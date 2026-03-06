「Stella AI」に、OpenAIの最新AIモデル「GPT-5.4」を追加

株式会社SUPERNOVA

生成AIサービス開発を手掛ける株式会社SUPERNOVA（本社：東京都港区 代表取締役社長 木本 東賢 以下、当社）は、当社の生成AIサービス「Stella AI」および「Stella AI for Biz」において、GPT-5.4を2026年3月6日（金）より提供開始します。

GPT-5.4について

「GPT-5.4」は、OpenAIが発表した最新AIモデルです。プロフェッショナルな業務への対応力と、回答の正確性が大幅に強化されており、「最も精度の高いプロフェッショナル業務向けモデル」（OpenAI公式）として位置づけられています。

GDPvalベンチマーク（44職種にわたるプロフェッショナル業務タスク）では、業界専門家と同等以上の精度を83.0%のタスクで達成（旧GPT-5.2：71.0%）。また、回答に含まれるハルシネーションの発生率が旧モデル比33%低減しており、より信頼性の高いアウトプットが得られます。

※ 出典：OpenAI公式（https://openai.com/index/introducing-gpt-5-4/）

生成AI技術は日々進化を遂げ、新たなサービスが次々と生まれています。私たちは最新の技術を最大限に活用し、お客さまにとって使いやすく、高品質なサービスを提供することで、技術と人をつなぐ架け橋として、誰一人取り残さない社会の実現に貢献していきます。

■ 会社概要

社名：株式会社SUPERNOVA

本社所在地：東京都港区虎ノ門2丁目2番1号 住友不動産虎ノ門タワー19F

代表取締役：木本 東賢

事業内容：生成AIを活用したサービスの開発・提供

設立：2024年1月11日

HP：https://supernova-inc.com

LP：https://lp.stella-ai.net/biz/

お問い合わせ先（法人の方）：https://stella-ai.tayori.com/f/stella-ai-for-biz-inquiry

ISO/IEC 27001取得（認証登録番号：SCC/INT/2505SN/11304）

IT導入補助金2025認定事業者

＊「Stella AI」は、株式会社SUPERNOVAの登録商標です。

＊その他、本プレスリリースに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。