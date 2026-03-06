KEY TO COMBAT（KTC）が中国最強プロゲーマーチームAGと組んだ！世界制覇に必要な“勝つための鍵”が、ついに登場！

世界を舞台に戦う者たちへ、最高の武器を。

KTC科技日本株式会社

eスポーツの熱量がかつてない高まりを見せる2026年。この瞬間、プロシーンに新たな旋風を巻き起こすパートナーシップが誕生した。ゲーミングモニターブランド「KEY TO COMBAT（KTC）」はこのたび、中国きっての人気を誇る電子競技クラブ「All Gamers（AG）」の『Valorant』部門と、新たなスポンサーシップ契約を締結したことを発表する。

◆ “銀河战舰”に新たな翼を。KTCがAGと手を組む理由

AG電子競技クラブは、『Valorant』はもちろん、『王者栄耀』や『CrossFire』など多岐にわたるタイトルで圧倒的な成績を収めてきた、中国eスポーツ界のレジェンドである。その圧倒的な攻撃スタイルと、星の数ほどのスター選手を擁することから、ファンからは「銀河战舰」の愛称で親しまれている。

KTCがこの“銀河战舰”に選ばれた理由--それは、単なるスポンサーではなく、「共に世界の頂点を目指す同志」だからだ。KTCは親会社である康冠科技 の30年以上にわたるディスプレイ開発のDNAを継承。単なる“製品”ではなく、世界の過酷な戦場で勝ち残るための「勝利の鍵（KEY TO COMBAT）」を提供するブランドへと進化を遂げている。

◆ “異常進化”を超えて。プロが求める一滴の精度

2026年、ゲーミングモニター業界はかつてない“異常進化ゾーン”に突入していると言われている-5。高リフレッシュレートや有機EL（OLED）の波が押し寄せる中で、KTCが追い求めるのは数字だけでは語れない“体感”の領域だ。

特にFPSタイトルである『Valorant』において、勝敗を分けるのは一瞬の描画遅延や画面のブレ。KTCが2025年に投入した「MASTER（大師）シリーズ」は、まさにこうしたプロの現場からのフィードバックを結晶させたハイエンドラインである。職業級の戦場で鍛え抜かれた応答速度に加え、人間工学に基づいたデザインがもたらす圧倒的な視認性は、AGの選手たちの研ぎ澄まされた感覚を確かに支えてくれるだろう。

◆ グローバル展開の要に。日本市場への期待

特筆すべきは、このパートナーシップが持つ“国際性”だ。『Valorant』の国際大会は、アメリカ大陸からヨーロッパ、そして日本や韓国へとその版図を広げ続けている。KTCが現在注力する海外市場戦略と、この国際競技の成長曲線は完全にシンクロしている-1。

日本においても、KTCは「KEY TO COMBAT」ブランドとして、Amazonストアを中心に確かなプレゼンスを築いている。内蔵Androidを搭載した多機能スマートモニターなど、ゲーマーだけでなく幅広い層にリーチする製品群は、AGが持つ巨大なファンベースと相まって、新たなムーブメントを起こす可能性を秘めている。

◆ 未来を共に創る。フィードバックが生む最強の武器

今回の提携は、ロゴを並べるだけの“看板”スポンサーではない。AGの選手たちが世界の最前線で感じた“微かな違和感”や“さらなる高みへの欲求”が、次のKTC製品に即座に反映される--そんな双方向の開発体制こそが、この契約の本質である。

KTCはこれからも、プロゲーマーと共に進化し続けるブランドとして、すべてのゲーマーに「勝利の鍵」を提供していく。

プロの手に、最高の武器を。



KTCとAGの挑戦は、まだ始まったばかりだ。

▼本件に関するお問い合わせ

会社名：本社 深圳KTC科技有限公司 / 日本事業部 KTC科技日本株式会社

公式サイト：https://jp.ktcplay.com/(https://jp.ktcplay.com/)

KEY TO COMBAT Amazonストア：https://amzn.to/4baK5sm(https://amzn.to/4baK5sm)

担当：Kitty

Eメール：marketing@ktc.cn

アフターサービス：support@ktcplay.com



▼SNS

X（旧Twitter）：https://x.com/ktc_jp_gaming(https://x.com/ktc_jp_gaming)

Instagram：https://www.instagram.com/ktc_jp_gaming/(https://www.instagram.com/ktc_jp_gaming/)

YouTube：https://www.youtube.com/@keytocombat(https://www.youtube.com/@keytocombat)