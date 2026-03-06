エアーのメール誤送信対策ツール「WISE Alert」、 ITreview Grid Award 2026 Winter で最高位「Leader」を受賞

株式会社エアー

エアーのメール誤送信対策ツール「WISE Alert」

ITreview Grid Award 2026 Winterで最高位「Leader」を受賞

ITソリューションベンダーの株式会社エアー（所在地：大阪府吹田市 代表取締役社長 森 剛、以下、エアー）は、エアーが開発・販売するクライアント型メール誤送信対策ソフトウェア「WISE Alert」（ワイズ アラート）がアイティクラウド株式会社主催「ITreview Grid Award 2026 Winter」の「メール誤送信対策ツール部門」において、顧客満足度と市場認知度の高い製品に贈られる最高位「Leader」を受賞したことをお知らせします。

■ITreview Grid Awardについて

「ITreview Grid Award」は、国内最大級のBtoBソフトウェア・クラウドサービスのレビューサイト「ITreview」に投稿された実際の利用者のレビューをもとに、四半期に一度、顧客満足度および認知度が優れた製品・サービスを表彰するアワードです。同アワードでは顧客満足度と市場での認知度の双方が優れた製品を最高位の「Leader」として表彰しています。2026年1月に発表された「ITreview Grid Award 2026 Winter」では、ITreviewに集まった約15.1万件のレビューをもとに、受賞製品が選定されました。

【WISE Alertの受賞カテゴリ-】

メール誤送信対策ツール：https://www.itreview.jp/categories/email-wrong-transmission

■WISE Alertに寄せられた評価

今回WISE Alertは、メール誤送信防止における実用性や、導入・運用時のサポートなどに対する様々な評価を頂き、受賞に至りました。エアーは今後もお客様からのご意見・ご要望を踏まえ、製品およびサービスの品質向上に継続的に取り組んでまいります。引き続きWISE Alertをご愛顧くださいますよう、お願い申し上げます。

【ITreviewに寄せられたWISE Alertの口コミはこちら】

https://www.itreview.jp/products/wise-alert/reviews

■誤送信防止Outlook アドイン「WISE Alert」について

WISE Alertは、送信時に表示されるポップアップ画面で差出人、宛先、添付ファイルなどの情報をひと目で確認することができ、メールの誤送信防止に効果を発揮するOutlook アドインです。誤送信防止に加え、Microsoft OneDrive やMicrosoft SharePoint、Boxと連携した脱PPAPに有効なリンク共有機能や、フィッシングメールやビジネスメール詐欺などの受信メールに気づきを与える受信Alert機能も搭載。専用サーバー不要という導入の手軽さに加え、ポリシー設定などの管理者による統一した運用も実現できます。株式会社日立製作所様やパーソルテンプスタッフ株式会社様、マクセル株式会社様などの大規模企業から小規模ユーザーまで幅広く採用されています。

「WISE Alert」の詳細は、下記ページをご参照ください。

製品紹介ページ :https://air.co.jp/wal/?utm_source=prtimes&utm_medium=link&utm_campaign=wal_GridAward2026W_press_20260306a

[エアーについて]

株式会社エアーは、「いつの時代も、”いま、最も必要なソリューション”を提供する」ことをモットーに、メールアーカイブ・監査ソリューション「WISE Audit」、メール誤送信対策クライアント製品「WISE Alert」、Microsoft 365向けメールセキュリティサービス「WISE Cloud」のほか印刷管理、BI、ビッグデータ管理、クラウド暗号化など幅広い分野のソリューションを提供しています。

株式会社エアー：大阪府吹田市

代表取締役社長：森 剛

URL：https://air.co.jp/(https://air.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=link&utm_campaign=wal_GridAward2026W_press_20260306c)

［プレスリリース・製品についてのお問い合わせ］

株式会社エアー マーケティンググループ 電話：03-6773-7996

HP：https://air.co.jp/estimate/?item=wal(https://air.co.jp/estimate/?item=wal&utm_source=prtimes&utm_medium=link&utm_campaign=wal_GridAward2026W_press_20260306b)

・WISE Alert、WISE Cloudは株式会社エアーの登録商標です。・WISE Auditは、株式会社日立システムズエンジニアリングサービスと株式会社エアーの登録商標です。・文中に記載されているその他の会社名、サービス・製品名は、一般的に各社の商標または登録商標です。・製品の仕様は予告なく変更することがあります。