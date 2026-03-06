ゲスト15名が出演したラジオ番組「mimoriのスゴイ人に聞くコレが好き」が最終回 -これまでの放送回をYouTube公開-
株式会社STAR AI(https://star-ai.jp/)（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役：吉田学）が提供するラジオ番組『mimoriのスゴイ人に聞くコレが好き』（かわさきFM 毎月第1水曜日 22時00分～22時30分）が、このたび最終回を迎えました。
本番組は、2025年4月2日（水）22時00分より放送を開始し、ゲストのスゴイところやプライベートでハマっていることを深堀するトークバラエティ番組として配信をしてきました。
今回番組の最終回公開にあわせ、これまでの出演回をYouTubeにて公開しております。
各回では、ゲストの専門分野や活動内容だけでなく、仕事観や人生観などについてもトークを展開しています。是非ご覧ください。
これまでの出演ゲストとYouTubeをご紹介。
（写真左から）SyncMOF株式会社 代表取締役 畠岡潤一氏、株式会社STAR AI mimori
第1回放送
SyncMOF株式会社 代表取締役 畠岡潤一氏
会社HPはこちら(https://syncmof.com/)
YouTubeはこちら(https://www.youtube.com/watch?v=RKMkOelXplg)
（写真左から）株式会社STAR AI mimori、Sakana AI株式会社 久保陽太郎氏、マルチタレント 月見おんぷ
第2回放送
Sakana AI株式会社 久保陽太郎氏
会社HPはこちら(https://sakana.ai/company-info/)
YouTubeはこちら(https://www.youtube.com/watch?v=efYw4X0c5Kc)
（写真左から）株式会社STAR AI mimori、UPWARD株式会社 CTO 門畑顕博氏、マルチタレント 月見おんぷ
第3回放送
UPWARD株式会社 CTO 門畑顕博氏
会社HPはこちら(https://corp.upward.jp/)
YouTubeはこちら(https://www.youtube.com/watch?v=4hh4bnKQAhQ)
（写真左から）株式会社STAR AI mimori、マンションリサーチ株式会社 CTO 杉山宏樹氏、マンションリサーチ株式会社 執行役員 利根川諒志氏、マルチタレント 月見おんぷ
第4回放送
マンションリサーチ株式会社
CTO 杉山宏樹氏
執行役員 利根川諒志氏
会社HPはこちら(https://mansionresearch.co.jp/)
YouTubeはこちら(https://www.youtube.com/watch?v=Ak0oylTQrW4)
（写真左から）株式会社STAR AI mimori、合同会社pratya 代表 池田泰弘氏、マルチタレント 月見おんぷ
第5回放送
合同会社pratya 代表 池田泰弘氏
会社HPはこちら(https://pratya.tech/)
YouTubeはこちら(https://www.youtube.com/watch?v=pKPzAO9TAK4)
（写真左から）株式会社STAR AI mimori、株式会社あいぼう 代表取締役社長 中川翼氏、マルチタレント 月見おんぷ
第6回放送
株式会社あいぼう 代表取締役社長 中川翼氏
会社HPはこちら(https://aibou.co.jp/)
YouTubeはこちら(https://www.youtube.com/watch?v=A-Mz4AD5WA8)
（写真左から）株式会社STAR AI mimori、一般社団法人 十郷 代表理事 中井達朗氏、マルチタレント 月見おんぷ
第7回放送
一般社団法人 十郷 代表理事 中井達朗氏
会社HPはこちら(https://jugo-japan.jp/index.html)
YouTubeはこちら(https://www.youtube.com/watch?v=1YfThip61AY)
（写真左から）株式会社STAR AI mimori、城西大学水田記念博物館大石化石 学芸員 宮田真也氏、マルチタレント 月見おんぷ
第8回放送
城西大学水田記念博物館大石化石 学芸員
宮田真也氏
大学HPはこちら(https://www.josai.jp/about/)
YouTubeはこちら(https://www.youtube.com/watch?v=7z-7GH5IxtU)
（写真左から）株式会社STAR AI mimori、株式会社eF-4 執行役員 宮澤秀典氏、マルチタレント 月見おんぷ
第9回放送
株式会社eF-4 執行役員 宮澤秀典氏
会社HPはこちら(https://www.ef-4.co.jp/)
YouTubeはこちら(https://www.youtube.com/watch?v=fKCvhVfIQBY)
（写真左から）株式会社STAR AI mimori、株式会社インゲージ 代表取締役社長 和田哲也氏、マルチタレント 月見おんぷ
第10回放送
株式会社インゲージ 代表取締役社長 和田哲也氏
会社HPはこちら(https://ingage.co.jp/)
YouTubeはこちら(https://www.youtube.com/watch?v=TDBFdZl8N50)
（写真左から）株式会社STAR AI mimori、マルチタレント 月見おんぷ
第11回放送
マルチタレント 月見おんぷ氏
Xはこちら(https://x.com/tsukimi__o00)
YouTubeはこちら(https://www.youtube.com/watch?v=LKq-Fm7uORk)
（写真左から）株式会社STAR AI mimori、株式会社STAR AI CAIO 本田氏、株式会社STAR AI 代表取締役 吉田学氏、株式会社STAR AI データサイエンティスト 岡田氏、マルチタレント 月見おんぷ
第12回放送（最終回）
株式会社STAR AI
代表取締役 吉田学氏
CAIO 本田氏
データサイエンティスト 岡田氏
会社HPはこちら(https://star-ai.jp/)
YouTubeはこちら(https://www.youtube.com/watch?v=7lr1ZVR4aDA)
■ 関連チャンネルのご紹介
当社では、本番組のほかにもYouTubeを通じてさまざまな情報発信を行っています。
ぜひあわせてご覧ください。
チャンネル名 ：STAR AI Everyday(https://www.youtube.com/@starai_everyday)
■mimoriのスゴイ人に聞くコレが好き
放送日時 ：毎月第1水曜日 22時00分～22時30分
放送局 ：かわさきFM（79.1 MHz）
MC ：mimori （https://x.com/STAR_AI_mimori）
アシスタント ：月見おんぷ （https://x.com/tsukimi__o00）
プロデューサ ：エダコDX（https://www.edacodx.com/）
ハッシュダグ ：#mimoriのスゴイ人
提供 ：株式会社STAR AI（https://star-ai.jp/）
【本件に関するお問合せ先】
メールアドレス：info@star-ai.jp