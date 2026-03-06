【職場の活性化・組織の活性化を可視化】エンゲージメント×健康動態モニタリングの提供開始

フラクタルワークアウト株式会社

フラクタルワークアウト株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高瀬雅弘）は、職場の活性化を「見える化」し、部門別に打ち手まで提示する「エンゲージメント×健康動態モニタリング」の提供を開始しました。

組織の活性化は抽象概念になりやすい一方、部門ごとの差分や推移を定量化できれば、重点領域の特定と施策の優先順位付けが可能になります。

本サービスは、組織階層別の集計、課題マップの作成、施策メニューの提示までを一体で支援し、施策実行と効果検証を運用として回します。

提供開始の背景

職場の活性化は、採用・定着・生産性などの経営課題に影響し得る重要テーマである一方、評価が感覚に寄りやすく、部署ごとの状態差や改善の進捗が把握しづらい課題があります。

結果として、全社一律の施策に偏り、課題の大きい部門に十分な投資が届かない、施策がやりっぱなしになり改善率が見えない、といった状態が起きがちです。

本サービスは、エンゲージメントと健康動態モニタリングを組み合わせ、活性化を部門別に可視化し、打ち手に落とし込み、改善率まで追える運用を整備します。

サービス概要（組織階層別集計、課題マップ、施策メニュー）

本サービスは、“活性化”を部門別に可視化し、課題マップと施策メニューで打ち手まで提示する運用支援です。

提供内容

A. 組織階層別集計（部門別の見える化）

・組織単位での集計により、部門別の状態差と傾向を把握

・単発の数値ではなく、時系列で推移を管理し、改善の進捗を追跡

・重点部門を抽出し、優先順位を明確化

B. 課題マップ（どこに何が起きているかを整理）

・エンゲージメント×健康動態の観点で、部門別の課題をマッピング

・「課題の種類」と「影響度」を整理し、打ち手の方向性を明確化

・全社施策と部門施策の役割分担を整理

C. 施策メニュー（打ち手の提示と実行支援）

・部門別の課題に対して、施策メニューを提示

・例：管理職の運用改善（1on1/負荷調整）、職場コミュニケーション設計、健康リテラシー教育、運動・コンディショニング支援等

・施策実行と効果検証（改善率）までを運用として支援

一次情報として提示する運用指標（例）

・部門別スコア分布（エンゲージメント、健康動態の傾向）

・改善率（前回差・前年差などの推移）

※数値は導入企業ごとに、個人が特定されない集計でレポート化します。

期待できる経営インパクト

重点部門への集中投資が可能

部門別の状態差を可視化し、課題の大きい領域へ施策と予算を集中できます。

活性化を「施策実行」ではなく「改善率」で管理

課題マップと時系列管理により、やりっぱなしを止め、改善の進捗を追えます。

定着・生産性への波及を説明可能に

エンゲージメント、離職、自己評価型の生産性指標などを組み合わせ、経営報告の材料にできます。

個人情報リスクを抑えた運用

個人が特定されない組織集計に限定し、集計粒度と閲覧範囲を整理して運用します。

導入の流れ

サービスについて

- 現状整理（組織構造、目的、既存施策、運用体制）- 組織階層別の集計設計と可視化運用開始- 課題マップ作成（部門別の論点整理と優先順位付け）- 施策メニュー提示と実行計画策定- 施策実行（部門別・全社施策の役割分担で推進）- 定点で再測定し、部門別スコア分布と改善率を確認- 当たり施策に集中し、次期計画へ更新

本サービスは、職場の活性化をエンゲージメント×健康動態モニタリングで部門別に可視化し、課題マップと施策メニューで打ち手まで提示し、改善率まで追える運用を整備します。

活性化を感覚で語るのではなく、部門別の差分と推移で管理し、重点領域への投資配分を最適化したい企業様は、下記窓口までお問い合わせください。

■会社概要

企業名：フラクタルワークアウト株式会社

所在地 : 東京都渋谷区神宮前1-14-34 原宿神宮の森 4F

代表 : 代表取締役 高瀬雅弘(たかせまさひろ)

設立 : 2020年4月1日

資本金 : 5,000万円

事業内容: 健康経営ソリューション、フィットネスサービス

URL:

https://body-palette.com/

https://fractal-workout.com/

加盟団体: PHRサービス事業協会、健康経営アライアンス、がん対策推進企業アクション、Smart Life Project、Sport in Life

■お問い合わせ先

TEL：0120-107-125

Mail：contact-bp@fractal-workout.jp

事務局：水島由香

■事業提携に関するご案内

フラクタルワークアウトでは、フィットネスサービスの各分野で協力的関係を構築して頂ける事業パートナーを募集しています。

健康経営、人的資本経営に興味をお持ちの事業会社の皆様からのご連絡をお待ちしています。

URL：https://body-palette.com/