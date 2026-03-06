展示会特化型リード管理「GenLead」、リーダー情報との名寄せ機能リリース

ジンベイ株式会社

ジンベイ株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：上田英介）は、営業DXツール「GenLead」において、新たに「既存リードとの自動名寄せ機能」を追加したことをお知らせします。

本機能により、同一顧客の重複登録や情報分散といった営業現場の課題を解消し、過去の接点履歴を踏まえた質の高いアプローチを可能にします。

▼背景

展示会やWebフォーム、名刺取り込みなど複数チャネルからリードが流入する中で、同一人物・同一企業の重複登録は多くの企業で課題となっています。

重複データは、営業機会の損失や、顧客体験の低下、分析精度の低下につながる要因の一つです。

▼新機能の概要

今回追加された自動名寄せ機能では、流入したリード情報を既存CRMデータと自動で照合。

メールアドレスや企業名、電話番号など複数項目を横断的に確認し、重複の可能性があるデータを検知します。

これにより、同一顧客への二重アプローチの防止や過去の商談履歴を踏まえた適切な対応、CRMデータの精度向上が可能となります。

▼期待される効果

リード情報がリアルタイムで整理されることで、営業担当者は「誰に・いつ・どのような接点があったのか」を即座に把握できます。

結果として、新規だと思ったら既存顧客だったという営業現場のロスを削減でき、属人化の解消や、営業組織全体の生産性向上につながります。

▼GenLeadについて

GenLeadは、展示会に特化した名刺読み取り・リード管理サービスです。

名刺情報、ヒアリング内容、展示会属性データを一体で管理し、SalesforceやHubSpotなど主要CRMとの連携にも対応しています。

※読み取り精度、データ入力時間など、上記数値については当社内での検証結果に基づく

■ジンベイについて

ジンベイ株式会社は「働くを変える」をミッションに、最新の生成AI技術を活用した業務DXを推進しています。私たちが提供する「ジンベイ生成AIエージェント」は、各業務プロセスをデジタル化し、過去のデータや社内外のコミュニケーション情報を有効活用することで、生産性向上と企業の成長を支援します。

法人名：ジンベイ株式会社

代表者：代表取締役 上田 英介

所在地：〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸一丁目５番１０号 JPR横浜ビル ８階

設立：2024年5月24日

事業内容：AI・システム開発、コンサルティング、および関連するサービス

メール ： info@jinbay.co.jp

会社HP：https://jinbay.co.jp/

ジンベイ GenOCRサービス資料：https://hubs.ly/Q03f2FhC0