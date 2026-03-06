「AI×アミューズメント」で地域のウェルビーイングを実現！ 愛知県大府市内2店舗目！ FIT-EASY 大府共和店のオープンが決定！

フィットイージー株式会社 全国でアミューズメントフィットネスクラブを運営するフィットイージー株式会社（本社：岐阜市）は、2026年4月15日（水）に「FIT-EASY 大府共和店」をグランドオープンいたします。

当社は「アミューズメントフィットネスクラブとAIヘルスケアオートメーションの確立により、地域のウェルビーイングを実現すること」を目指しています。

FIT-EASY 大府共和店では、最新のマシンやサウナに加え、AIを活用した「FIT-EASYアプリ」を提供し、皆様の生活の一部として「心身ともに健やかな状態（ウェルビーイング）」をサポートいたします。

現在、オープニングキャンペーンを実施中です。ご入会された方には、入会金や事務手数料、2026年4月分（日割）、5月分の月会費が無料となり、水素水サーバーを2カ月無料でお使いいただけるほか、4月14日までにご入会されますと「永久割」として、月会費が永久に550円（税込）割引になります。

当店は国道366号沿いに位置し、愛知県大府市内では2店舗目の出店となります。

同市内にある「FIT-EASY 大府店」までは車で約15分でアクセス可能です。

また、大府市と隣接する名古屋市、東海市、刈谷市にも店舗がございます。

FIT-EASYでは入会後31日経過で、すべての店舗をご利用いただけます。

相互利用により利便性が向上するだけでなく、各店舗で異なるマシンラインナップやサービスをぜひご体験ください。

◆「AIヘルスケアオートメーション」が実現する、次世代の健康管理

当社は、単なる運動の場の提供にとどまらず、AIテクノロジーで個々の健康を最適化する「AIヘルスケアオートメーション」の確立を推進しています。健康に不可欠な「運動・食事・睡眠」について、会員様一人ひとりのライフスタイルに合わせた形でサポートします。

- データに基づいた自動パーソナライズ：独自の「F.Eアプリ」が日々の運動・食事・睡眠データをAIで分析し、最適なトレーニングプランやカロリー計算などを提示します。- 「FIT-EASYにいない時間」も輝くサポート：アプリを通じて、店舗にいない時間でも「自分で身体を整える力」を身につけることができ、真のウェルビーイング（心身の充実）を日常化させます。

FIT-EASYアプリは下記よりダウンロードいただけます。

▼App Store：https://apps.apple.com/jp/app/fit-easy/id6745802977

▼Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.fiteasy.healthcare_automation_mobile&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.fiteasy.healthcare_automation_mobile&hl=ja)

FIT-EASYでの運動に留まらず、日常生活のすべてを輝かせる力を提供することで、地域の皆様の心身を豊かにし、持続可能なウェルビーイングの実現に貢献してまいります。

◆FIT-EASY 大府共和店 概要＆オープニングキャンペーン

住所：愛知県大府市梶田町6丁目179-3

開業日：2026年4月15日（水）（3月31日～4月14日はプレオープン期間）

定休日：なし（年中無休、24時間利用可能）

利用料金：月会費:7,678円（税込）

店舗HP：https://lp.fiteasy.jp/lp-aichi-obukyowa/

※本リリースに記載のオープン日等は、変更となる場合がございます。

※早期にご入会いただくことで以下の料金が無料になります

・入会金：3,300円（税込） ・事務手数料：2,200円（税込）

・月会費：2026年4月分（日割）、5月分

※早期入会で「永久割」として月会費が永久に最大550円（税込）割引となります

※キャンペーンについての詳細はホームページでご確認ください

◆フィットイージー 会社概要

社名：フィットイージー株式会社

本社所在地：〒500-8034 岐阜県岐阜市本町三丁目2番地1

事業内容：アミューズメントフィットネスクラブの運営、企画、FC展開事業

資本金：1,357,449,180円

従業員数：238名 2025年10月31日現在

店舗数：259店舗 2026年3月6日現在

URL：https://fiteasy.jp/ （サービスサイト）

https://fiteasy.co.jp/ （コーポレートサイト）

※「FIT-EASY」のすべての店舗において、一般社団法人日本フィットネス産業協会(FIA)の「FIA 加盟企業施設認証制度」の認証を取得しております。