圧倒的な大風量（※）による爽快感で約20万台売れた人気ハンディファンに、冷却プレート付きの新商品が登場！「ペルチェ冷却機能ダブルファン カラビナ付」がLife on Productsから新発売

ライフオンプロダクツ株式会社

「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市　代表取締役：池田 祐一）による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products（ライフオンプロダクツ）」。


Life on Productsでは2026年夏の新作、「ペルチェ冷却機能ダブルファン カラビナ付」を2026年3月25日（水）より販売開始いたします。


大ヒット⼆重反転ファンに冷却プレートがついてパワーアップ！




圧倒的な大風量（※）で人気の二重反転ファンに、


冷却プレートを追加した猛暑時に嬉しいハンディファン。


汗が噴き出るような真夏日でも、冷却プレートを肌にあてて冷感と涼感で快適に。


首は上下の角度調節が可能で、デスクファンや


ネックストラップ使用でハンズフリーとしてもご使用いただけます。


（※）当社比



Life on Products（ライフオンプロダクツ）
「ペルチェ冷却機能ダブルファン カラビナ付」LCAF036
価格：3,278円（税込）


商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcaf036/




POINT1■ひんやり冷却プレート付き

真夏日でも冷感＆涼感を得られる


冷却プレートを搭載。


首や手首などに直接冷却プレートをあてると、


効率的に熱を帯びた箇所を冷やすことが


できます。








POINT2■二重反転ファンのパワフル風量

前後で羽根を相互逆回転させ風の直進性を高め、


超強力な風量を実現。


汗も一瞬で吹き飛ぶような爽快感を得られます。








POINT3■持ち運びに便利なカラビナ付き

カラビナ付きのため、自立させる、鞄にかける、


ネックストラップを付けるなど、


幅広い用途でご使用いただけます。


デスクファンとしての活用もOK。








POINT4■用途に合わせて角度調節可能

前後に首が約180°折り曲がるため、


デスクファン、ハンズフリーファンとしても


活用可能。


用途に合わせてお好みの角度に調節できます。








POINT5■4段階風量にリズム風モードも搭載

微風 / 弱 / 中 / 強の4段階風量調節に、


心地よい自然な風を再現したリズム風モードを


搭載。


お好みに合わせて最適な風量をお選びください。








POINT6■ハンズフリーで快適な涼しさ

付属のネックストラップを使用で、


荷物を持っている時はもちろん、


野外フェスやアウトドアなど


両手を空けておきたいシーンでも大活躍です。








POINT7■安全仕様のネックストラップ

ストラップに強い負荷が一時的にかかると


パーツが分離。


万が一の時も首にストラップが巻き付きにくい


安全仕様です。








POINT8■持ち運び時の誤作動を防止

ダブルクリックで電源オンになる仕様で、


持ち運び時の誤作動を防止。


バッグの中で勝手に電源が入っていたという


心配もありません。








POINT9■安心の充電カバー付き

ファンの充電口にはゴミやホコリ、


水滴などの侵入を防ぐカバーがあるため、


屋外での使用も安心です。


※防水仕様ではありません。








商品仕様



リリーホワイト（LW）

スモーキーブルー（SB）

ベージュ（BG）


[表1: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/377_1_ce065fd87533c85fe8673dd968948bb2.jpg?v=202603071251 ]


累計販売台数約20万台の大ヒットダブルファンに新色登場！




今までのハンディファンの風量では満足できなかった方へ。


2枚の羽根を2個のモーターで回す二重反転ファンで、大風量（※）を実現。


汗が噴き出るような暑い日でも、パワフルな風で涼感をお届けします。


デスク、ハンディ、カラビナ、ハンズフリーに対応したマルチなファン。


新色ダークグレーはマットな質感で、ユニセックスな印象に。
通勤、アウトドアなどシーンに合わせてご使用いただけます。


（※）当社比



Life on Products（ライフオンプロダクツ）
「大風量ダブルファン カラビナ付」LCAF001
価格：2,728円（税込）


商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcaf001/




商品仕様



リリーホワイト（LW）

スモーキーブルー（SB）

スモーキーピンク（SP）

ダークグレー（DG）


[表2: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/377_2_5c34c932bf400b71683474f869538df3.jpg?v=202603071251 ]



販売情報


■2026年3月6日（金）よりLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始


　LCAF036


　https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcaf036


　LCAF001（新色）


　https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcaf001



■2026年3月25日（水）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始




ブランドコンセプト




ー暮らし、イロドルー



あなたの心を愉しさでイロドル。



日々手にとるモノ、 目に触れるモノ


様々なモノが溢れるこの世の中、一人ひとりが感じる”よろこびのカタチ”を



「Life on Products」があることで、より快適に、より愉しく、”イロトリドリ”に。



ちょっとした驚きとよろこび、新しい暮らしのカタチが、


潤い、心満たされる時間と体験になるように。



モノがあるよろこびを。


ココロ満たされるよろこびを。




会社概要




[社名]　　　ライフオンプロダクツ株式会社
[代表者]　　代表取締役　池田 祐一
[設立]　　　2003年7月29日
[本社]　　　大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F
[ＵＲＬ]　　https://lifeonproducts.co.jp
[事業内容]　「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで
　　　　　　お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供