット・排出権取引所「Carbon EX」を運営し、企業によるカーボンクレジットや証書の情報収集から、クレジットの創出、売買までをワンストップで支援しています。現在、「Carbon EX」の登録者数は1,700社を超え、累計取扱高は150万t-CO2に達しており、国内最大規模の実績を有しています。

また、太陽光発電をはじめとした再生可能エネルギー設備や省エネルギー設備などを対象に、J-クレジット創出コンサルティングを提供しています。創出可能性の検討から申請支援までを伴走支援し、企業や自治体が保有する環境価値をカーボンクレジットとして活用する取り組みを推進しています。

【セッション情報】

セッション名：太陽光発電の「未活用エネルギー」を価値化する ～J-クレジットが導く、環境貢献と実利の共創モデル

登壇者：Carbon EX株式会社 執行役員兼営業本部長 中野

日時：2026年3月17日（火）15:30～16:00

会場：東4-H 太陽光発電セミナー会場（BIPV-建材一体型太陽光発電セミナー）

展示会詳細

展示会名：第8回 脱炭素経営 EXPO【春】

会期：2026年3月17日（火）-19日（木）

会場：東京ビッグサイト（東京都江東区有明3丁目11-1）

小間番号：E7-13

※入場には事前登録が必要です

来場者登録フォーム（一般）：

https://www.wsew.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1612416319262669-R35

「Carbon EX」について

1. 世界の幅広いカーボンクレジットの取り扱い

ボランタリーカーボンクレジット、J-クレジット、非化石証書、海外の再エネ証書など幅広いクレジットの販売・購入が可能です。日本語・英語版の両方があり、海外企業も利用することができます。また、24時間/365日、世界中のカーボンクレジットにアクセスが可能です。

2. カーボンクレジットの高い信頼性

Carbon EXでは、KYC*などの審査プロセスを実施します。また、高品質なボランタリーカーボンクレジットを取り扱う取引所として、クレジットの評価機関・企業と連携をすることでクレジットの品質を担保します。

3. カーボンクレジットの創出や購入コンサルティングを提供

国内外のボランタリーカーボンクレジット創出事業者への支援や、お客さまの目的・ニーズに合わせて、クレジットの種類解説や提案を実施します。自社のクレジットオフセットの取り組みを外部公表することによるPR・ブランド向上を支援します。

さらに、Carbon EXで売買したカーボンクレジットは、CO2排出量見える化・削減・報告クラウドサービス「ASUENE」と連携させることで、お客さまの利便性を高めて、適切なカーボンクレジットによるオフセットの提案・コンサルティングサービスの提供が可能です。

Carbon EXについて

会社名：Carbon EX株式会社

代表者：西和田 浩平、竹田 峻輔

所在地：東京都港区虎ノ門1-10-5 KDX虎ノ門一丁目ビル WeWork 4階

資本金：4億円（資本準備金を含む）

株主構成：アスエネ株式会社 51%、SBIホールディングス株式会社 49%

URL：https://carbonex.co.jp