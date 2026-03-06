AlpacaTech、SnowflakeのAIデータクラウドサービスパートナー「PREMIER」に認定

株式会社FOLIOホールディングス

SBIグループで革新的な金融ソリューションを提供する株式会社FOLIOホールディングスの子会社であるAlpacaTech株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：四元 盛文、以下「AlpacaTech」）は、Snowflake合同会社 (以下、「Snowflake」)のパートナーSnowflake Partner Network（SPN）のAIデータクラウド サービスパートナー「PREMIER（プレミア）」に認定されました。

Snowflake のAIデータクラウド サービスパートナー「PREMIER」は、同社の技術体系に精通し、顧客企業における導入および環境構築の実績を継続的に積み重ねてきたパートナー企業を認定しています。高度な専門スキルを備えた技術者の育成状況や、プロジェクト遂行能力、導入後の価値創出に至るまで、多面的な評価基準を満たしたとAlpacaTechは評価をされています。

AlpacaTechは、AI技術とSnowflakeの融合による革新的なソリューションを提供し、特に強みを持つ金融領域におけるSnowflake活用を今後も強力に牽引してまいります。

取締役 兼 ソリューション事業部 部長 北山コメント

Snowflakeは多くの金融機関が待ち望んでいたAIとデータをつなぐ鍵となるテクノロジーです。AlpacaTechはSnowflakeにフルコミットし、SBIグループだけではなく、多くのお客さまにAI Readyなデータ基盤であるSnowflakeと我々の開発するAIエージェントフレームワーク「MixSeek」、AIコーディングを活用した高速アプリ開発の3点で、これまで不可能と思われていた領域の業務自動化を支援して参ります。

◼️Snowflakeについて

Snowflakeは、AI時代のためのプラットフォームとして、企業がより迅速にイノベーションを実現し、データからより多くの価値を引き出すことを支援します。数百の世界最大規模の企業を含む13,300社以上のお客様が、SnowflakeのAIデータクラウドを活用し、データやアプリケーション、AIの構築・活用・共有を実践しています。Snowflakeにより、データとAIはすべての人にとって変革の力となります。詳しくは snowflake.com/ja（ニューヨーク証券取引所：SNOW）をご覧ください。

■株式会社FOLIOホールディングスについて

FOLIOホールディングスは、「明日の金融をデザインする。」をミッションとして掲げ、これからの社会に求められる金融ソリューションの創出を通じて、豊かな未来の実現を目指しています。現在は、一般のお客さまや金融機関に対して投資一任運用ソリューションを提供する株式会社FOLIOと、投資運用およびトレーディングのためのAIソリューションを開発するAlpacaTech株式会社を傘下に擁し、両社による強力な事業シナジーのもと、高度な技術力を駆使した金融ソリューションを拡充しています。なおFOLIOホールディングスは、東京証券取引所プライム市場に上場しSBI証券を傘下に擁するSBIホールディングス株式会社のグループ会社です。

所在地：東京都千代田区一番町16-1共同ビル一番町4階

事業内容：グループ会社の経営管理および付帯業務

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 甲斐 真一郎

設立：2019年4月1日

URL： https://folio-hd.com

■AlpacaTech株式会社 会社概要

所在地：東京都千代田区平河町1-6-4 H1O平河町703

事業内容：AI技術を用いた金融市場予測・データマネージメント・システム開発等のソリューション、投資助言・代理業

登録番号等：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3453号

加入協会：一般社団法人日本投資顧問業協会

代表者：代表取締役CEO 四元 盛文

設立：2022年7月8日

URL：https://www.alpaca-tech.ai/