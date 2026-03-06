ハイレゾ、生成AIによる知財の不適切利用を防ぐ「IP PATROL（仮称）」検証パートナー募集開始

株式会社ハイレゾ

GPUクラウドサービス「GPUSOROBAN」を展開する株式会社ハイレゾ（本社：東京都新宿区、代表取締役：志倉喜幸、以下当社）は、AIを活用した次世代型IP（知的財産）監視サービス「IP PATROL (仮称、以下サービス名)」の検証プログラムを開始しました。（※1）(※2)



当社は生成AIの開発に欠かせないGPU（画像処理装置）に関する事業を展開する企業として、昨今の生成AIの急速な普及による著作権や商標権の侵害リスク増加に対し、企業のIP（知的財産）保護のための次世代ソリューションを構築する取り組みを開始します。本取り組み開始にあたり、サービス検証に協力いただけるパートナーを募集します。

(※1)「IP PATROL」のサービス名は仮称であり、サービス提供開始時に変更となる場合があります。

(※2) IP：「知的財産」を意味するIntellectual Propertyの略語。著作権・特許・商標、アニメ・ゲーム・小説・映画・スポーツ・メディアなどのコンテンツとそのキャラクターがIPの代表例

「IP PATROL」サービス検証開始の背景

近年、生成AIの急速な技術発展に伴い、キャラクター画像・映像・ロゴ・人物データ等の無断生成や無断拡散が急増しています。特に海外発の生成AIサービスを巡り、著作権制限や学習データ利用をめぐる国際的な議論が起こり、企業はIP保護体制の再設計を迫られています。

従来のIP対策は、人手による定期巡回やBPO（ビジネスプロセスアウトソーシング）対応が中心でしたが、週末や夜間、そして多言語領域での監視まではカバーできていないケースもありました。また、生成AIによるコンテンツ数の急増により、人間の監視能力では量・範囲・スピードのいずれも対応が困難な状況となっています。

当社は、こうした社会課題に対応するために、AIを活用した次世代型IP監視サービス「IP PATROL」の開発に着手し、検証プログラムを開始しました。

「IP PATROL」概要

「IP PATROL」は、侵害コンテンツの削除代行を目的とするものではなく、AIが自律的にIP侵害対策を行うインテリジェンス基盤として企業のIP保護を支援するサービスです。本サービスを通じて、日本が誇る優良なIPとブランド価値を国際競争力のある形で長期的に守るソリューションとなることを目指し、まずは正式リリースに向けた検証を開始しました。

現在、メディア・タレントマネージメント・キャラクターグッズ等の事業を展開している企業が検証プログラムに参加しています。

「IP PATROL」の特徴

・24時間365日対応の多言語監視体制

主要SNS、動画サイト、ECサイトを対象に、AIによるIP不適切利用の検知を行います。

・デッドコピー（※3）の他に生成AIコンテンツによるリスクにも対応

GPUを活用した分析技術により、従来のキーワード検索等だけではなく、画像や動画の中身を判断し毀損リスクがあるかを推定。不適切利用状況のリスクスコアリングや推定被害額、拡散傾向を明確化し、経営判断を支援します。

・訴訟に必要な証跡収集の支援

ドメインホッピング（※4）等を行う事業者に対し、不適切サイトのスクリーンショット、ドメイン履歴、コンテンツ証跡、アクセス経路などを継続的に記録・保存し、訴訟や差止請求に耐えうる形で証拠データを整理・提供します。

（※2）デッドコピー：他人の著作物、商品のデザインや形態などの創作物をほぼそのまま模倣すること

（※３）ドメインホッピング：実質的に同一のサイトであるにも関わらず、短期間で次々にドメインを変更すること。日本の裁判実務上、ドメインでウェブサイトを特定するのが 通例であるため、ドメインホッピングが行われると、形式的には別のウェブサイトとして扱われてしまう。

検証プログラムについて

現在「IP PATROL」は正式リリースに向けた技術検証および運用検証フェーズにあります。本検証では、実際のIPを対象に、検知精度・リスクスコアリング・証跡保存体制・運用設計の妥当性を実環境に近い形で検証しています。

検証パートナー企業には、下記のような項目について、実際の運用に即した改善を共同で進めてまいります。

・最重要IPを対象とした3ヶ月間のPoC実施

・週次レポートによるリスク状況の可視化

・推定損失回避効果の試算

・正式リリース前の機能改善へのフィードバック反映

知財対策を『コスト』ではなく、経営を強くする『情報の武器』へ。次世代のIP防衛モデルを共に創り上げるパートナー企業・団体を募集します。

＜問い合わせ先＞

本サービスの導入に関心のある企業のご担当者様は下記よりご連絡ください。

ailab@highreso.co.jp 担当：山口

ハイレゾが提供するGPUクラウドサービス「GPUSOROBAN」について

「GPUSOROBAN」は、画像生成AIやLLM（大規模言語モデル）等の膨大な計算処理を高速化するGPUクラウドサービスです。データセンターの建設コストや運転コストを抑えることで、NVIDIA の高性能なGPUサーバーを低コストで提供しています。GPUSOROBANは累計2,000件を超える利用実績があり、IT業界から製造業、建設業、大学研究機関まで幅広く利用されています。

株式会社ハイレゾについて

ハイレゾは、2019年より石川県志賀町にてGPUデータセンターを運営し、GPUクラウドサービス「GPUSOROBAN」を提供しています。

2024年には香川県に中四国地方初となる「AI開発用GPU専用データセンター」を高松市に開設。2025年8月には、佐賀県玄海町の廃校を利活用したGPUデータセンターを新規開設。2026年には中四国地方2拠点目となるGPUデータセンターを香川県綾川町に開設予定。これらの地方拠点を通じて、地方創生と生成AIの発展を推進しています。

2022年6月 NVIDIA「Best CSP Partner of the Year」受賞

2024年4月 経済産業省による「クラウドプログラム」供給確保計画に認定

会社概要

会社名 株式会社ハイレゾ

本店 佐賀県東松浦郡玄海町諸浦106-1

東京本社 東京都新宿区市谷田町3-24-1

代表者 代表取締役 志倉 喜幸

事業内容 GPU専用データセンターの運営、GPUクラウドサービスGPUSOROBANの提供

コーポレートサイト：https://highreso.jp/

GPUSOROBAN： https://soroban.highreso.jp/

サービスに関するお問い合わせ先：ln-gpu-sales@highreso.co.jp

リリースに関するお問い合わせ先：press@highreso.co.jp