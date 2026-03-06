【Phoenix PRO】完全自動売買×毎月最適化で再現性を進化させる「Phoenix PRO Full Auto」本格展開開始

株式会社PhoenixConnect

株式会社PhoenixConnect（代表：Yasuyuki Takiuchi）は、MT4対応スパンモデルEA「Phoenix PRO」の最上位プランである「Phoenix PRO Full Auto」の本格提供を開始いたしました。裁量トレードのブレ、利確・損切りの迷い、ドローダウンへの不安といった経験者特有の課題を解決するため、完全自動売買と毎月の高精度パラメータ配信を融合。再現性と安定性を追求した“進化し続ける運用構造”を提供いたします。

【Phoenix PRO】日本発スパンモデルEA｜MT4 自動売買で自動利確×自動損切り×資金防御を実現し、“安定運用の再現性”を追求する自動売買EA

■なぜ今、Phoenix PRO Full Autoなのか

FX・CFD・仮想通貨市場は、ボラティリティの変化とアルゴリズム取引の高度化により、従来の裁量トレードだけでは安定した再現性を維持することが難しくなっています。

多くの経験者が抱える悩みは共通しています。

・勝てるときは勝てるが、月次が安定しない

・利確が早く、損切りが遅れる

・連敗でロットを崩してしまう

・相場環境が変わると成績が急落する

これらは技術不足ではなく、“構造の不在”が原因です。

Phoenix PRO Full Autoは、この構造を根本から設計し直した完全自動売買システムです。

■スパンモデル理論を中核にした一貫ロジック

Phoenix PROは、日本発の相場分析理論「スパンモデル」を基盤としています。

遅行スパン

雲（支持・抵抗帯）

背景バイアス

この3要素を統合し、方向性と優位性を構造的に判断。

さらに、

・Rikaku Histogramによる自動利確

・雲抜けによる自動損切り

・Entry Guard／Margin Saverによる資金防御

を一貫ロジックで統合。

感覚ではなく、構造で動く。

これがPhoenix PROの設計思想です。

■完全自動売買 × Centurionパラメータ配信

Phoenix PRO Full Auto最大の特長は、完全自動売買に加え、毎月の高精度パラメータ配信「Centurionプラン」を組み合わせている点です。

FX6銘柄

CFD6銘柄

仮想通貨4銘柄

合計16銘柄に対応。

市場環境の変化に合わせたパラメータを毎月更新することで、固定ロジックにありがちな“環境依存リスク”を低減します。

これは単なるEA販売ではなく、

“継続的最適化を前提とした運用サービス”です。

■第三者検証による透明性

Phoenix PRO Full Autoは、第三者成績管理サービスにてフォワードテスト実績をリアルタイム公開しています。

・裁量介入なし

・取引履歴確認可能

・ドローダウン可視化

過去のバックテストだけでなく、実運用データを確認できる体制を整備。

信頼は、検証可能性から生まれる。

その思想を貫いています。

■トレード経験者が感じる“最後の壁”を突破

一定レベルに達したトレーダーほど、こう感じます。

「手法はある。だが安定しない」

その壁を越えるには、

・例外を排除する設計

・損失を限定する構造

・利益を伸ばす統計的処理

・感情を介入させない環境

が必要です。

Phoenix PRO Full Autoは、その全てを内包しています。

裁量の自由度ではなく、

再現性の精度を選ぶ。

それが次のステージです。

■守りながら攻める設計

Entry Guardが誤発注を即時排除。

Margin Saverが一定ドローダウンで損失ポジションを整理。

攻めのロジックだけでなく、守りの構造を標準装備。

相場急変時のリスクを想定し、

“生き残る運用”を前提としています。

■Phoenix PROが目指す未来

Phoenix PROは単なる自動売買ツールではありません。

それは、

「感覚から構造へ」

「努力から設計へ」

「不安から再現性へ」

移行するためのプラットフォームです。

もし今、

・裁量に限界を感じている

・時間と感情に縛られている

・月次を安定させたい

と感じているなら、

その答えは“より多く学ぶこと”ではなく、

“より強い構造を導入すること”かもしれません。

Phoenix PRO Full Autoは、

2026年以降の運用を変える選択肢として、本格展開を開始いたしました。

今この瞬間が、

最もリスクの低い転換点です。

再現性ある未来を、構造から。

https://www.phoenixconnect.jp/Phoenix_PRO