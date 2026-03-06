ゲスト15名が出演したラジオ番組「mimoriのスゴイ人に聞くコレが好き」が最終回　-これまでの放送回をYouTube公開

株式会社STAR AI

株式会社STAR AI(https://star-ai.jp/)（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役：吉田学）が提供するラジオ番組『mimoriのスゴイ人に聞くコレが好き』（かわさきFM 毎月第1水曜日 22時00分～22時30分）が、このたび最終回を迎えました。

本番組は、2025年4月2日（水）22時00分より放送を開始し、ゲストのスゴイところやプライベートでハマっていることを深堀するトークバラエティ番組として配信をしてきました。

今回番組の最終回公開にあわせ、これまでの出演回をYouTubeにて公開しております。

各回では、ゲストの専門分野や活動内容だけでなく、仕事観や人生観などについてもトークを展開しています。是非ご覧ください。

これまでの出演ゲストとYouTubeをご紹介。

（写真左から）SyncMOF株式会社 代表取締役 畠岡潤一氏、株式会社STAR AI mimori第1回放送

SyncMOF株式会社 代表取締役 畠岡潤一氏

会社HPはこちら(https://syncmof.com/)

YouTubeはこちら(https://www.youtube.com/watch?v=RKMkOelXplg)

（写真左から）株式会社STAR AI mimori、Sakana AI株式会社 久保陽太郎氏、マルチタレント 月見おんぷ第2回放送

Sakana AI株式会社 久保陽太郎氏

会社HPはこちら(https://sakana.ai/company-info/)

YouTubeはこちら(https://www.youtube.com/watch?v=efYw4X0c5Kc)

（写真左から）株式会社STAR AI mimori、UPWARD株式会社 CTO 門畑顕博氏、マルチタレント 月見おんぷ第3回放送

UPWARD株式会社 CTO 門畑顕博氏

会社HPはこちら(https://corp.upward.jp/)

YouTubeはこちら(https://www.youtube.com/watch?v=4hh4bnKQAhQ)

（写真左から）株式会社STAR AI mimori、マンションリサーチ株式会社 CTO 杉山宏樹氏、マンションリサーチ株式会社 執行役員 利根川諒志氏、マルチタレント 月見おんぷ第4回放送

マンションリサーチ株式会社

CTO 杉山宏樹氏

執行役員 利根川諒志氏

会社HPはこちら(https://mansionresearch.co.jp/)

YouTubeはこちら(https://www.youtube.com/watch?v=Ak0oylTQrW4)

（写真左から）株式会社STAR AI mimori、合同会社pratya 代表 池田泰弘氏、マルチタレント 月見おんぷ第5回放送

合同会社pratya 代表 池田泰弘氏

会社HPはこちら(https://pratya.tech/)

YouTubeはこちら(https://www.youtube.com/watch?v=pKPzAO9TAK4)

（写真左から）株式会社STAR AI mimori、株式会社あいぼう 代表取締役社長 中川翼氏、マルチタレント 月見おんぷ第6回放送

株式会社あいぼう 代表取締役社長 中川翼氏

会社HPはこちら(https://aibou.co.jp/)

YouTubeはこちら(https://www.youtube.com/watch?v=A-Mz4AD5WA8)

（写真左から）株式会社STAR AI mimori、一般社団法人 十郷 代表理事 中井達朗氏、マルチタレント 月見おんぷ第7回放送

一般社団法人 十郷 代表理事 中井達朗氏

会社HPはこちら(https://jugo-japan.jp/index.html)

YouTubeはこちら(https://www.youtube.com/watch?v=1YfThip61AY)

（写真左から）株式会社STAR AI mimori、城西大学水田記念博物館大石化石 学芸員 宮田真也氏、マルチタレント 月見おんぷ第8回放送

城西大学水田記念博物館大石化石 学芸員

宮田真也氏

大学HPはこちら(https://www.josai.jp/about/)

YouTubeはこちら(https://www.youtube.com/watch?v=7z-7GH5IxtU)

（写真左から）株式会社STAR AI mimori、株式会社eF-4 執行役員 宮澤秀典氏、マルチタレント 月見おんぷ第9回放送

株式会社eF-4 執行役員 宮澤秀典氏

会社HPはこちら(https://www.ef-4.co.jp/)

YouTubeはこちら(https://www.youtube.com/watch?v=fKCvhVfIQBY)

（写真左から）株式会社STAR AI mimori、株式会社インゲージ 代表取締役社長 和田哲也氏、マルチタレント 月見おんぷ第10回放送

株式会社インゲージ 代表取締役社長 和田哲也氏

会社HPはこちら(https://ingage.co.jp/)

YouTubeはこちら(https://www.youtube.com/watch?v=TDBFdZl8N50)

（写真左から）株式会社STAR AI mimori、マルチタレント 月見おんぷ第11回放送

マルチタレント 月見おんぷ氏

Xはこちら(https://x.com/tsukimi__o00)

YouTubeはこちら(https://www.youtube.com/watch?v=LKq-Fm7uORk)

（写真左から）株式会社STAR AI mimori、株式会社STAR AI CAIO 本田氏、株式会社STAR AI 代表取締役 吉田学氏、株式会社STAR AI データサイエンティスト 岡田氏、マルチタレント 月見おんぷ第12回放送（最終回）

株式会社STAR AI

代表取締役 吉田学氏

CAIO 本田氏

データサイエンティスト 岡田氏

会社HPはこちら(https://star-ai.jp/)

YouTubeはこちら(https://www.youtube.com/watch?v=7lr1ZVR4aDA)

■ 関連チャンネルのご紹介

当社では、本番組のほかにもYouTubeを通じてさまざまな情報発信を行っています。

ぜひあわせてご覧ください。

チャンネル名 ：STAR AI Everyday(https://www.youtube.com/@starai_everyday)

■mimoriのスゴイ人に聞くコレが好き

放送日時 ：毎月第1水曜日 22時00分～22時30分

放送局 ：かわさきFM（79.1 MHz）

MC ：mimori （https://x.com/STAR_AI_mimori）

アシスタント ：月見おんぷ （https://x.com/tsukimi__o00）

プロデューサ ：エダコDX（https://www.edacodx.com/）

ハッシュダグ ：#mimoriのスゴイ人

提供 ：株式会社STAR AI（https://star-ai.jp/）

