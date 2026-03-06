【混雑調査レポ】東京の桜スポット・蔵前神社「早咲き桜×ミモザ」が見頃周辺おしゃれカフェの混雑、2026年は昨年比で約4倍に

株式会社imako

株式会社imako（本社：東京都渋谷区、代表取締役：浜田真衣）が運営するカフェ混雑情報マップ「imako（いまこ）」は、東京屈指のミモザスポットとしてSNSで話題の蔵前神社の「早咲き桜×ミモザ」が見頃を迎えたことに伴い、周辺カフェの混雑状況を緊急調査いたしましたので、その結果をお知らせいたします。

調査の結果、蔵前神社周辺のカフェでは昨年の同時期と比較して約4倍ほどの混雑が発生していることが判明。朝8時の時点でほぼ全てのカフェが満席となり、神社の目の前にあるカフェではスイーツが完売するなど、例年以上の「花見カフェ難民」が発生しています。

本レポートは、imakoスタッフによる蔵前エリアの現地調査およびSNS上の来訪者の声をもとにまとめたものです。

・直前席キープを使ってみる（登録不要）：https://app.imakoapp.com/availableReserveSpots?utm_source=prtimes&utm_medium=260306(https://app.imakoapp.com/availableReserveSpots?utm_source=prtimes&utm_medium=260306)

・imakoで混雑状況を確認する（登録不要）：https://app.imakoapp.com?utm_source=prtimes&utm_medium=260306(https://app.imakoapp.com?utm_source=prtimes&utm_medium=260306)

蔵前神社「早咲き桜×ミモザ」とは

imakoで撮影 蔵前神社のミモザと桜の共演

蔵前神社（東京都台東区蔵前3丁目）は、五代将軍・徳川綱吉によって創建された歴史ある神社です。境内では毎年2月下旬から3月上旬にかけて、早咲きの「おかめ桜」と鮮やかな黄色のミモザが同時に見頃を迎え、ピンクと黄色のコントラストが美しいと話題になっています。近年は東京を代表するミモザの名所として知られ、周辺にはおしゃれなカフェや雑貨店が集まる「東京のブルックリン」とも呼ばれるエリアに成長しています。

近年、この「桜×ミモザ」の絶景がSNSで拡散され、年々来訪者が急増。2026年は2月27日頃に桜とミモザが同時に満開を迎え、3月に入ってからは「とにかく凄い人」「撮りたい角度で写真が撮れないほどの混雑」といった声がSNS上に多数投稿されています。

なお、桜とミモザの同時満開が楽しめる期間は例年1～2週間程度と非常に短く、雨が降ると一気に散ってしまうため、見頃期間中に来訪者が集中する傾向があります。2026年の見頃は3月上旬頃まで続くと予想されますが、天候次第ではさらに短くなる可能性があります。見頃のリアルタイムな状況は蔵前神社の公式サイト等でご確認ください。

imako現地調査の結果

imakoスタッフが蔵前神社周辺のおすすめカフェエリアを現地調査した結果、以下の状況が確認されました。

imakoで撮影、 土曜日朝10時時点の混雑情報

１. 朝8時の時点でカフェが満席

蔵前エリアのおしゃれカフェは、通常であれば朝の時間帯は比較的空いています。しかし早咲き桜の見頃期間中は、朝8時の時点でほぼ全てのカフェが満席となっている状況が確認されました。花見客が朝の早い時間帯から訪れていることが要因と考えられます。

２. 昨年比で約4倍の混雑

imakoの調査によると、蔵前神社周辺のカフェ混雑は昨年の同時期と比較して約4倍に達しています（去年の参拝客の列と比較し、今年は4倍ほどの列になっている）。蔵前神社が東京のミモザスポットとしてSNSでさらに広く拡散されたこと、テレビ番組や旅行メディアでの紹介が増えたことなどが影響しているとみられます。

３. スイーツ完売のカフェも

蔵前神社の目の前にあるカフェ「BARK」では、ミモザ観光の影響によりスイーツが完売する事態も発生。通常時には起きない状況であり、花見客の急増がカフェの提供体制にも影響を及ぼしています。

４. 神社境内は撮影の順番待ち状態

蔵前神社の境内はそれほど広くないため、桜とミモザの前で写真撮影をする来訪者が集中し、撮影の順番待ちが常態化しています。滞在時間が長くなることで、周辺カフェへの需要がさらに高まっている構造です。

蔵前神社周辺カフェ 時間帯別 混雑状況

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/148736/table/27_1_ee4bef33f8863d93ef27bf2f037c3dce.jpg?v=202603071251 ]

※上記は、imakoスタッフによる現地調査およびSNS上の来訪者の声をもとにした定性的な評価です。天候や曜日により変動します。

桜が見える東京の絶景カフェ10選を公開中

imakoが運営するカフェ情報メディア「imakoマガジン」では、蔵前神社のすぐ近くにあるBARKをはじめ、都内で桜を眺めながら過ごせる絶景カフェ10店舗の特集記事を公開中です。人気の定番スポットから知る人ぞ知る穴場まで、お花見カフェ探しにご活用ください。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/148736/table/27_2_b47ee067f823b294dd9d1d7520a26143.jpg?v=202603071251 ]





1位のBARKは蔵前神社の真向かいにあるロースタリーカフェで、2階のカウンター席から蔵前神社の桜を見下ろす絶景が楽しめます。本レポートで紹介した蔵前エリアの混雑を踏まえると、平日の午前中に訪れるのがおすすめです。

また、定番の中目黒エリアではスターバックス リザーブ ロースタリーやオニバスコーヒー、Huitなど複数の桜カフェが集まっていますが、満開期の週末は終日混雑が予想されます。不動前のTHE ORDY BAKERYや幡ヶ谷のパドラーズコーヒーなど穴場エリアも要チェックです。

▶ 記事はこちら：【2026年最新】都内で桜が見える絶景カフェ10選！人気店から穴場まで(https://media.imakoapp.com/tokyo-sakura-cafe-10-selection/):

https://media.imakoapp.com/tokyo-sakura-cafe-10-selection/

蔵前神社の桜×ミモザ 見頃はいつからいつまで？（2026年）

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/148736/table/27_3_9ba8c177c40b018a5fde7ac784597852.jpg?v=202603071251 ]

この後に来る「お花見2026」東京のソメイヨシノ本番にはさらなる混雑が予想

蔵前神社の早咲き桜は、東京のお花見シーズンの「序章」に過ぎません。2026年のお花見本番は3月下旬～4月上旬で、ソメイヨシノの開花予想は3月21日、満開予想は3月28日です。目黒川・上野公園・新宿御苑・千鳥ヶ淵・井の頭公園など都内の主要桜スポット周辺のカフェでは、蔵前を上回るさらなる混雑が予想されます。

imakoでは、ソメイヨシノの見頃に合わせた「お花見カフェ混雑予測2026」の発表も予定しています。エリア別・時間帯別の混雑予測と穴場カフェ情報をお届けする予定ですので、ぜひご注目ください。

「直前席キープ」と「混雑チェック機能」について

「直前席キープ」は、imakoアプリからお店を選び、簡単な操作でリクエストを送ることで、お店に15分間、席を確保してもらえるサービスです。花見帰りにカフェを探す際、事前に席を確保しておけば、満席を心配する必要がありません。

さらに新機能「混雑チェック機能」により、席キープのリクエストに対して「現在、満席です。1～3組ほどお待ちです。」といったお店のリアルタイムな状況が返信されるようになりました。蔵前のように朝から混雑するエリアでは、足を運ぶ前にお店の状況がわかるため、無駄足を防げます。

「imako」について

「imako（いまこ）」は、「どのカフェも混んでいて入れない」という課題を解決するため、カフェの混雑情報を地図上で提供するサービスです。登録不要ですぐに利用でき、現在地から近くの入れるカフェを簡単に見つけることができます。時間帯・曜日ごとの混雑度を3段階で表示し、渋谷・新宿・銀座・表参道・原宿・蔵前・浅草などのエリアを中心に5,000店舗以上のカフェを網羅的に掲載しています。

会社概要

- 会社名：株式会社imako- 所在地：東京都渋谷区神泉町10番15号 アネックス神泉301- 代表取締役：浜田真衣- 設立：2024年3月28日- 事業内容：カフェ混雑情報プラットフォーム「imako」の企画・開発・運営

本件に関するお問い合わせ先

- 株式会社imako 広報担当- Email: info@imakoapp.com- ホームページ：https://imakoapp.com/- imakoマガジン：https://media.imakoapp.com/- 加盟店募集：https://forms.gle/4Qqs1FtHzahf3H1d7