写真・映像作家を発掘するオーディション「GRAPHGATE」第4回を開催　表現の可能性に挑戦する新人作家を幅広いジャンルで支援

キヤノンマーケティングジャパン株式会社キヤノンマーケティングジャパン株式会社（代表取締役社長：足立正親、以下キヤノンMJ）は、写真・映像作家発掘オーディション「GRAPHGATE（グラフゲート）」の第4回の応募受付を2026年4月1日より開始します。「GRAPHGATE」は2023年の開始以来、熱意ある新人写真・映像作家の発掘と継続したサポートを目的として実施しているオーディションです。

キヤノングループは、半世紀以上に渡りさまざまな取り組みで写真・映像作家を支援してきました。キヤノン株式会社が主催した文化支援活動「写真新世紀※1」は、30年にわたり公募を展開し、国内外で活躍する著名写真家を輩出しました。また、キヤノンMJ主催の写真家オーディション「SHINES（シャインズ）※2」も、2019年まで新人作家の発掘に取り組み、多くの新人作家の写真集を世に送りだしています。この2つの取り組みに共通するのは、写真・映像表現の可能性に挑戦する新人作家の発掘・育成・支援という目的です。

キヤノンMJは、継続して熱意ある新しい才能を見いだし応援するための新たな枠組みとして、2023年4月より、写真・映像作家発掘オーディション「GRAPHGATE」を開始しました。これまでの3回の開催では、グランプリ3名、優秀賞12名、佳作26名の計41名の写真・映像作家を選出しており、キヤノンMJは選出した作家に対する継続的な活動支援をしています。第4回も引き続き、「GRAPHGATE」を通じて、写真・映像文化の発展に貢献していきます。

●写真・映像作家発掘オーディション「GRAPHGATE」実施概要

第4回「GRAPHGATE」は、これまでと同様に、「ピープル」「ネイチャー」「クリエイティブ」の3つのジャンルから1つ選択して作品を登録いただきます。さらに、写真か映像どちらかを選択のうえエントリーすることができます。 一次・二次・三次選考を経て優秀賞（5名）と佳作（人数は協議による）を選出し、グランプリ選考会にて優秀賞の中から１名をグランプリとして選出します。入賞者にはそれぞれキヤノンMJからの機材サポートのほか、キヤノンギャラリー S（品川）やキヤノンギャラリー銀座・大阪での作品発表の機会などを提供します。応募者の年齢・経験（プロ・アマチュア）は問いません。 選考委員は、さまざまな分野で活躍する5名で、第4回では新たに1名の選考委員を迎えました。それぞれの独自の視点で、作品のクオリティーに加え、コミュニケーション力や行動力、情熱、将来性なども含め総合的に選考します。

※1 キヤノン株式会社が主催する新人写真家の発掘・育成・支援を目的とした文化支援活動。2021年度（第44回公募）をもって公募を終了。これまでの応募者総数は35,550名（組）に達した。

※2 キヤノンMJが主催する、入選者に写真集の制作・販売の機会を提供することが特長の写真家オーディション。GRAPHGATEの開始に伴い、2019年度の募集をもって終了。

＜応募要項＞

1. 応募方法と選考の流れ

●応募 募集期間：2026年4月1日（水）10:00～2026年6月3日（水）15:00予定

GRAPHGATEホームページから応募を受け付けます。応募フォームに今までの創作活動や今後の計画などを記入し、作品データを提出することでエントリーが完了します。

●一次選考（データ審査）

提出された作品データとテキストの審査により、二次選考に進む候補者を選出します。

●二次選考（ポートフォリオなど）

提出されたポートフォリオや映像作品の審査により、三次選考に進む候補者を選出します。

●三次選考（プレゼンテーション審査）

2026年9月19日（土）予定 二次選考を通過した候補者本人によるプレゼンテーションを実施します。選考委員5名とキヤノンMJで協議し、部門を問わず優秀賞（5名）と佳作（人数は協議による）を選出します。

●GRAPHGATE展2026（作品展示）

三次選考で決定した優秀賞および佳作の作品をキヤノンMJ本社（東京都港区）のキヤノンオープンギャラリー1・2で展示します。

●グランプリ選考会（プレゼンテーション審査）2026年11月28日（土）予定

三次選考を通過した優秀賞受賞者本人によるプレゼンテーションを実施します。選考委員5名とキヤノンMJによる協議を行い、グランプリ1名を決定します。 グランプリ選考会は、キヤノンMJ本社にて一般公開します。

選考スケジュールや注意事項などの詳細は下記ホームページをご覧ください。

canon.jp/graphgate

2. 応募資格

・年齢、経験（プロ・アマチュア）問わず応募可能です。

・グループや団体、法人などからの応募は受け付けておりません。

・一次選考、二次選考を通過した場合に、キヤノンMJ本社で実施する三次選考およびグランプリ選考会に参加可能な方に限ります。

3. 応募費用

応募費用は無料です。

4. 選考委員

天野太郎氏（東京オペラシティ アートギャラリー／チーフ・キュレーター）

小野泰洋氏（自然番組プロデューサー／元NHKエンタープライズ）

片岡英子氏（『Newsweek日本版』フォトエディター）

齋藤精一氏（パノラマティクス主宰／株式会社アブストラクトエンジン 代表取締役）

ティファニー・ゴドイ氏（エディター／カルチュラル・ストラテジスト）

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

5. グランプリ発表

2026年11月28日（土）のグランプリ選考会にてグランプリを発表します。

6. 副賞

＜写真・映像作家発掘オーディションGRAPHGATEホームページ＞

応募や選考に関する詳細は下記ホームページをご覧ください。

canon.jp/graphgate

・一般の方のお問い合わせ先：キヤノンマーケティングジャパン株式会社GRAPHGATE事務局

https://forum1.canon.jp/public/application/add/7383?_ga=2.184604906.2135359457.1709622474-2127103149.1709622474&_gl=1*1092rm7*_ga*MjEyNzEwMzE0OS4xNzA5NjIyNDc0*_ga_8YMT0CZD36*MTcwOTYyMjQ3NC4xLjEuMTcwOTYyMjQ4OC40Ni4wLjA(https://forum1.canon.jp/public/application/add/7383?_ga=2.184604906.2135359457.1709622474-2127103149.1709622474&_gl=1*1092rm7*_ga*MjEyNzEwMzE0OS4xNzA5NjIyNDc0*_ga_8YMT0CZD36*MTcwOTYyMjQ3NC4xLjEuMTcwOTYyMjQ4OC40Ni4wLjA).