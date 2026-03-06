ATENジャパン、「essentials」シリーズを本日より販売開始 ― 主要ECで手軽に導入できる新たな定番

ATENジャパン株式会社

ATENジャパン株式会社（本社：東京都荒川区、取締役社長：訒 鴻群［Hans Teng］）は、新ブランド「essentials（エッセンシャルズ）」シリーズを、本日2026年3月6日より販売開始しました。本シリーズは、ATENジャパン公式オンラインストアにて販売を開始しており、Amazonなどの主要ECサイトでも順次取り扱いを開始する予定です。

「ATEN essentials」は、業務用途で培ったATENの技術と知見を、より身近なプロダクトへと昇華した新ブランドです。導入しやすい価格帯と無駄を削ぎ落とした製品構成により、使いやすさと実用性を両立しました。

これまで専門商流が中心だったAV/IT機器をECチャネルへ展開することで、誰でも必要なときにすぐ導入できる環境を整備。ATEN製品をより身近にする新たな選択肢を提供します。

公式オンラインストアはこちら :https://www.shopaten.jp/shopbrand/ct541/?utm_source=Pr-times

■製品ラインナップ

● HDMI分配器

1つの出力で、複数のディスプレイをスマートに同時表示

ATEN独自の EDID Sync(TM) により、異なる対応解像度のディスプレイも共通して表示できる解像度を検知。 設定に悩むことなく、つないだ瞬間からすぐに表示できる環境を構築できます。生配信、会議室、イベントパーティなど。映像を分配するだけで、使い方が広がります。

VS5812(https://www.shopaten.jp/shopdetail/000000001185/?utm_source=Pr-times) / VS4814(https://www.shopaten.jp/shopdetail/000000001184/?utm_source=Pr-times) / VS4812(https://www.shopaten.jp/shopdetail/000000001183/?utm_source=Pr-times)

HDMI分配器

● HDMIスイッチャー

複数のHDMI機器を、ボタンひとつで切り替え

ゲーム機、PC、動画配信デバイスなど、機器を接続したまま、見たい映像へスムーズに切り替えできます。高速切替に対応した RapidSync(TM) 搭載で、映像の遅れや切り替え時の黒画面表示を最小限に。配線を増やさず、操作もシンプルにすっきり整えられます。

VS5821(https://www.shopaten.jp/shopdetail/000000001181/?utm_source=Pr-times) / VS4841(https://www.shopaten.jp/shopdetail/000000001182/?utm_source=Pr-times)

HDMIスイッチャー

● USB切替器

コンパクトかつ安定動作

業務用IT周辺機器で培ったノウハウを投入し InstaSync(TM) technology を設計開発。2台のPCに接続する最大4台のUSB周辺機器を、本体ボタンまたは有線リモコンで高速かつ確実に切替。限られたデスクスペースをすっきりさせたい方に最適なソリューションです。

※USB切替器については、今後のラインアップ拡充として展開予定

USB切替器

ATEN essentialsシリーズの詳細は、以下の製品ページをご覧ください。

https://www.aten.com/jp/ja/product-landing-page/essentials-product/(https://www.aten.com/jp/ja/product-landing-page/essentials-product/?utm_source=Pr-times)

ATENについて

1979年に設立されたATEN International Co., Ltd. (TWSE:6277)は、KVMとAV/ITのコネクティビティーおよびマネジメントソリューションのリーディングカンパニーです。1,000を超えるKVM、Pro AV、USB、ラック、インテリジェント電源製品を提供するATENは、企業・政府・教育・医療・製造・放送・メディア・交通環境におけるAV/IT機器の接続・管理・最適化を行います。ATENは650以上の国際特許を発行し、革新的なソリューションの絶え間ない流れを生み出し、世界中で利用可能な製品の包括的なポートフォリオを可能にするグローバルR&Dチームとなりました。

ATEN International Co., Ltd. は台湾に本社を構え、中国、日本、韓国、ベルギー、オーストラリア、米国、英国、トルコ、ポーランド、インド、ルーマニア、南アフリカ、インドネシア、メキシコに子会社および地域オフィスを展開しています。また、台湾、中国、カナダにR&Dセンターを設置し、技術開発を推進しています。

ATENについての詳細は、こちらをご参照ください。

https://www.aten.com/jp/ja/aten-info/about-aten/brand/

