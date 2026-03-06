LED流し元灯を発売

株式会社ヤザワコーポレーション


●使う場所を選ばない2WAY仕様。

通電方法は、ACコンセントと、直結配線の2通りです。天井・壁面にネジで簡単に取付出来ます。



センサースイッチタイプ

センサー使用イメージ

プルスイッチタイプ




LED流し元灯センサースイッチ 8W


本体寸法｜約W570xD103xH38mm


本体質量｜約605g（電源コードを含む）


カラー｜ホワイト


色温度｜5,000Ｋ（昼白色相当）


消費電力｜8W


全光束｜950lm


固有エネルギー消費効率｜118lm/W


スイッチ｜非接触センサースイッチ


センサー感応距離｜約5cm / 約10cm (切り替え可能)


コンセント｜有り（1,200Wまで）


付属品｜電源コード、壁面灯取付金具、固定用ねじ


LED流し元灯センサースイッチ 10W


本体寸法｜約W570xD103xH38mm


本体質量｜約605g（電源コードを含む）


カラー｜ホワイト


色温度｜5,000Ｋ（昼白色相当）


消費電力｜10W


全光束｜1240lm


固有エネルギー消費効率｜124lm/W


スイッチ｜非接触センサースイッチ


センサー感応距離｜約5cm / 約10cm (切り替え可能)


コンセント｜有り（1,200Wまで）


付属品｜電源コード、壁面灯取付金具、固定用ねじ



センサースイッチタイプの特徴：


手をかざすだけで点灯・消灯できます。


手が濡れていたり汚れていても操作できるので、清潔です。




LED流し元灯引き紐スイッチ 8W


本体寸法｜約W570xD103xH38mm


本体質量｜約610g（電源コードを含む）


カラー｜ホワイト


色温度｜5,000Ｋ（昼白色相当）


消費電力｜8W


全光束｜950lm


固有エネルギー消費効率｜118lm/W


スイッチ｜プルスイッチ


コンセント｜有り（1,200Wまで）


付属品｜電源コード、壁面灯取付金具、固定用ねじ


LED流し元灯引き紐スイッチ 10W


本体寸法｜約W570xD103xH38mm


本体質量｜約610g（電源コードを含む）


カラー｜ホワイト


色温度｜5,000Ｋ（昼白色相当）


消費電力｜10W


全光束｜1240lm


固有エネルギー消費効率｜124lm/W


スイッチ｜プルスイッチ


コンセント｜有り（1,200Wまで）


付属品｜電源コード、壁面灯取付金具、固定用ねじ



プルスイッチタイプの特徴：


ひもを引くだけで点灯・消灯できます。


株式会社ヤザワコーポレーション

https://www.yazawa.co.jp/

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里1-32-6 CROSSビル
広報一般：商品本部　 TEL 03-5615-0241
商品について：商品お問い合わせセンター TEL 03-5615-1680

【 受付時間:月～金／9:30～17:30(土日祝祭日を除く) 】
※製品及びパッケージの仕様は予告なく変更することがあります。