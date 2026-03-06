約6割が防災用途！災害時にも持ち運びやすい小型・軽量の「小容量ポータブル電源」を発売

アイリスオーヤマ株式会社

アイリスオーヤマ株式会社（本社：宮城県仙台市、代表取締役社長：大山 晃弘）は、災害時でも持ち運びやすい「小容量ポータブル電源」を、2026年3月9日よりインターネットサイトやホームセンターを中心に順次発売（※1）します。

当社のアンケート調査（※2）では、ポータブル電源を日常やアウトドアでの使用以外に防災対策として購入する割合が、約40％（2021年）から約60％（2024年）へと増加しています。さらに同調査では、1年以内にポータブル電源の購入を検討している人の主な使用目的が防災対策となっています。用途としては冷蔵庫などの大型家電を稼働できる大容量タイプを希望する人が約25％に対し、スマートフォンやサーキュレーターなど最低限の電力を確保できる小型・軽量タイプを希望する人が40％を超え最多となりました。その一方で、購入を見送る理由として、価格の高さや収納スペース不足などが挙げられています。最初の1台として購入できる、値ごろでコンパクトなサイズのポータブル電源が求められています。

今回発売する「小容量ポータブル電源」は、288Whのバッテリーを搭載しながら、幅約220×奥行約115×高さ約187mmのコンパクトサイズと約3.4kgの軽さを実現しています。部屋においても場所を取らず、シンプルなデザインのため、インテリアに馴染みます。さらに、肩掛けと手持ちに対応する2WAYのストラップを付属しており、防災リュックやアウトドア用品などと一緒に持ち出す際も両手を塞がずに携行できます。一般的に、災害時に持ち運べる荷物の重量は女性で約10kg、男性で約15kgですが、本製品は当社の一人用の防災リュック（BMH-1）と合わせても約7kgに収まるため、避難時の負担を軽減できます。

最大200W（瞬間最大400W）の出力に対応しており、スマートフォン（3,000mAh・約11Wh）は約21回、ノートパソコン（70Wh）は約3回、タブレット（30Wh）は約8回充電できます。また、ポータブル冷蔵庫（30W）は約7.8時間、電気毛布（10W）は約23.3時間使用できる（※3）ため、緊急時も最低限の電力を確保できます。出力端子として、USB Type-C(TM)（※4）、USB Type-A、ACコンセント各2口ずつ搭載し、最大6台の機器を同時に給電（※5）できます。さらに、充電しながら給電できるパススルー機能にも対応し、非常時だけでなく、日常でも柔軟に使用できます。

内蔵電池には安全性が高く、長寿命であることが特徴のリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しています。また、停電時や夜間の屋外で手元を照らせるLEDライト、電池残量をひと目で確認できる液晶パネルも搭載しています。

当社は今後も生活者の暮らしに密着した商品開発を行い、快適な生活の実現に貢献していきます。

■使用イメージ■商品仕様（※6）■その他のバッテリー ラインアップ（※7）■ブランドサイト

https://www.irisohyama.co.jp/luca/battery/

※1：2026年3月6日より公式通販サイト「アイリスプラザ」で予約販売開始。

※2：2025年10月に10,000人を対象に行ったポータブル電源に関するアンケート調査。当社調べ。

※3：当社調べによる目安です。すべての機器の動作を保証するものではありません。あくまでも機器の一例であり、お使いの実際の機器や使用状況、使用環境などにより、充電可能回数・使用時間は異なる場合があります。

※4：「USB Type-CTM」は、USB Implementers Forumの商標または登録商標です。その他会社名、各製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

※5：使う端子の組み合わせにより、その端子が出すことができる電力や本製品全体が出すことができる電力が変わります。

※6：商品の仕様は予告なく変更することがあります。また、本製品は日本国内専用です。海外では使用できません。

※7：2026年3月6日時点。