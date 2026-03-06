【Phoenix PRO】完全自動売買×毎月最適化で再現性を進化させる「Phoenix PRO Full Auto」本格展開開始
株式会社PhoenixConnect（代表：Yasuyuki Takiuchi）は、MT4対応スパンモデルEA「Phoenix PRO」の最上位プランである「Phoenix PRO Full Auto」の本格提供を開始いたしました。裁量トレードのブレ、利確・損切りの迷い、ドローダウンへの不安といった経験者特有の課題を解決するため、完全自動売買と毎月の高精度パラメータ配信を融合。再現性と安定性を追求した“進化し続ける運用構造”を提供いたします。
【Phoenix PRO】日本発スパンモデルEA｜MT4 自動売買で自動利確×自動損切り×資金防御を実現し、“安定運用の再現性”を追求する自動売買EA
■なぜ今、Phoenix PRO Full Autoなのか
FX・CFD・仮想通貨市場は、ボラティリティの変化とアルゴリズム取引の高度化により、従来の裁量トレードだけでは安定した再現性を維持することが難しくなっています。
多くの経験者が抱える悩みは共通しています。
・勝てるときは勝てるが、月次が安定しない
・利確が早く、損切りが遅れる
・連敗でロットを崩してしまう
・相場環境が変わると成績が急落する
これらは技術不足ではなく、“構造の不在”が原因です。
Phoenix PRO Full Autoは、この構造を根本から設計し直した完全自動売買システムです。
■スパンモデル理論を中核にした一貫ロジック
Phoenix PROは、日本発の相場分析理論「スパンモデル」を基盤としています。
遅行スパン
雲（支持・抵抗帯）
背景バイアス
この3要素を統合し、方向性と優位性を構造的に判断。
さらに、
・Rikaku Histogramによる自動利確
・雲抜けによる自動損切り
・Entry Guard／Margin Saverによる資金防御
を一貫ロジックで統合。
感覚ではなく、構造で動く。
これがPhoenix PROの設計思想です。
■完全自動売買 × Centurionパラメータ配信
Phoenix PRO Full Auto最大の特長は、完全自動売買に加え、毎月の高精度パラメータ配信「Centurionプラン」を組み合わせている点です。
FX6銘柄
CFD6銘柄
仮想通貨4銘柄
合計16銘柄に対応。
市場環境の変化に合わせたパラメータを毎月更新することで、固定ロジックにありがちな“環境依存リスク”を低減します。
これは単なるEA販売ではなく、
“継続的最適化を前提とした運用サービス”です。
■第三者検証による透明性
Phoenix PRO Full Autoは、第三者成績管理サービスにてフォワードテスト実績をリアルタイム公開しています。
・裁量介入なし
・取引履歴確認可能
・ドローダウン可視化
過去のバックテストだけでなく、実運用データを確認できる体制を整備。
信頼は、検証可能性から生まれる。
その思想を貫いています。
■トレード経験者が感じる“最後の壁”を突破
一定レベルに達したトレーダーほど、こう感じます。
「手法はある。だが安定しない」
その壁を越えるには、
・例外を排除する設計
・損失を限定する構造
・利益を伸ばす統計的処理
・感情を介入させない環境
が必要です。
Phoenix PRO Full Autoは、その全てを内包しています。
裁量の自由度ではなく、
再現性の精度を選ぶ。
それが次のステージです。
■守りながら攻める設計
Entry Guardが誤発注を即時排除。
Margin Saverが一定ドローダウンで損失ポジションを整理。
攻めのロジックだけでなく、守りの構造を標準装備。
相場急変時のリスクを想定し、
“生き残る運用”を前提としています。
■Phoenix PROが目指す未来
Phoenix PROは単なる自動売買ツールではありません。
それは、
「感覚から構造へ」
「努力から設計へ」
「不安から再現性へ」
移行するためのプラットフォームです。
もし今、
・裁量に限界を感じている
・時間と感情に縛られている
・月次を安定させたい
と感じているなら、
その答えは“より多く学ぶこと”ではなく、
“より強い構造を導入すること”かもしれません。
Phoenix PRO Full Autoは、
2026年以降の運用を変える選択肢として、本格展開を開始いたしました。
今この瞬間が、
最もリスクの低い転換点です。
再現性ある未来を、構造から。
→【Phoenix PRO】日本発スパンモデルEA｜MT4 自動売買で自動利確×自動損切り×資金防御を実現し、“安定運用の再現性”を追求する自動売買EA
