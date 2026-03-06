LED流し元灯を発売

●使う場所を選ばない2WAY仕様。

通電方法は、ACコンセントと、直結配線の2通りです。天井・壁面にネジで簡単に取付出来ます。

センサースイッチタイプセンサー使用イメージプルスイッチタイプ

LED流し元灯センサースイッチ 8W

本体寸法｜約W570xD103xH38mm

本体質量｜約605g（電源コードを含む）

カラー｜ホワイト

色温度｜5,000Ｋ（昼白色相当）

消費電力｜8W

全光束｜950lm

固有エネルギー消費効率｜118lm/W

スイッチ｜非接触センサースイッチ

センサー感応距離｜約5cm / 約10cm (切り替え可能)

コンセント｜有り（1,200Wまで）

付属品｜電源コード、壁面灯取付金具、固定用ねじ

LED流し元灯センサースイッチ 10W

本体寸法｜約W570xD103xH38mm

本体質量｜約605g（電源コードを含む）

カラー｜ホワイト

色温度｜5,000Ｋ（昼白色相当）

消費電力｜10W

全光束｜1240lm

固有エネルギー消費効率｜124lm/W

スイッチ｜非接触センサースイッチ

センサー感応距離｜約5cm / 約10cm (切り替え可能)

コンセント｜有り（1,200Wまで）

付属品｜電源コード、壁面灯取付金具、固定用ねじ

センサースイッチタイプの特徴：

手をかざすだけで点灯・消灯できます。

手が濡れていたり汚れていても操作できるので、清潔です。

LED流し元灯引き紐スイッチ 8W

本体寸法｜約W570xD103xH38mm

本体質量｜約610g（電源コードを含む）

カラー｜ホワイト

色温度｜5,000Ｋ（昼白色相当）

消費電力｜8W

全光束｜950lm

固有エネルギー消費効率｜118lm/W

スイッチ｜プルスイッチ

コンセント｜有り（1,200Wまで）

付属品｜電源コード、壁面灯取付金具、固定用ねじ

LED流し元灯引き紐スイッチ 10W

本体寸法｜約W570xD103xH38mm

本体質量｜約610g（電源コードを含む）

カラー｜ホワイト

色温度｜5,000Ｋ（昼白色相当）

消費電力｜10W

全光束｜1240lm

固有エネルギー消費効率｜124lm/W

スイッチ｜プルスイッチ

コンセント｜有り（1,200Wまで）

付属品｜電源コード、壁面灯取付金具、固定用ねじ

プルスイッチタイプの特徴：

ひもを引くだけで点灯・消灯できます。

