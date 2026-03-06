圧倒的な大風量（※）による爽快感で約20万台売れた人気ハンディファンに、冷却プレート付きの新商品が登場！「ペルチェ冷却機能ダブルファン カラビナ付」がLife on Productsから新発売

ライフオンプロダクツ株式会社

「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役：池田 祐一）による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products（ライフオンプロダクツ）」。

Life on Productsでは2026年夏の新作、「ペルチェ冷却機能ダブルファン カラビナ付」を2026年3月25日（水）より販売開始いたします。

大ヒット⼆重反転ファンに冷却プレートがついてパワーアップ！

圧倒的な大風量（※）で人気の二重反転ファンに、

冷却プレートを追加した猛暑時に嬉しいハンディファン。

汗が噴き出るような真夏日でも、冷却プレートを肌にあてて冷感と涼感で快適に。

首は上下の角度調節が可能で、デスクファンや

ネックストラップ使用でハンズフリーとしてもご使用いただけます。

（※）当社比

Life on Products（ライフオンプロダクツ）

「ペルチェ冷却機能ダブルファン カラビナ付」LCAF036

価格：3,278円（税込）

商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcaf036/

POINT1■ひんやり冷却プレート付き

真夏日でも冷感＆涼感を得られる

冷却プレートを搭載。

首や手首などに直接冷却プレートをあてると、

効率的に熱を帯びた箇所を冷やすことが

できます。

POINT2■二重反転ファンのパワフル風量

前後で羽根を相互逆回転させ風の直進性を高め、

超強力な風量を実現。

汗も一瞬で吹き飛ぶような爽快感を得られます。

POINT3■持ち運びに便利なカラビナ付き

カラビナ付きのため、自立させる、鞄にかける、

ネックストラップを付けるなど、

幅広い用途でご使用いただけます。

デスクファンとしての活用もOK。

POINT4■用途に合わせて角度調節可能

前後に首が約180°折り曲がるため、

デスクファン、ハンズフリーファンとしても

活用可能。

用途に合わせてお好みの角度に調節できます。

POINT5■4段階風量にリズム風モードも搭載

微風 / 弱 / 中 / 強の4段階風量調節に、

心地よい自然な風を再現したリズム風モードを

搭載。

お好みに合わせて最適な風量をお選びください。

POINT6■ハンズフリーで快適な涼しさ

付属のネックストラップを使用で、

荷物を持っている時はもちろん、

野外フェスやアウトドアなど

両手を空けておきたいシーンでも大活躍です。

POINT7■安全仕様のネックストラップ

ストラップに強い負荷が一時的にかかると

パーツが分離。

万が一の時も首にストラップが巻き付きにくい

安全仕様です。

POINT8■持ち運び時の誤作動を防止

ダブルクリックで電源オンになる仕様で、

持ち運び時の誤作動を防止。

バッグの中で勝手に電源が入っていたという

心配もありません。

POINT9■安心の充電カバー付き

ファンの充電口にはゴミやホコリ、

水滴などの侵入を防ぐカバーがあるため、

屋外での使用も安心です。

※防水仕様ではありません。

商品仕様

リリーホワイト（LW）スモーキーブルー（SB）ベージュ（BG）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/377_1_ce065fd87533c85fe8673dd968948bb2.jpg?v=202603071251 ]

累計販売台数約20万台の大ヒットダブルファンに新色登場！

今までのハンディファンの風量では満足できなかった方へ。

2枚の羽根を2個のモーターで回す二重反転ファンで、大風量（※）を実現。

汗が噴き出るような暑い日でも、パワフルな風で涼感をお届けします。

デスク、ハンディ、カラビナ、ハンズフリーに対応したマルチなファン。

新色ダークグレーはマットな質感で、ユニセックスな印象に。

通勤、アウトドアなどシーンに合わせてご使用いただけます。

（※）当社比

Life on Products（ライフオンプロダクツ）

「大風量ダブルファン カラビナ付」LCAF001

価格：2,728円（税込）

商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcaf001/

商品仕様

リリーホワイト（LW）スモーキーブルー（SB）スモーキーピンク（SP）ダークグレー（DG）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/377_2_5c34c932bf400b71683474f869538df3.jpg?v=202603071251 ]

販売情報

■2026年3月6日（金）よりLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始

LCAF036

https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcaf036

LCAF001（新色）

https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcaf001

■2026年3月25日（水）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始

ブランドコンセプト

ー暮らし、イロドルー

あなたの心を愉しさでイロドル。

日々手にとるモノ、 目に触れるモノ

様々なモノが溢れるこの世の中、一人ひとりが感じる”よろこびのカタチ”を

「Life on Products」があることで、より快適に、より愉しく、”イロトリドリ”に。

ちょっとした驚きとよろこび、新しい暮らしのカタチが、

潤い、心満たされる時間と体験になるように。

モノがあるよろこびを。

ココロ満たされるよろこびを。

会社概要

[社名] ライフオンプロダクツ株式会社

[代表者] 代表取締役 池田 祐一

[設立] 2003年7月29日

[本社] 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F

[ＵＲＬ] https://lifeonproducts.co.jp

[事業内容] 「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで

お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供