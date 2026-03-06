圧倒的な大風量（※）による爽快感で約20万台売れた人気ハンディファンに、冷却プレート付きの新商品が登場！「ペルチェ冷却機能ダブルファン カラビナ付」がLife on Productsから新発売
「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役：池田 祐一）による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products（ライフオンプロダクツ）」。
Life on Productsでは2026年夏の新作、「ペルチェ冷却機能ダブルファン カラビナ付」を2026年3月25日（水）より販売開始いたします。
大ヒット⼆重反転ファンに冷却プレートがついてパワーアップ！
圧倒的な大風量（※）で人気の二重反転ファンに、
冷却プレートを追加した猛暑時に嬉しいハンディファン。
汗が噴き出るような真夏日でも、冷却プレートを肌にあてて冷感と涼感で快適に。
首は上下の角度調節が可能で、デスクファンや
ネックストラップ使用でハンズフリーとしてもご使用いただけます。
（※）当社比
Life on Products（ライフオンプロダクツ）
「ペルチェ冷却機能ダブルファン カラビナ付」LCAF036
価格：3,278円（税込）
商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcaf036/
POINT1■ひんやり冷却プレート付き
真夏日でも冷感＆涼感を得られる
冷却プレートを搭載。
首や手首などに直接冷却プレートをあてると、
効率的に熱を帯びた箇所を冷やすことが
できます。
POINT2■二重反転ファンのパワフル風量
前後で羽根を相互逆回転させ風の直進性を高め、
超強力な風量を実現。
汗も一瞬で吹き飛ぶような爽快感を得られます。
POINT3■持ち運びに便利なカラビナ付き
カラビナ付きのため、自立させる、鞄にかける、
ネックストラップを付けるなど、
幅広い用途でご使用いただけます。
デスクファンとしての活用もOK。
POINT4■用途に合わせて角度調節可能
前後に首が約180°折り曲がるため、
デスクファン、ハンズフリーファンとしても
活用可能。
用途に合わせてお好みの角度に調節できます。
POINT5■4段階風量にリズム風モードも搭載
微風 / 弱 / 中 / 強の4段階風量調節に、
心地よい自然な風を再現したリズム風モードを
搭載。
お好みに合わせて最適な風量をお選びください。
POINT6■ハンズフリーで快適な涼しさ
付属のネックストラップを使用で、
荷物を持っている時はもちろん、
野外フェスやアウトドアなど
両手を空けておきたいシーンでも大活躍です。
POINT7■安全仕様のネックストラップ
ストラップに強い負荷が一時的にかかると
パーツが分離。
万が一の時も首にストラップが巻き付きにくい
安全仕様です。
POINT8■持ち運び時の誤作動を防止
ダブルクリックで電源オンになる仕様で、
持ち運び時の誤作動を防止。
バッグの中で勝手に電源が入っていたという
心配もありません。
POINT9■安心の充電カバー付き
ファンの充電口にはゴミやホコリ、
水滴などの侵入を防ぐカバーがあるため、
屋外での使用も安心です。
※防水仕様ではありません。
商品仕様
リリーホワイト（LW）
スモーキーブルー（SB）
ベージュ（BG）
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/377_1_ce065fd87533c85fe8673dd968948bb2.jpg?v=202603071251 ]
累計販売台数約20万台の大ヒットダブルファンに新色登場！
今までのハンディファンの風量では満足できなかった方へ。
2枚の羽根を2個のモーターで回す二重反転ファンで、大風量（※）を実現。
汗が噴き出るような暑い日でも、パワフルな風で涼感をお届けします。
デスク、ハンディ、カラビナ、ハンズフリーに対応したマルチなファン。
新色ダークグレーはマットな質感で、ユニセックスな印象に。
通勤、アウトドアなどシーンに合わせてご使用いただけます。
（※）当社比
Life on Products（ライフオンプロダクツ）
「大風量ダブルファン カラビナ付」LCAF001
価格：2,728円（税込）
商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcaf001/
商品仕様
リリーホワイト（LW）
スモーキーブルー（SB）
スモーキーピンク（SP）
ダークグレー（DG）
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/377_2_5c34c932bf400b71683474f869538df3.jpg?v=202603071251 ]
販売情報
■2026年3月6日（金）よりLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始
LCAF036
https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcaf036
LCAF001（新色）
https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcaf001
■2026年3月25日（水）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始
ブランドコンセプト
ー暮らし、イロドルー
あなたの心を愉しさでイロドル。
日々手にとるモノ、 目に触れるモノ
様々なモノが溢れるこの世の中、一人ひとりが感じる”よろこびのカタチ”を
「Life on Products」があることで、より快適に、より愉しく、”イロトリドリ”に。
ちょっとした驚きとよろこび、新しい暮らしのカタチが、
潤い、心満たされる時間と体験になるように。
モノがあるよろこびを。
ココロ満たされるよろこびを。
会社概要
[社名] ライフオンプロダクツ株式会社
[代表者] 代表取締役 池田 祐一
[設立] 2003年7月29日
[本社] 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F
[ＵＲＬ] https://lifeonproducts.co.jp
[事業内容] 「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで
お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供