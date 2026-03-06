LED流し元灯を発売
●使う場所を選ばない2WAY仕様。
通電方法は、ACコンセントと、直結配線の2通りです。天井・壁面にネジで簡単に取付出来ます。
センサースイッチタイプ
センサー使用イメージ
プルスイッチタイプ
LED流し元灯センサースイッチ 8W
本体寸法｜約W570xD103xH38mm
本体質量｜約605g（電源コードを含む）
カラー｜ホワイト
色温度｜5,000Ｋ（昼白色相当）
消費電力｜8W
全光束｜950lm
固有エネルギー消費効率｜118lm/W
スイッチ｜非接触センサースイッチ
センサー感応距離｜約5cm / 約10cm (切り替え可能)
コンセント｜有り（1,200Wまで）
付属品｜電源コード、壁面灯取付金具、固定用ねじ
LED流し元灯センサースイッチ 10W
本体寸法｜約W570xD103xH38mm
本体質量｜約605g（電源コードを含む）
カラー｜ホワイト
色温度｜5,000Ｋ（昼白色相当）
消費電力｜10W
全光束｜1240lm
固有エネルギー消費効率｜124lm/W
スイッチ｜非接触センサースイッチ
センサー感応距離｜約5cm / 約10cm (切り替え可能)
コンセント｜有り（1,200Wまで）
付属品｜電源コード、壁面灯取付金具、固定用ねじ
センサースイッチタイプの特徴：
手をかざすだけで点灯・消灯できます。
手が濡れていたり汚れていても操作できるので、清潔です。
LED流し元灯引き紐スイッチ 8W
本体寸法｜約W570xD103xH38mm
本体質量｜約610g（電源コードを含む）
カラー｜ホワイト
色温度｜5,000Ｋ（昼白色相当）
消費電力｜8W
全光束｜950lm
固有エネルギー消費効率｜118lm/W
スイッチ｜プルスイッチ
コンセント｜有り（1,200Wまで）
付属品｜電源コード、壁面灯取付金具、固定用ねじ
LED流し元灯引き紐スイッチ 10W
本体寸法｜約W570xD103xH38mm
本体質量｜約610g（電源コードを含む）
カラー｜ホワイト
色温度｜5,000Ｋ（昼白色相当）
消費電力｜10W
全光束｜1240lm
固有エネルギー消費効率｜124lm/W
スイッチ｜プルスイッチ
コンセント｜有り（1,200Wまで）
付属品｜電源コード、壁面灯取付金具、固定用ねじ
プルスイッチタイプの特徴：
ひもを引くだけで点灯・消灯できます。
※製品及びパッケージの仕様は予告なく変更することがあります。