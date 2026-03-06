Roots InnovationとPRDCSG （パナソニックR&Dセンターシンガポール）、スマートシティおよび自動車ソリューション向けAIデータ自動化の推進で協業

Roots Innovation Pte. Limited

[シンガポール] - [2026年3月12日] - ローコードデータ統合プラットフォーム「Synstream」を開発するRoots Innovationは、PRDCSG（パナソニックR&Dセンターシンガポール）との協業を発表しました。この協業により、PRDCSGのAIビデオ分析機能とSynstreamの高度なデータ自動化プラットフォームが統合され、ヒューマンセントリックAIソリューションおよび自動車AIソリューションにおけるデータパイプラインと運用効率の最適化の可能性を検証します。

協業の背景と目的

都市部や自動車産業がリアルタイムデータへの依存度を高めるにつれ、大量の視覚情報をシームレスに処理・分析する能力が不可欠となっています。PRDCSGは、アジア太平洋地域全体で高精度AI分析ソリューションを開発する地域研究開発ハブです。Roots Innovationは、PRDCSGとの共同事業において、Synstreamの技術を活用し、これらの高度なAIシステムを支えるデータパイプラインの最適化と最新化を支援できることを光栄に思います。これにより、生データの取得と実用的なインテリジェンスの間のギャップを埋めることができます。

シナジーの活用：Panasonic AI アナリティクスと Synstream の融合

この協業パートナーシップを通じて、Synstreamのデータ自動化機能がPRDCSGのAI研究分野をどのように補完するかを示す概念実証（PoC）が成功裏に完了しました。この協業により、データの取り込みと処理を効率化することで、以下の主要分野における迅速な導入を検証します。

・ 人間中心のAI分析：人数カウントと在室状況、活動検知と転倒検知、ヘルメット/PPEコンプライアンス監視、追跡と分析のための自動データフローを通じて、安全性と運用効率を向上させます。

・ 自動車向けAIソリューション：歩行者検知、セマンティックセグメンテーション、位置特定、監視、深度推定、AIベースのトップビュー生成など、次世代モビリティに向けたデータ集約型研究を支援します。

・ その他のAIモジュール：昆虫検知、野菜認識、冷蔵庫製品認識、AIスポーツ分析、不審物体検知

Synstreamアプリケーションマーケットプレイスによる研究の強化

Synstreamのハイブリッドデプロイメントと幅広いデータ統合機能（API、AWS、SQLなどをシームレスに接続）を活用することで、PRDCSGのAIシステムで収集された視覚データは、単なるモニタリングにとどまらず、幅広い用途で活用できます。Synstreamアプリケーションマーケットプレイスを通じて統合されたデータは、ペーパーレスの電子フォームを自動的に生成し、IT監視を強化し、統合ワークフロー全体でコンプライアンスを確保するのに役立ちます。

協業の成果と今後の展望

「今回の協業は、単なる技術提携にとどまらず、信頼と実行力に基づくものです」と、Roots InnovationのCEOであるイヴァン・チャム氏は述べています。「私たちはパートナーと共に、野心的な研究を実際の導入へと繋げていきます。PRDCSGとの共同事業は刺激的な道のりであり、今後も共に発展していくことを大変嬉しく思います。」

「Roots Innovationとの協業により、迅速かつ集中的に新たなアプローチを探求することができました」と、PRDCSGのペック・ユー・タン氏は述べています。「Synstreamプラットフォームは、データ運用を効率化する可能性を示してくれました。これは、スマートインフラに関連するAIソリューションを推進する上で非常に重要です。」

今回の協業に続き、Roots Innovationは台湾で開催されるSmart City Summit & EXPO（2026年3月）で自社の技術を展示する予定です。両社は、これらの機能をアジア太平洋地域のより広範なスマートシティや企業の分野に展開するための、さらなる協業の機会を模索しています。

PRDCSG(Panasonic R&D Center Singapore)について

PRDCSG (Panasonic R&D Center Singapore) アジア太平洋地域の研究開発拠点であり、人工知能、無線ネットワーク、知的財産に焦点を当て、世界市場向けの次世代技術の開発に取り組んでいます。

Roots Innovation（Synstream）について

Roots Innovationはシンガポールで設立され、データパイプラインと運用ワークフローの近代化を目的としたAI搭載のローコード・データプラットフォーム「Synstream」を開発しています。Synstreamは、企業が異種データソースをシームレスに統合し、ハイブリッドアーキテクチャを導入し、BI、コンプライアンス、自動IT監視のための堅牢なアプリケーションマーケットプレイスを活用できるよう支援します。

ウェブサイト：https://rtsinv.com/synstream/

